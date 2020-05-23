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Подозреваемый в убийстве 7 человек на Житомирщине заявил, что "это была самозащита". ФОТО

Суд в Житомире избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве 7 человек, среди которых — служащие Нацгвардии, бойцы АТО и волонтер.

Меру пресечения избирает Королёвский суд Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Подсудимый находится в зале суда в бронежилете и каске. В здании суда дежурят несколько десятков правоохранителей. Родственников ни подозреваемого, ни пострадавших на заседании нет.

Подозреваемый в убийстве 7 человек на Житомирщине заявил, что это была самозащита 01Фото — "5 канал"

Во время перерыва мужчину спросили, была ли это случайность. Он ответил: "Это была самозащита".

Судья по просьбе стороны защиты постановил, что слушание состоится в закрытом режиме.

Подозреваемый в убийстве 7 человек на Житомирщине заявил, что это была самозащита 02Фото — "5 канал"

Смотрите на Цензор.НЕТ: Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Автор: 

Житомир (681) суд (25093) убийство (6484) массовое убийство (71) мера пресечения (456) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+56
Звісно.. Така була "замозащіта", шо а 5 сплячих людей розстріляв..
Ну що, виродок, самозахистився?? Років на 15! Шкода що в нас мораторій на смертну кару !
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23.05.2020 15:07
+40
Довічне.
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23.05.2020 15:12
+38
Убивать спящих-єто самозащита!!
Поєьому заседания должні біть закрітіми!
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23.05.2020 15:08
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Страница 9 из 9
Так треба не було чайників в президенти виберати..а ти назагал де знаходився ?
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24.05.2020 01:40 Ответить
Прекратите истерику Президент Зеленский выбран народом Украины.
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24.05.2020 09:48 Ответить
Совковим народом України..
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24.05.2020 15:23 Ответить
зараз кручє 90-их
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24.05.2020 11:15 Ответить
О яка забота ?) каска , бронік)))... а за тих хто на передовій переживаете? .. чи на самопотек?
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24.05.2020 02:07 Ответить
Все було просто.
Цю падлу в касці та бронєжілеті взяли за бєйци суворі люди і наказали запросити всіх йому відомих АТОшників на зустріч під благовидним привідом.
Після цього була влаштована засідка і після вбивства жертвам розклали зброю.
Тут стирчать вуха Портнова і він мусить відповісти за цю казнь 7 чоловік
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24.05.2020 07:24 Ответить
слішком сложно, но возможно
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24.05.2020 11:16 Ответить
що тут складного? Тільки умовити хазяїна.
А ми про нього взагалі нічого не знаємо.
Може то взагалі була ЙОГО ідея
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24.05.2020 16:04 Ответить
Безсовісний виродок.
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24.05.2020 08:43 Ответить
мені цей Зє!лєнскій тоже не нравиця
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24.05.2020 11:17 Ответить
І чого це воно сидить в броніку і касці ?
На смертну кару заробило.
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24.05.2020 08:44 Ответить
вбив би гада!
Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що "це був самозахист" - Цензор.НЕТ 5385
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24.05.2020 11:22 Ответить
Ты идиот клинический.
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24.05.2020 09:58 Ответить
С твоего некролога переписал, я ж говорю шо ты идиот.
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24.05.2020 10:13 Ответить
а Бога не боїсся?
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24.05.2020 11:21 Ответить
Боюся
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24.05.2020 11:51 Ответить
А ти боіся ?) бач під суддю з косив. Невже написано вбивай ?
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24.05.2020 15:09 Ответить
Не факт, що так і було. Як і навпаки. Там є виживший свідок. Навіщо списи ломати? Почекаємо - побачимо. А то уже 8 сторінок детективу намалювали.
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24.05.2020 13:15 Ответить
Ти правий, суть не в детективах , а в тому хто що бажае , щоб так було ..І те що находяться багато які наіхжают. на хлопців які три дні вернулися з фронту , захищаючи всю країну ., навіть не бажаючи їх зрозуміти .., чому? Це що за держава ? Чи просто глушать свою совість , бо самим було слабо піти .., тому і дезертира собі в президенти вибрали ...Не вони самі косили тільки е ще Володя..?
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24.05.2020 15:21 Ответить
Яке життя захищав вбиваючи на смерть..Що завилина зелена?Ці хлопці тебе захищали, щоб під твою домівку совковий ,ватний світ не прийшов ,..зразу б твої завилини прочистили
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24.05.2020 15:00 Ответить
одне уточнення - ті, хто спав, проснулись після перших вистрілів. Ніхто там не різав "бєззащітних младєнцев, мірно спящих в колибєлі"
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24.05.2020 11:20 Ответить
Внучок ** ,..ти з про соня на багато здатний ?Ти чув постріли з АК в відповідь?В нього не було куда відходити , чи за ним хтось гнався?.. Не оправдуй зло .., саме він посіяв зло , а Написано, що по сіеш те пожнеш !! І бронік не спасе ..., бач така в кацапа самозащита ,.. напад ..Судячи в Лоходроні так само захищаються ..
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24.05.2020 15:14 Ответить
Так його вбивати і не збирались, як що вірити версії про рекет - нащо вбивати того хто винен грощі ? Так що версія про самозахист це фантастіка.
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29.05.2020 00:34 Ответить
в бронике, каске и шлепанцах... кстати, не проще ли у входящих в зал суда отбирать оружие, чем вешать на подозреваемого такой тюнинг...
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24.05.2020 12:05 Ответить
Маеш надію приїхати до нього , на озерце ?))..
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24.05.2020 15:04 Ответить
Стерненко про розстріл - https://www.youtube.com/watch?v=jgWthykWL5E
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24.05.2020 22:52 Ответить
Реальна фантастіка, а не версія - старий пердун вбив 7 вояків АТО зі зброєю ?
Фантастика
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29.05.2020 00:35 Ответить
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