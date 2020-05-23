Подозреваемый в убийстве 7 человек на Житомирщине заявил, что "это была самозащита". ФОТО

Суд в Житомире избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве 7 человек, среди которых — служащие Нацгвардии, бойцы АТО и волонтер.

Меру пресечения избирает Королёвский суд Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Подсудимый находится в зале суда в бронежилете и каске. В здании суда дежурят несколько десятков правоохранителей. Родственников ни подозреваемого, ни пострадавших на заседании нет.

Фото — "5 канал"

Во время перерыва мужчину спросили, была ли это случайность. Он ответил: "Это была самозащита".

Судья по просьбе стороны защиты постановил, что слушание состоится в закрытом режиме.

Фото — "5 канал"

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.