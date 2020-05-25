СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, "защищающих" от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы утверждали, что препараты помогают защититься от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.
Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.
Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ДФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.
Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тваю мать!
Они купили пилюлек от вируса на миллион долларов!
Вы удивлялись результатам голосования???
Лично заказал у 15 ублюдков-барыг "маски" и кинул скотов на доставку. КАЛ-центр у них часто ыбл один и тот же.
Аферистка с колцентра. Одесса
+380671523293
Еще лохотрон маски
+380676572703
+380675308167
Самый ЭПИЧНЫЙ - ПРОШОП. Тотальный лохотрон. 20+ направлений, 1 колцентр. Все продумано хорошо. Связь ТОЛЬКО в одну сторону (с их стороны). НИКАКИХ рекламаций быть не может (нет ни адреса, ни фирмы, код ЭДРПОУ от балды). Это самые налгые и упоротые ребята !!! Вот что пишут
В случае не выкупа "заказа" Вам необходимо оплатить почтовые расходы КОМПАНИИ.
5169-3600-0783-2029 Горбачев С.В.
https://strana.ua/news/268995-uchenye-nashli-sort-marikhuany-sposobnyj-lechit-ot-koronavirusa.html Ученые выявили у марихуаны способность блокировать и лечить Covid-19 - СМИ