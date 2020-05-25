СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, "защищающих" от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы утверждали, что препараты помогают защититься от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

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Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ДФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.

Продолжаются следственные действия.









