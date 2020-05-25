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СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, "защищающих" от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы утверждали, что препараты помогают защититься от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

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Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ДФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.

Продолжаются следственные действия.

СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, защищающих от COVID-19 01
СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, защищающих от COVID-19 02
СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, защищающих от COVID-19 03
СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, защищающих от COVID-19 04
СБУ выявила масштабную продажу биодобавок, защищающих от COVID-19 05

карантин (16729) мошенничество (1221) СБУ (19898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
"Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.......................

Тваю мать!
Они купили пилюлек от вируса на миллион долларов!
Вы удивлялись результатам голосования???
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25.05.2020 14:04
+5
73% свидетелей ЗЕговы
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25.05.2020 13:41
+4
Без лоха и жизнь плоха (с)
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25.05.2020 13:37
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Без лоха и жизнь плоха (с)
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25.05.2020 13:37 Ответить
73% свидетелей ЗЕговы
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25.05.2020 13:41 Ответить
люди ведутся
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25.05.2020 13:38 Ответить
А новый ЛОХ лучше старых ДВОХ!
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25.05.2020 13:39 Ответить
Ну, внутрішній голос, мабуть, кращє почути можно після "лікування". Ця фраза: "На що я ці $1000 просрав?".
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25.05.2020 14:21 Ответить
Не знал ШО СБУ био добавками стали заниматься....
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25.05.2020 13:46 Ответить
Нехай на риболовлю із ****** їде . Він сам туди збирався .
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25.05.2020 14:35 Ответить
Если тупое население верит в чудо-лекарство которое спасет его от любой болезни, и не задумывается почему его не продают в аптеке - то "обуть" такое население - это не преступление. Те кто прогуливал уроки в школе, должны страдать.
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25.05.2020 13:47 Ответить
Пусть жрёт и гибнет и будет естественный отбор
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25.05.2020 23:56 Ответить
А наліпка "Зє команда" разом з чудодійним препаратом надавалась, як бонус?
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25.05.2020 13:48 Ответить
Пісюніст Вам в око замість клавіш роялю потрапив ? Висловлюю свою невелику стурбованість .
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25.05.2020 14:37 Ответить
...і клієнтуру їм наганяє реклама по рашистських ТБ-каналах, що приймаються на "тарілках"
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25.05.2020 13:49 Ответить
Дохтори теж, іноді, не цураються відсотків.
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25.05.2020 14:24 Ответить
***! Чесний Баканов як завжди по баблу пройшовся! Відвідний маневр від амфітамину.
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25.05.2020 13:59 Ответить
"Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.......................

Тваю мать!
Они купили пилюлек от вируса на миллион долларов!
Вы удивлялись результатам голосования???
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25.05.2020 14:04 Ответить
Якщо за відсутності правоохоронних органів їхню роботу виконує сбу , то хто ж робить роботу за сбу ?
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25.05.2020 14:33 Ответить
Отпустят, продавали смесь витаминов С и D, а это базовые иммуностимуляторы нифига не докажут, они ведь не продавали лекарство от COVID-19... бред ничего незаконного они не делали...
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25.05.2020 14:54 Ответить
100%. У этих контор все законно, наверняка формулировки "помогает", "способствует", к которым нельзя придраться. А вот то что препараты "лечат от вируса" или "дают гарантию не заразиться" они не применяют. Это уже тупое население само додумывает.
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25.05.2020 17:08 Ответить
пачечки баксов а я в атб на затарке 114 грн потратил
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25.05.2020 19:02 Ответить
знать бы где такой офис можно грабить со стволамии топорами и в атб на затарку
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25.05.2020 19:03 Ответить
Не удивлюсь что скоро напишут на OLX продам запасные лёгкие Б-у 250 $
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25.05.2020 19:50 Ответить
А кто это покупает и главное -где? На olx на такое кто-то ведется? И тем более как можно продать и кому этого на 1 миллион дол?
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25.05.2020 22:40 Ответить
А вообще открою вам секрет,90% таблеток - то плацебо,как и эти витаминчики.
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25.05.2020 22:41 Ответить
Лечу от всех болезней!Лети,лети,от всех не улетишь!
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25.05.2020 22:46 Ответить
Баян. В разгул коронавируса ВЕСЬ фейсбук был засран "продавцами" масок и попутным товаром, в том числе и БАДами ОТ коронавируса. При этом ленивые продаваны, вообще не парились, им было посрать что это БАДы, что с ********, что АЖ в 2010 какую-то бомажку выявили.
Лично заказал у 15 ублюдков-барыг "маски" и кинул скотов на доставку. КАЛ-центр у них часто ыбл один и тот же.
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25.05.2020 23:04 Ответить
Вот.
Аферистка с колцентра. Одесса
+380671523293

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25.05.2020 23:17 Ответить
Продажу этой биодобавки тоже выявили???
https://strana.ua/news/268995-uchenye-nashli-sort-marikhuany-sposobnyj-lechit-ot-koronavirusa.html Ученые выявили у марихуаны способность блокировать и лечить Covid-19 - СМИ

СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які "захищають" від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3693
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26.05.2020 09:59 Ответить
 
 