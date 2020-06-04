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Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой. ФОТО

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым в "продаже" назначений на должности главы Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - отметил он.

Суд арестовал мошенников, продававших должности глав Харьковской ОГА и облналоговой 01
Суд арестовал мошенников, продававших должности глав Харьковской ОГА и облналоговой 02
Суд арестовал мошенников, продававших должности глав Харьковской ОГА и облналоговой 03

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Как сообщалось, 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда" были задержаны двое мужчин, обещавших обеспечить назначение на должность главы Харьковской облгосадминистраци и руководителя ГУ ГНС в области за $1 млн и $100 тыс. соответственно. После получения первого транша в размере $150 тыс. злоумышленники были задержаны.

мошенничество (1221) суд (25093) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+8
брата ермака?
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04.06.2020 17:05
+7
Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой - Цензор.НЕТ 1543
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04.06.2020 17:16
+4
Конкурентов повязали. Цены сбивают, суки.
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04.06.2020 17:16
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брата ермака?
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04.06.2020 17:05 Ответить
Єрмаки продавали, але сплачували податки. А це якісь бариги. Порохоботи, якщо точно.
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04.06.2020 17:11 Ответить
Ти диви! Так швидко! Молодці! Їх закриють в одній камері з братом Єрмака, сподіваюсь?
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04.06.2020 17:06 Ответить
Это Зеленский с Ермаком оказались. Взяли их в кафе, когда они кофе без масок пили.
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04.06.2020 17:06 Ответить
Позарились на святое. Это наша корова и мы будем ее доить!
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04.06.2020 17:09 Ответить
Братья ермаки такое им не простят.
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04.06.2020 17:19 Ответить
зачем?
дали бы им возможность работать (разводить лохов) но под контролем государственных органов... взяткодающий или должностьпокупающий - это тоже должно быть наказуемо!!!
хотя....... ))))
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04.06.2020 17:15 Ответить
І Дініску теж?
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04.06.2020 17:15 Ответить
Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой - Цензор.НЕТ 1543
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04.06.2020 17:16 Ответить
Конкурентов повязали. Цены сбивают, суки.
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04.06.2020 17:16 Ответить
Таки да и бросили тень на порядочных людей.
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04.06.2020 17:38 Ответить
А дерьмо💩🤢🤡Ермакам закон неписан?
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04.06.2020 17:17 Ответить
Очень интересно... Если это не подставные лица, а реально обычные мошенники, то что в головах тех, кто им деньги давал ?? Полова ? Овес ? Ну чем надо думать, чтоб поверить двум жуликам....
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04.06.2020 17:19 Ответить
Демпінг... ))
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04.06.2020 17:20 Ответить
Не согласен, посадить надо тех, кто давал бабло, а у мошенников забрать бабло и дать им подсрачник.
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04.06.2020 17:24 Ответить
Та ти шо, єнто ж спонсори, їм намєкнули що вони йдуть правильним шляхом, але звертатися треба було до сертифіцйованих дЕрьмаків.
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04.06.2020 19:30 Ответить
А о покуупателе забыли? Имя его в студию! Его имя должны услышать все.
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04.06.2020 17:47 Ответить
И ни Кучер, ни Гепа, даже ни сном ни духом?
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04.06.2020 18:53 Ответить
 
 