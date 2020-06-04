Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой. ФОТО

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым в "продаже" назначений на должности главы Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - отметил он.







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Как сообщалось, 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда" были задержаны двое мужчин, обещавших обеспечить назначение на должность главы Харьковской облгосадминистраци и руководителя ГУ ГНС в области за $1 млн и $100 тыс. соответственно. После получения первого транша в размере $150 тыс. злоумышленники были задержаны.