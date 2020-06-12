Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Кокаиновые сны
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан просто всегда считал, что это он настоящий президент", - советник главы ОП Подоляк назвал слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому
"Если ты и я - это "мы"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО
"Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод"
Закончилась вторая весна...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия
Пора, Вова, пора ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
... даже тысячу раз!!!
Новый логотип Зе!команды
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Можна засинати спокійно: презЕдент ситий, частково сухий та погрався.
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https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1271089332145860608 11 июн.
- Роза, а почему не любят порохоботов?
- В средневековье их вообще сжигали!
Что ни скажут, то непременно сбудется.
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен @natohawks
https://twitter.com/natohawks https://twitter.com/natohawks
ААААААА! Замминистра обороны рашки с неописуемым восторгом рассказывает что в главном храме вооруженных сил РФ хранится КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
Говорит что это реликвии. РЕЛИКВИИ, Карл!
А https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #МощиГитлера там есть?
https://twitter.com/natohawks/status/1271452549506306048
Ні в кого нічого не добавиться. бо не віиконується головна умова "Не красти"!!!
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Hе знаешь ли, где вендиспансеp?
Счастливая детства поpа...
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1271343033125126146 10 ч
Ткаченко о сюжете 1 1 с https://news.liga.net/politics/news/tkachenko-o-syujete-11-s-**************-poroshenko-spornyy-primer-jurnalistiki
Министр культуры Ткаченко признал, что придумал убийство Порошенком своего брата ради прикола
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Працюємо.Ні сну,ні відпочинку.За шоколадну пайку.
Пора Олексійовичу ковбасні цехи відкривати.