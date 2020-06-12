Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кокаиновые сны

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан просто всегда считал, что это он настоящий президент", - советник главы ОП Подоляк назвал слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

"Если ты и я - это "мы"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО

"Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод"

Закончилась вторая весна...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Пора, Вова, пора ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

... даже тысячу раз!!!

Новый логотип Зе!команды

Больше фотошопов смотрите здесь