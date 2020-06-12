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Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Кокаиновые сны

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан просто всегда считал, что это он настоящий президент", - советник главы ОП Подоляк назвал слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Если ты и я - это "мы"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Вакарчуку: "Если ты и я - это "мы". А если "мы", то это всех". ВИДЕО

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод"

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Закончилась вторая весна...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Пора, Вова, пора ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... даже тысячу раз!!!

Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новый логотип Зе!команды

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) Зеленский Владимир (20365) Коломойский Игорь (1791) Медведчук Виктор (1789) Суркис (338) фотожаба (14394) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1264)


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Топ комментарии
+99
Ото клас.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8721
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12.06.2020 20:45
+89
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3751
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12.06.2020 20:51
+80
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2466
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12.06.2020 20:57
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Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8423
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12.06.2020 20:44 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4114
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12.06.2020 20:47 Ответить
Зеленський поїв юшки та постріляв з лука в Кам'янці-Подільському.
Можна засинати спокійно: презЕдент ситий, частково сухий та погрався.
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12.06.2020 20:56 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2704
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12.06.2020 20:57 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5086
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12.06.2020 20:45 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3751
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12.06.2020 20:51 Ответить
ЗЕфистинг! Так и до футфистинга недалеко- как у Панина!
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12.06.2020 23:16 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8754
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12.06.2020 23:21 Ответить
Ото клас.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8721
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12.06.2020 20:45 Ответить
Да.
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12.06.2020 20:47 Ответить
може ще не втіче.
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12.06.2020 20:56 Ответить
Он уже свой дом продает. Сам сказал. Так что "лыжи уже навострил".
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13.06.2020 01:29 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2466
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12.06.2020 20:57 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9698
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13.06.2020 00:01 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7248

...
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12.06.2020 21:01 Ответить
"Молодая" была не молода!
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12.06.2020 23:17 Ответить
Перша фотка не смішна, бо це правда.
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12.06.2020 20:45 Ответить
І ця залікова.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 961
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12.06.2020 20:46 Ответить
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1271089332145860608 11 июн.

- Роза, а почему не любят порохоботов?
- В средневековье их вообще сжигали!
Что ни скажут, то непременно сбудется.
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12.06.2020 21:06 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1307
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12.06.2020 20:46 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен @natohawks

https://twitter.com/natohawks https://twitter.com/natohawks



ААААААА! Замминистра обороны рашки с неописуемым восторгом рассказывает что в главном храме вооруженных сил РФ хранится КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
Говорит что это реликвии. РЕЛИКВИИ, Карл!
А https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #МощиГитлера там есть?

https://twitter.com/natohawks/status/1271452549506306048
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12.06.2020 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dv0X8fxcQmE есть
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12.06.2020 22:10 Ответить
Ну "посадить" він Порошенка, і що закінчиться? Гроші в людей чи рейтинг?

Ні в кого нічого не добавиться. бо не віиконується головна умова "Не красти"!!!
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12.06.2020 20:47 Ответить
Рисунок человека похожего на Януковича с красной точкой на лбу наделал в свое время много шороху . Я уже видел рисунок ослика из известного мультика с красной точкой на лбу . Но думаю что это какой то юмор непонятный . Даже не догадываюсь что бы это могло значить .
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12.06.2020 20:47 Ответить
Рисуйте, как Вовка в скафандре меряет температуру своей Ленке!
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12.06.2020 20:49 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8320
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12.06.2020 21:21 Ответить
ректально)))
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12.06.2020 21:44 Ответить
Своим термометром?
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13.06.2020 09:19 Ответить
Как можно в годы войны сажать бывшего Главнокомандующего Украины,это может только сделать агенты воюющей с Украиной страны или если контрразведка соседнего государства выкрадет Главнокомандующего и на своей стороне посадит его если он откажется сотрудничать, а вообще таких людей должно охранять государство Украина
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12.06.2020 20:53 Ответить
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8020

...
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12.06.2020 20:59 Ответить
Телеведуча Наталя Мосейчук в ефірі «Права на владу» виголосила словосполучення «народ Донбасу». Цей винахід виключно кремлівського агітпрому для обґрунтування агресії проти України. У самому Донбасі, серед помітних там фігур, в тому числі активу Партії регіонів цю фразу не використовувалися ніколи.
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12.06.2020 21:00 Ответить
Донбасяки шоли, чи лоханцы, утошните.
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12.06.2020 21:11 Ответить
когда, в начале подлой захватнической войны, устроенной маскальнёй, её агитпром рассылал по английским пабликам: "Save dumbass people" - росийские троли не могли понять, что происходит, почем англоязчные ржут... в переводе это означает: "Спасите тупиц"
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12.06.2020 22:22 Ответить
ОНа оговорилась, хотела сказать, что сброд.
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13.06.2020 06:25 Ответить
Мальчик, пyскающий змея,
Hе знаешь ли, где вендиспансеp?
Счастливая детства поpа...
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12.06.2020 21:02 Ответить
Співчуваю...
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12.06.2020 21:56 Ответить
Не улыбнуло. А Вакарчук...кому может нравится человек с вечным сплином в глазах....
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12.06.2020 21:03 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1271343033125126146 10 ч

Ткаченко о сюжете 1 1 с https://news.liga.net/politics/news/tkachenko-o-syujete-11-s-**************-poroshenko-spornyy-primer-jurnalistiki
Министр культуры Ткаченко признал, что придумал убийство Порошенком своего брата ради прикола
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12.06.2020 21:05 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5179
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12.06.2020 21:14 Ответить
Мразь
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12.06.2020 21:19 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4090

...
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12.06.2020 21:19 Ответить
Вова, пора дамой в Ростов.
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12.06.2020 21:24 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 391
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12.06.2020 21:55 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2732
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12.06.2020 21:58 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7181
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12.06.2020 21:59 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4201
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12.06.2020 22:01 Ответить
Вова, ну шо?.. Ти да ілі нє?.. Бо Слава вже да!

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9255
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12.06.2020 22:18 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4436
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12.06.2020 22:42 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8468
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12.06.2020 23:09 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9796
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12.06.2020 23:38 Ответить
Картинки в логотипе новости нет в новости((
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12.06.2020 23:48 Ответить
див. останню!..
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13.06.2020 10:02 Ответить
Чутки і маячня....
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1279
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13.06.2020 00:01 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7800

Працюємо.Ні сну,ні відпочинку.За шоколадну пайку.
Пора Олексійовичу ковбасні цехи відкривати.
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7312
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13.06.2020 00:05 Ответить
https://rvun.livejournal.com/ Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7776 https://rvun.livejournal.com/profile Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6229 https://rvun.livejournal.com/ rvun https://ibigdan.livejournal.com/25161018.html?thread=941426746#t941426746 June 11 2020, 11:16:02 UTC карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це? Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе. Рік тому "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок". Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися". Крига скрасла, пацани, поциєнт потік. Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
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13.06.2020 12:15 Ответить
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8225
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13.06.2020 14:05 Ответить
Ветка напомнила палату N6. Соевые мрiють о том, чего и в помине не существует.
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13.06.2020 14:19 Ответить
Смішно

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6083
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13.06.2020 22:06 Ответить
 
 