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Россиянка пыталась попасть в оккупированный Крым, предложив пограничникам $100, - ГПСУ. ФОТО

На пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области постоянно проживающая в Украине гражданка России пыталась подкупить украинских пограничников, чтобы въехать в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы Украины.

Россиянку не пропускали на полуостров в связи с действием карантина из-за коронавируса. Женщина предложила пограничникам 100 долларов.

Сотрудники отказались от неправомерного вознаграждения и сообщили Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Россиянка пыталась попасть в оккупированный Крым, предложив пограничникам $100, - ГПСУ 01

Напомним, Кабмин решил с 15 июня возобновить работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонщиной.

Также смотрите: Пограничники задержали велосипедиста из Чехии, ехавшего в Казахстан без еды и денег. ФОТО

Автор: 

взятка (6166) Госпогранслужба (6479) карантин (16729) Крым (26412) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Овца тупая, хоть бы расценки узнала. Сейчас в тренде $6 лям
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13.06.2020 19:06
+16
навошта наогул ва Украіне дазволілі жыці рускай матрошке?! хай ў сябе на паРашы сядзяць лапатныя свінні.
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13.06.2020 19:22
+9
Я бы тоже её сдал за её 100 долларов. Охамела. Минимум 2000.
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13.06.2020 19:07
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проживающая в Украине гражданка России Источник: https://censor.net/p3201846 Это как?
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13.06.2020 19:04 Ответить
А в чём вопрос? У нас и граждане Нигерии проживают, а уж с Нигерии в Снегу куча жителей
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13.06.2020 19:29 Ответить
В США много иносранцев живёт? Ну максимум 6 месяцев.
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13.06.2020 19:31 Ответить
США.. это в Северной Америке вроде страна какая-то? Что нам за дело до их правил?
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13.06.2020 19:37 Ответить
Ну у вас в тундре может и так.
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13.06.2020 19:48 Ответить
Это гражданка роиси имеющая РВП и ВНЖ в Украине
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13.06.2020 19:29 Ответить
може,посвідка на проживання? Їх в Україні багато.
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13.06.2020 23:39 Ответить
Овца тупая, хоть бы расценки узнала. Сейчас в тренде $6 лям
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13.06.2020 19:06 Ответить
уже и 6 лямов не в тренде...
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13.06.2020 22:53 Ответить
Я бы тоже её сдал за её 100 долларов. Охамела. Минимум 2000.
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13.06.2020 19:07 Ответить
белорусских зайцев
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13.06.2020 19:10 Ответить
пезстыжая зараза...
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13.06.2020 19:17 Ответить
Задарма дав би підсрачника..нехай шурує туди..
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13.06.2020 19:17 Ответить
С учетом того шо больше её ноги в Украине не будет
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13.06.2020 19:35 Ответить
навошта наогул ва Украіне дазволілі жыці рускай матрошке?! хай ў сябе на паРашы сядзяць лапатныя свінні.
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13.06.2020 19:22 Ответить
Голь перекатная.
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13.06.2020 19:35 Ответить
Ну у нас страна свободная. Разные живут.
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13.06.2020 21:51 Ответить
Муж наверное украинец.много кацапов сюда приперлось из за климата.комары у нас добрые не то шо в тамбове или сибири да и сало смачне .життя по сравнению с мордором намного лучше.жаль что у нас 700 - 800 баков можно зароботать в Киеве или до войны в Донецке
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13.06.2020 23:49 Ответить
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13.06.2020 19:31 Ответить
Совсем качаны заклинило..... надо было через Гоптовку или Меловое в свою роисю ехать.хотела схалявить по деньгам и времени - получи 204 КоАП и скажи спасибо шо неприпояют измену родине.для погранцов это оскорбление стольник бакинскими
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13.06.2020 19:33 Ответить
Ох и легендарное место *Гоптовка*---взвейтесь соколы орлами! Когда нибудь потом вылезет много---но не все поймут мульку момента!
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13.06.2020 23:16 Ответить
Гоптiвка це самая непобоюсь этого слова центровая таможня с кацапией.особенно в ненешнее время.да и о таможенниках уже легенды ходят.была еще такая Успенка самый короткий путь с юга роиси в Донецк.крохотная но не смотря на очереди самая адекватная.надеюсь на ней когда нибудь будет развиваться украинский прапор
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13.06.2020 23:43 Ответить
Сотка, это только стоит их неподкупность, плюс премия от начальства, --а вот нолик сверху и, уже отдыхала бы, где то на пляже
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13.06.2020 19:33 Ответить
натурой сверху
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13.06.2020 19:41 Ответить
чо, у тебя большой личный опыт прохода через кпп через свою жопу?
ну не все же платят натурой. Некоторые могут заработать и своей головой. Не суди обо всех по себе.
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13.06.2020 19:59 Ответить
Понимайте правильно - 100 баксов, плюс дырявое и ржавое ведро.. но ведро видать такое стремное, что даже пограничник на него не повелся..
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13.06.2020 19:42 Ответить
вроде симпотная, даже по зарисованному фото... некоторые даже о жопе вспомнили
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13.06.2020 20:25 Ответить
Так то оно может и так, но 100 баксов как-то ФУ...
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13.06.2020 21:50 Ответить
так унизить погранца? слов нет
)))
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13.06.2020 19:54 Ответить
Посадить, а потом обменять на нашего!
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13.06.2020 20:05 Ответить
Не глядя на комменты, дай угадаю: в основном пишут, что мало давала; не?
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13.06.2020 20:06 Ответить
Именно. Оскорбила самые сокровенные чуйства.
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13.06.2020 21:49 Ответить
И да, за кого она принимает украинских погранцов?! Хотя бы штуку баксов, а то.., вот сволочь!
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13.06.2020 22:47 Ответить
Видать срочно надо было... С 15-го ведь пропускать будут..
Сотка за срочность??
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13.06.2020 20:58 Ответить
С 1 июля. И то, кто из Украины - только через двухнедельный обсерватор.
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13.06.2020 23:31 Ответить
в багатейшей стране такой мизер предложить(?!)
могли бы дать ей 3 попытки угадать.мабуть за пять\сотых и сама передумала въезжать....
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13.06.2020 20:59 Ответить
Может она сердобольная водички в Крым везла.
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13.06.2020 21:30 Ответить
А расеянские погранцы деньги не взяли патаму шта "очинь чесные"...видимо,мало давала,не сошлись в цене...
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13.06.2020 21:40 Ответить
Так она до них даже и еще не дошла - погорела еще на украинских.
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13.06.2020 23:33 Ответить
ну тогда другое дело..Наши погранцы -самые честные погранцы во всем мире!
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14.06.2020 00:03 Ответить
овца тупая, расстрелять
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13.06.2020 21:46 Ответить
Капец. Кацапка вкрай охренела. 100 баксов погранцам предлагать - смертная обида... Она в каком веке и в какой стране живет?
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13.06.2020 21:48 Ответить
россиянка, а паспорт украинский
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13.06.2020 22:10 Ответить
Думаю это не паспорт, а посвидка на проживання
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14.06.2020 00:02 Ответить
*Постоянно проживающая гражданка РФ в Украине----читая, зашёл в тупик. Попробовал наоборот читать---с конца фразы---опять не ущучил. Вспомнил что на 3 закончил и в 1970г школу---всё стало на свои места.
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13.06.2020 23:11 Ответить
Вообще дибильная ситуация. Че ее не выпускали??? Так переживают за здоровье россиянки? Да хрен с ней - пусть едет. Лучше бы потом не впускали!
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14.06.2020 00:00 Ответить
Зачем платить если есть мост. Она просто не знала, что Путин уже мост построил.
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14.06.2020 11:59 Ответить
То хоть не жена Семочко?
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14.06.2020 20:33 Ответить
 
 