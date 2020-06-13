Россиянка пыталась попасть в оккупированный Крым, предложив пограничникам $100, - ГПСУ. ФОТО

На пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области постоянно проживающая в Украине гражданка России пыталась подкупить украинских пограничников, чтобы въехать в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы Украины.

Россиянку не пропускали на полуостров в связи с действием карантина из-за коронавируса. Женщина предложила пограничникам 100 долларов.

Сотрудники отказались от неправомерного вознаграждения и сообщили Нацполиции.

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Напомним, Кабмин решил с 15 июня возобновить работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонщиной.

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