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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Винницкой области 13 июня возобновили карантинные посты. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

Пока карантинные посты работают в Литинском, Гайсинском, Козятинском и Могилев-Подольском районах.

Там дежурят спасатели, медики и полицейские.

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Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС 01
Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС 02
Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС 03
Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС 04
Фото: facebook.com/mnsvin

Также читайте: В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин центральный ЗАГС

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений. Всего в Винницкой области подтверждено 1369 случаев.

Автор: 

Винница (726) Винницкая область (1037) карантин (16729) пункт пропуска (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти побачили глобальну фальсифікацію по пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.

У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".

Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.
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14.06.2020 01:06
+6
Щас штрафами бюджет подлатают. А то уже красть нечего.
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14.06.2020 01:03
+3
Хіба він заробляє лише з цього базару? Скажу чесно, що я не його прихильник, але керувати на відміну від зепрем'єрів він вмів.
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14.06.2020 01:11
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А в Києві вінницькі торгують овочами, яблуками...аж гай шумить.
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14.06.2020 01:01 Ответить
Яблука по́ чём?
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14.06.2020 01:07 Ответить
В залежності від сорту. Я їх зараз не купую. Бурячки по 10 грн, часник по 80 грн, помідори Мікадо по 60 грн, полуниця огородня, домашня по 100 грн... Це все з Вінницької області було вчора...
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14.06.2020 01:14 Ответить
Бл...У нас в атб 25 фуфло 45 более менее
Полуниці в мене на вгороді як ...у матроскіна гуталіну
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14.06.2020 01:22 Ответить
Хай торгують люди жити хочуть а не рабами у жидів зелених горбатитись
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14.06.2020 06:53 Ответить
не только. еше 5 лет торговали безальтернативным мыролюбством а в это же время реформировали карманы граждан.
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14.06.2020 08:32 Ответить
Щас штрафами бюджет подлатают. А то уже красть нечего.
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14.06.2020 01:03 Ответить
Так ще не встигли вкрасти кредит від МВФ.
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14.06.2020 01:05 Ответить
Трусельиян,держись...
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14.06.2020 01:05 Ответить
Хіба він не в Києві?
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14.06.2020 01:07 Ответить
Його базар точно нє
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14.06.2020 01:08 Ответить
Хіба він заробляє лише з цього базару? Скажу чесно, що я не його прихильник, але керувати на відміну від зепрем'єрів він вмів.
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14.06.2020 01:11 Ответить
не спорю
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14.06.2020 01:13 Ответить
Ещё пара-тройка асфальтовых заводиков
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14.06.2020 07:32 Ответить
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти побачили глобальну фальсифікацію по пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.

У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".

Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.
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14.06.2020 01:06 Ответить
Потрібно ставити блокпости з кулеметами,це буде по дорослому.
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14.06.2020 01:22 Ответить
Якщо влада не може справитися з "хворобою",то нехай йде на хрін.Чомусь в Європі також люди були в ізоляції і там чомусь захворювання зникає.Може в Україні середа така,що влада не може нажертися?Чи мало грошей було украденно на "карантин"?
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14.06.2020 02:56 Ответить
Преступные приказы не выполнять. А превлекать начальство судом присяжных. Короче систему менять або короновирус с нами будет жить всегда.Как когда то комунисты.
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14.06.2020 05:13 Ответить
Судячи з фотографій - дороги там гарні.
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14.06.2020 06:58 Ответить
властные дебилы. вы выпустили на улицы людей больных туберкулезом. большинство из них с открытой формой. а вы пугаете каким то сраным коронавирусом..
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14.06.2020 08:57 Ответить
багажники провєряйте...там вірус сховався
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14.06.2020 08:57 Ответить
 
 