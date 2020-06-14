Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Винницкой области 13 июня возобновили карантинные посты. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

Пока карантинные посты работают в Литинском, Гайсинском, Козятинском и Могилев-Подольском районах.

Там дежурят спасатели, медики и полицейские.

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Фото: facebook.com/mnsvin

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Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений. Всего в Винницкой области подтверждено 1369 случаев.