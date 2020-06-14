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Карантинные посты снова открыли в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Винницкой области 13 июня возобновили карантинные посты. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.
Пока карантинные посты работают в Литинском, Гайсинском, Козятинском и Могилев-Подольском районах.
Там дежурят спасатели, медики и полицейские.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений. Всего в Винницкой области подтверждено 1369 случаев.
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Полуниці в мене на вгороді як ...у матроскіна гуталіну
Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.
Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".
Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.