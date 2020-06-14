Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Вінниччині 13 червня відновили карантинні пости. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.

Поки такі пости працюють у Гайсинському, Козятинському, Літинському та Могилів-Подільському районах області.

На постах, разом із рятувальниками чергують медики та представники поліції.

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Фото: facebook.com/mnsvin