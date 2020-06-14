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Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Вінниччині 13 червня відновили карантинні пости. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.
Поки такі пости працюють у Гайсинському, Козятинському, Літинському та Могилів-Подільському районах області.
На постах, разом із рятувальниками чергують медики та представники поліції.
Фото: facebook.com/mnsvin
Топ коментарі
+8 Олександр Пато
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+6 нетоварищ
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Полуниці в мене на вгороді як ...у матроскіна гуталіну
Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.
Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".
Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.