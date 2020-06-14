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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Вінниччині 13 червня відновили карантинні пости. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.

Поки такі пости працюють  у Гайсинському, Козятинському, Літинському та Могилів-Подільському районах області.
На постах, разом із рятувальниками чергують медики та представники поліції.

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Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС 01
Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС 02
Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС 03
Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Фото: facebook.com/mnsvin

Вінниця (621) Вінницька область (1016) карантин (18172) пункт пропуску (802) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти побачили глобальну фальсифікацію по пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.

У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".

Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.
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14.06.2020 01:06
+6
Щас штрафами бюджет подлатают. А то уже красть нечего.
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14.06.2020 01:03
+3
Хіба він заробляє лише з цього базару? Скажу чесно, що я не його прихильник, але керувати на відміну від зепрем'єрів він вмів.
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14.06.2020 01:11
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А в Києві вінницькі торгують овочами, яблуками...аж гай шумить.
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14.06.2020 01:01 Відповісти
Яблука по́ чём?
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14.06.2020 01:07 Відповісти
В залежності від сорту. Я їх зараз не купую. Бурячки по 10 грн, часник по 80 грн, помідори Мікадо по 60 грн, полуниця огородня, домашня по 100 грн... Це все з Вінницької області було вчора...
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14.06.2020 01:14 Відповісти
Бл...У нас в атб 25 фуфло 45 более менее
Полуниці в мене на вгороді як ...у матроскіна гуталіну
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14.06.2020 01:22 Відповісти
Хай торгують люди жити хочуть а не рабами у жидів зелених горбатитись
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14.06.2020 06:53 Відповісти
не только. еше 5 лет торговали безальтернативным мыролюбством а в это же время реформировали карманы граждан.
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14.06.2020 08:32 Відповісти
Щас штрафами бюджет подлатают. А то уже красть нечего.
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14.06.2020 01:03 Відповісти
Так ще не встигли вкрасти кредит від МВФ.
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14.06.2020 01:05 Відповісти
Трусельиян,держись...
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14.06.2020 01:05 Відповісти
Хіба він не в Києві?
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14.06.2020 01:07 Відповісти
Його базар точно нє
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14.06.2020 01:08 Відповісти
Хіба він заробляє лише з цього базару? Скажу чесно, що я не його прихильник, але керувати на відміну від зепрем'єрів він вмів.
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14.06.2020 01:11 Відповісти
не спорю
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14.06.2020 01:13 Відповісти
Ещё пара-тройка асфальтовых заводиков
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14.06.2020 07:32 Відповісти
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти побачили глобальну фальсифікацію по пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ronpaulinstitute.org.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.

У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".

Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.
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14.06.2020 01:06 Відповісти
Потрібно ставити блокпости з кулеметами,це буде по дорослому.
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14.06.2020 01:22 Відповісти
Якщо влада не може справитися з "хворобою",то нехай йде на хрін.Чомусь в Європі також люди були в ізоляції і там чомусь захворювання зникає.Може в Україні середа така,що влада не може нажертися?Чи мало грошей було украденно на "карантин"?
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14.06.2020 02:56 Відповісти
Преступные приказы не выполнять. А превлекать начальство судом присяжных. Короче систему менять або короновирус с нами будет жить всегда.Как когда то комунисты.
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14.06.2020 05:13 Відповісти
Судячи з фотографій - дороги там гарні.
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14.06.2020 06:58 Відповісти
властные дебилы. вы выпустили на улицы людей больных туберкулезом. большинство из них с открытой формой. а вы пугаете каким то сраным коронавирусом..
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14.06.2020 08:57 Відповісти
багажники провєряйте...там вірус сховався
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14.06.2020 08:57 Відповісти
 
 