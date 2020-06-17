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Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной группы, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространения злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

Продолжается досудебное расследование по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские неонацисты проходят боевую подготовку в РФ, – расследование

Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 01
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 02
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 03
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 04
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 05
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 06
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 07
Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ 08

Автор: 

Киев (25568) россия (95638) СБУ (19920) Харьков (7507) неонацизм (78)


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Топ комментарии
+19
И все финансировалось из рашкиного бюджета
А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
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17.06.2020 11:59
+15
фсб специально засылает в Украину своих подконтрольных нациков, для:
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
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17.06.2020 12:10
+14
да через Мертвечуків, Рабіновичів, Новинських та РПЦ все і розповсюджується.
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
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17.06.2020 12:30
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И все финансировалось из рашкиного бюджета
А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
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17.06.2020 11:59 Ответить
да через Мертвечуків, Рабіновичів, Новинських та РПЦ все і розповсюджується.
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
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17.06.2020 12:30 Ответить
где кацап - там рашизм(новая форма фашизма)
а в Украине делают для картинки за деньги фсб, которая их , рашистов, и крышует
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17.06.2020 12:46 Ответить
Да я уверен что и символика фашизма здесь ширмой была. Только терроризм на нашей земле! И ещё уверен что по востоку Украины таких контор много и было раньше до 14 г. Просто денег кинули братаны через свои каналы таким вот. Мало того ещё в 2008г под Петербургом на одном сборище впервые был замечен флаг ДНР. Догадайтесь сколько ещё осталось тех в известной у нас службе, что закончили школы кгб до 1991г. Да и позже конечно. Да знали всегда. И накрыть могли всегда запросто. Там шлапаки по части настоящей конспирации. За неделю можно всех переловить. Но пока сын полка-НА!
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17.06.2020 12:49 Ответить
КАКАЯ ТИПОГРАФИЯ печатала литературу!

Или ее провозили через границу И пограничники с таможенниками участвовали ? Пусть Аваков ответит .
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17.06.2020 12:02 Ответить
Допустим тест черно белый, НО ОБЛОЖКИ ТО ЦВЕТНЫЕ - их точно печатали в профессиональной типографии
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17.06.2020 12:05 Ответить
Да ладно---как газету Искра везли когда то от членина---в трусах и в дамских! Шелупонь торохканая!
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17.06.2020 12:52 Ответить
НЕЕТЬ 😀😀😀 посмотрите внимательно фото - обложки цветные и даже ламинированные - в домашних типографиях этих машин не держат
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17.06.2020 13:05 Ответить
Та цыгане в Харькове 25 лет назад торговали такими на базаре. Даже партбилеты для стёба предлагали, пенс-удостоверения, удостоверухи МВД в красном цвете, и не только они и не всегда для стёба---а для лопухов совковых. Таким сойдёт любая дребедень---абы флаг красный!
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17.06.2020 15:09 Ответить
Рашка всегда так - о чем кричит что это плохо, то и поддерживает.
Национал-социализм конечно тупо, но запрещать это, тоже тупо. Публично, да, не спорю(ибо Гитлер обосрался), всем неинтересно. Но вместе с коммунизмом, желательно как в Александрии(вроде Кропивницкий - то его область) - петух идет в футболке с серпом и молотом, мужик подошел, объяснил(с одного удара), сорвал футболку, разорвал и презрительно плюнул. тут было кстати, так что я не брешу и даже не лгу.
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17.06.2020 12:04 Ответить
а чого свастику замозаїли?
гівна стидаєтесь? то гузно зашийте
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17.06.2020 12:04 Ответить
Крыса белая с короной, в красном платьице и туфельках. За что повесили, проклятые нацисты.... Или это Гитлер?
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17.06.2020 12:05 Ответить
За голову вішають несправжні фашисти. А справжні могли би і познущатися.
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17.06.2020 12:08 Ответить
Что за нетолерантное отношение к грызунам?! Почему не заблюрили морду мышки, висящей на последнем кадре? Теперь все будут ассоциировать мышей с наци. Общество защиты прав, чести и достоинства животных - ау!
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17.06.2020 12:06 Ответить
нацистські банди складаються зі свинособак, які на сході окупували землю України, їх треба позбавлятися, як й таких, як ти.
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17.06.2020 12:12 Ответить
у них під радою окуївша кодла шарікових, а вони трьох кацапів зі свастикою впіймали - і ненарадіються
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17.06.2020 12:07 Ответить
Долб@***
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17.06.2020 12:10 Ответить
фсб специально засылает в Украину своих подконтрольных нациков, для:
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
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17.06.2020 12:10 Ответить
Погранслужба не хочет обьяснить народу как эта гниль , какими козьими тропами попала в Украину .
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17.06.2020 12:13 Ответить
без участі ********* жодна провокація в Україні не відбувається
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17.06.2020 12:13 Ответить
А коли СБУ візьметься за "Антіфа"?
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17.06.2020 12:15 Ответить
О! Братушки зелины, с миром в глазах.
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17.06.2020 12:27 Ответить
Рашист = Фашист. Это равенство. Даже не удивлена.
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17.06.2020 12:32 Ответить
рашка фінансує ці нацистські організаціі, щоб робити картинку зігуючих 15-16 річних йолопів, особливо сeрeд футбольних фанатів. Ось, наприклад,обмінeний на даунeцьких наркоманів Ковалeнко. Чeрeз організацію УНСО (а куди вона зникла разом з правосєками?) підставляв Ющeнка. І таких людeй відпускають зараз https://www.svoboda.org/amp/30366672.html
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17.06.2020 12:35 Ответить
А что это мы *****...дики такие скромные, почему на весь мир этого не показываем?
Не показываем чем в Украине занимаются мышибратья и манкурты-полицаи?
Аааааа, зебобики наверное берегут "честь" аднагонарота?
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17.06.2020 13:25 Ответить
Все это СБУ-шная брехня. Когда нечего предъявить по сути, начинают тыкать российские паспорта и свастики. Здесь президенты присягают особоизбранному нацизму, и это называют дружбой народов.
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17.06.2020 14:34 Ответить
В стране соросня и ротшильдня верховодит как в своем хлеву. А виноваты те, кому это не нравится.
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17.06.2020 14:51 Ответить
Нічого собі масштаб
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17.06.2020 15:20 Ответить
Так хто ж винуватий, що дипвідносини процвітають, торгівля йде, поїзди і автобуси ходять до і від окупантів. Я не здивуюсь, коли спецназ РФ прилетить, наприклад в Гостомель і приїде до ВР і контори президента. Всім вже ясно, що Путін буде колоти коридор до Криму тому згідно його тактики спочатку розшатування агентурою з середини України і миттєвий удар до Криму. А в РНБО прийдуть засідати агенти ФСБ і будуть закликати все вирішити мирно і без спротиву, бо є телефонні дзвінки від миротворця, наприклад Грехарда Шрьодера.
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17.06.2020 17:35 Ответить
 
 