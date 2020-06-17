Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной группы, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространения злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

Продолжается досудебное расследование по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.

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