Деятельность группировки неонацистов, возглавляемой россиянином, разоблачена в Киеве и Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной группы, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.
Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространения злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.
В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.
Продолжается досудебное расследование по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.
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А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
а в Украине делают для картинки за деньги фсб, которая их , рашистов, и крышует
Или ее провозили через границу И пограничники с таможенниками участвовали ? Пусть Аваков ответит .
Национал-социализм конечно тупо, но запрещать это, тоже тупо. Публично, да, не спорю(ибо Гитлер обосрался), всем неинтересно. Но вместе с коммунизмом, желательно как в Александрии(вроде Кропивницкий - то его область) - петух идет в футболке с серпом и молотом, мужик подошел, объяснил(с одного удара), сорвал футболку, разорвал и презрительно плюнул. тут было кстати, так что я не брешу и даже не лгу.
гівна стидаєтесь? то гузно зашийте
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
Не показываем чем в Украине занимаются мышибратья и манкурты-полицаи?
Аааааа, зебобики наверное берегут "честь" аднагонарота?