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Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК "Север". ФОТОрепортаж

Соревнования снайперов будут проходить в течение четырех дней на полигоне на Черниговщине. Сухопутные войска ВС Украины определят лучшую снайперскую пару из 10 команд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".

"Конкурсантов ждут дневные и ночные стрельбы. А задачи так или иначе имитировать условия, которые возникают в реальном бою", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителей определят по общей сумме баллов, набранных после выполнения упражнений, о которых стрельцы будут узнавать непосредственно перед стрельбами.

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Проведение соревнований обеспечивают судьи из общественной организации "Спортивно-стрелковый клуб "Альфа Браво", который постоянно сотрудничает с ВСУ.

Школа снайперов, на базе которой проходят соревнования, функционирует в 169-м учебном центре "Десна".

Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 01

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Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 02
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 03
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 04
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 05

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Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 06
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК Север 07
Фото: facebook.com/kommander.nord

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Черниговщина (1485) соревнования (256) снайперы (483) ВСУ (6610)


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Зеленского видите? Огонь!
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17.06.2020 16:38 Ответить
Когда начнет играть членом на рояле - стреляй!!!
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК "Север" - Цензор.НЕТ 4004
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17.06.2020 16:40 Ответить
Интересная снайперская винтовка на последнем фото .
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17.06.2020 16:40 Ответить
ржу))))))))
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17.06.2020 16:41 Ответить
Ви пацики не в тому місці проводете змагання. Вам би їх провести в динири ...линири.....
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17.06.2020 16:41 Ответить
Танк тоже принимает участие в соревнованиях? Тогда победа очевидна и неумолима
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17.06.2020 16:45 Ответить
Украина, с 2014 года должна была стать страной снайперов!!!
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17.06.2020 16:55 Ответить
Соевый Педро с Квартальным Вованом категорически против такого беспредела...
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17.06.2020 17:24 Ответить
Хто знає, скількох кацапів завезли як мішені?
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17.06.2020 17:04 Ответить
 
 