Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК "Север". ФОТОрепортаж
Соревнования снайперов будут проходить в течение четырех дней на полигоне на Черниговщине. Сухопутные войска ВС Украины определят лучшую снайперскую пару из 10 команд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".
"Конкурсантов ждут дневные и ночные стрельбы. А задачи так или иначе имитировать условия, которые возникают в реальном бою", - говорится в сообщении.
Отмечается, что победителей определят по общей сумме баллов, набранных после выполнения упражнений, о которых стрельцы будут узнавать непосредственно перед стрельбами.
Проведение соревнований обеспечивают судьи из общественной организации "Спортивно-стрелковый клуб "Альфа Браво", который постоянно сотрудничает с ВСУ.
Школа снайперов, на базе которой проходят соревнования, функционирует в 169-м учебном центре "Десна".
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