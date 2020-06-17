Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК "Север". ФОТОрепортаж

Соревнования снайперов будут проходить в течение четырех дней на полигоне на Черниговщине. Сухопутные войска ВС Украины определят лучшую снайперскую пару из 10 команд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".

"Конкурсантов ждут дневные и ночные стрельбы. А задачи так или иначе имитировать условия, которые возникают в реальном бою", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителей определят по общей сумме баллов, набранных после выполнения упражнений, о которых стрельцы будут узнавать непосредственно перед стрельбами.

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Проведение соревнований обеспечивают судьи из общественной организации "Спортивно-стрелковый клуб "Альфа Браво", который постоянно сотрудничает с ВСУ.

Школа снайперов, на базе которой проходят соревнования, функционирует в 169-м учебном центре "Десна".

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Фото: facebook.com/kommander.nord