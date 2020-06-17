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Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Змагання снайперів триватимуть протягом чотирьох днів на полігоні на Чернігівщині. Сухопутні війська ЗС України визначать найкращу снайперську пару з 10 команд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативного командування "Північ".

"Конкурсантів чекають денні та нічні стрільби. А завдання так чи інакше імітуватимуть умови, які виникають у реальному бою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переможців визначать за загальною сумою балів, набраних після виконання вправ, про які стрільці будуть дізнаватися безпосередньо перед стрільбами.

Проведення змагань забезпечують судді з громадської організації "Спортивно-стрілецький клуб "Альфа Браво", який постійно співпрацює із ЗСУ.

Школа снайперів, на базі якої проходять змагання, функціонує в 169-му навчальному центрі "Десна".

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Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 01

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Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 02
Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 03
Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 04
Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 05

Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 06
Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК Північ 07
Фото: facebook.com/kommander.nord

Автор: 

Чернігівщина (1584) змагання (233) снайпери (357) ЗСУ (7552)


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Зеленского видите? Огонь!
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17.06.2020 16:38 Відповісти
Когда начнет играть членом на рояле - стреляй!!!
Соревнования снайперов проходят на Черниговщине, - ОК "Север" - Цензор.НЕТ 4004
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17.06.2020 16:40 Відповісти
Интересная снайперская винтовка на последнем фото .
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17.06.2020 16:40 Відповісти
ржу))))))))
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17.06.2020 16:41 Відповісти
Ви пацики не в тому місці проводете змагання. Вам би їх провести в динири ...линири.....
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17.06.2020 16:41 Відповісти
Танк тоже принимает участие в соревнованиях? Тогда победа очевидна и неумолима
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17.06.2020 16:45 Відповісти
Украина, с 2014 года должна была стать страной снайперов!!!
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17.06.2020 16:55 Відповісти
Соевый Педро с Квартальным Вованом категорически против такого беспредела...
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Хто знає, скількох кацапів завезли як мішені?
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17.06.2020 17:04 Відповісти
 
 