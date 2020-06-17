Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Змагання снайперів триватимуть протягом чотирьох днів на полігоні на Чернігівщині. Сухопутні війська ЗС України визначать найкращу снайперську пару з 10 команд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативного командування "Північ".

"Конкурсантів чекають денні та нічні стрільби. А завдання так чи інакше імітуватимуть умови, які виникають у реальному бою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переможців визначать за загальною сумою балів, набраних після виконання вправ, про які стрільці будуть дізнаватися безпосередньо перед стрільбами.

Проведення змагань забезпечують судді з громадської організації "Спортивно-стрілецький клуб "Альфа Браво", який постійно співпрацює із ЗСУ.

Школа снайперів, на базі якої проходять змагання, функціонує в 169-му навчальному центрі "Десна".

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