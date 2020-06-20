Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция. ФОТО

Двое мужчин и две женщины с начала года с собственной компьютерной техники заливали в Интернет видео порнографического характера, в том числе с элементами детской порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 18 и 19 июня правоохранители провели обыски, во время которых изъяли компьютеры, жесткие диски, флеш-накопители, роутеры и другие вещественные доказательства. На компьютерах злоумышленников хранились порнографические файлы. По результатам компьютерно-технической экспертизы будет подтвержден факт распространения запрещенного видео.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Вещественные доказательства изъяты. После экспертизы всех причастных к сбыту порнографии будет избрана мера пресечения и вручено уведомление о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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