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Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция. ФОТО

Двое мужчин и две женщины с начала года с собственной компьютерной техники заливали в Интернет видео порнографического характера, в том числе с элементами детской порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 18 и 19 июня правоохранители провели обыски, во время которых изъяли компьютеры, жесткие диски, флеш-накопители, роутеры и другие вещественные доказательства. На компьютерах злоумышленников хранились порнографические файлы. По результатам компьютерно-технической экспертизы будет подтвержден факт распространения запрещенного видео.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Вещественные доказательства изъяты. После экспертизы всех причастных к сбыту порнографии будет избрана мера пресечения и вручено уведомление о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали на два месяца, - МВД. ВИДЕО

Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция 01
Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция 02

Также смотрите: Операция "Паутина": киберполицейские разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6520) Кривой Рог (1403) Нацполиция (16496) порнография (209)


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Топ комментарии
+38
Ты случаем не от Шария? Ваша тема.
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20.06.2020 20:34
+15
президентский кадровый резерв по пи.. пошел
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20.06.2020 20:41
+9
Неужели Шария поймали?
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20.06.2020 20:45
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Ви захвилювались?
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20.06.2020 20:34 Ответить
Ты случаем не от Шария? Ваша тема.
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20.06.2020 20:34 Ответить
Лукашов и его ручная крыса Бакаляр, просто денег не получили с этих дельцов, вот и закрыли...
То что творится в кривом роге это самая малость того, что там происходит...
В доме Моники, там где живут его родители, работает три порно студии, каждый день в городе наркососы стреляют друг друга, закладки на каждом шагу....
А они хвалятся раскрытием года ***..
Вот вам эта зеленая нечисть...
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20.06.2020 20:37 Ответить
Так ось де піонер Вова вчився акторській грі! Не виходячи з батьківського дому! 🤔
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20.06.2020 21:02 Ответить
На компьютерах злоумышленников хранились порнографические файлы

===================================
во ЗЕлень! В облаке парнуху хранить надо!
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20.06.2020 21:27 Ответить
Своих ЗЕгенератных предков ЗЕ уже вывез и они там больше не живут. Может в их квартирке новые владельцы "балуются".
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20.06.2020 22:39 Ответить
президентский кадровый резерв по пи.. пошел
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20.06.2020 20:41 Ответить
еще бы проверили на педофилию чиновников, они там из 10 , 9 педофилы
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20.06.2020 20:42 Ответить
Уверены? Или так, лижбы....
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20.06.2020 20:53 Ответить
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ не задавть глупых вопросов надо читать или слушать свидетелей на ютубе
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20.06.2020 20:59 Ответить
в госдуре да, у нас сомневаюсь
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20.06.2020 22:08 Ответить
І у нас також. Принаймні при янику вилізли факти, що риги у дитбудинках і санаторіях грають дітей...
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20.06.2020 23:19 Ответить
Роутер як в мене.
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20.06.2020 20:42 Ответить
Мовчи!
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20.06.2020 20:46 Ответить
Так беги домой. Походу мусора твою хату бомбанули
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20.06.2020 20:46 Ответить
https://censor.net/user/461407 Та я дома.
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20.06.2020 20:56 Ответить
А Сурова?)
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20.06.2020 23:19 Ответить
https://censor.net/user/406171 Запитайте в нього.
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20.06.2020 23:24 Ответить
Залізяка не дуже, як на мене... Не глючний, але є кращі. Та й через несучі бетонні стіни не дуже працює...
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20.06.2020 20:56 Ответить
Так це ти Зеленського подал?
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20.06.2020 20:47 Ответить
ЗЕ!, невже ти? А можна й тобі правди в очі насипать? Скажімо.... Починаючи з призначення Богдана...
То коли у відставку, ЗЕ?
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20.06.2020 20:58 Ответить
когда наталкиваешься на зебила - ассоциация будто натолкнулся на "насрано"...
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20.06.2020 21:31 Ответить
Неужели Шария поймали?
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20.06.2020 20:45 Ответить
Идейных последователей Шария.
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20.06.2020 20:50 Ответить
Ох...опять Кривой Рог, как не ларьки так порнография.
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20.06.2020 20:50 Ответить
Та не, он дал кое что посмешнее!
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20.06.2020 21:04 Ответить
шарик проявился
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20.06.2020 20:51 Ответить
Кривий Ріг? Йой! Чому мені здається, що останнім часом назва цього населеного пункту спливає все частіше? І все частіше саме в кримінальних новинах... Кришувателю не до малої Батьківщини вже? Чи д'Єрмаку просто пофік на землі своєї маріонетки?
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20.06.2020 20:53 Ответить
Красота спасет єтот мир

Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция - Цензор.НЕТ 1253
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20.06.2020 20:57 Ответить
"Краса врятує світ", "Краса - то страшенна сила"...
Мене завше цікавило: як "страшенна сила" може "врятувати світ"?
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20.06.2020 21:11 Ответить
я би можливо, пояснив би свою версію, але адмін знову забанить за флуд
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20.06.2020 21:20 Ответить
То використовуйте так звану "езопову мову" Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 4658 Або згадайте словник з х/ф "Джентельмени удачі"... То ж просто насолодження для розуму - законно обійти обмеження Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 4658
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20.06.2020 21:31 Ответить
він банить любі мої месаги у кількості більше двох-трьох
не здивуюсь, якщо він (вона) і цей діалог видалить
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20.06.2020 21:45 Ответить
Досі не видалив, то може спробуєте?
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20.06.2020 22:08 Ответить
А ей 18 лет есть ? А то за просмотр детских фото с элемэнтами порнографии .......
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21.06.2020 11:28 Ответить
Я в который раз требую внести в опрос( полицией)правонарушителей (преступников) один пункт - за кого голосовал на двух последних выборах президентов!
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20.06.2020 21:41 Ответить
какая информация хранится на роутерах?
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20.06.2020 21:54 Ответить
Лайк кто также зашёл в эту новость почитать про последователей Шария !
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20.06.2020 21:57 Ответить
пятый, ****, ушел....
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20.06.2020 22:27 Ответить
І всі вони з 95-го криворізького квартала?!
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20.06.2020 23:07 Ответить
Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 8116
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20.06.2020 23:08 Ответить
Що за *********? Вони там геніталіями одне одному тицяють?
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20.06.2020 23:21 Ответить
Это город президента.
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20.06.2020 23:19 Ответить
Зеленський, Юзік, Єрмак а хто четвертий?
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21.06.2020 00:07 Ответить
Родина ЗЕ.....

Наводит на мысли......
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21.06.2020 09:19 Ответить
 
 