Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды.
Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и помпы для откачки воды, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В селе Черный Поток, который большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Местные жители после стихийного бедствия нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержке. Люди напуганы стихией и неизвестностью - как им жить дальше.
"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и у части села уже есть электричество, а у части - нет, живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы, пока не протянем свет, у людей была возможность получить электричество из дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", - сообщил Порошенко.
Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ. "Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно, когда привлечет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", - сообщил Порошенко.
Как рассказали крестьяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.
"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы - вместе с вами. Мы - единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", - подчеркнул Петр Порошенко.
Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи. "Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого нет домов - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить", - объясняет Петр Порошенко.
Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.
Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 Стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас: інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного.
2 Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою.
3 У тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була потаємною; і Отець твій, Який бачить таємне, воздасть тобі явно.
были немедленно отказаться от таких подарков и сказать:"Вот, если бы ты от Слуг народа
все это привез, тогда ладно, возьмем"
PS: В наводнении то кто виноват? Явно Порошенко, вот и помогает.
организовал продуктовые наборы для малоимущих,а теперь ещё и людям помогает после оползней.......Всё Порошенко и Порошенко....!!!
А ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛ САМОЛЁТ "МРИЮ" "С ГУМАНИТАРНЫМ ГРУЗОМ" ...,КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ,ПРАВДА ,НА ПРИЛАВКАХ " ЭПИЦЕНТРА" ВООООТ!!!!
А вы говорите,что Зеленский плохой прЕЗедент! И ничего для Украины не делает ...
Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ,,,,,,
"Они все суки, воры, я столько работал, а мне мало дали, вот я НАЗЛО ИМ проголосую за этого, он тоже сволочь но хоть гречку дал! Нате вам!"