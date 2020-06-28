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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды.

Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и помпы для откачки воды, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В селе Черный Поток, который большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Местные жители после стихийного бедствия нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержке. Люди напуганы стихией и неизвестностью - как им жить дальше.

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и у части села уже есть электричество, а у части - нет, живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы, пока не протянем свет, у людей была возможность получить электричество из дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", - сообщил Порошенко.

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Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ. "Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно, когда привлечет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", - сообщил Порошенко.

Как рассказали крестьяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы - вместе с вами. Мы - единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи. "Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого нет домов - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить", - объясняет Петр Порошенко.

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Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.

Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье 01
Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье 02
Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье 03
Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье 04

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Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье 05

Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.

В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.

Автор: 

Карпаты (305) наводнение (461) паводок (294) помощь (7822) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+97
привез )))) еще с мужика последние резиновые сапоги увез )))))
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28.06.2020 20:32
+85
А что зе привёз?
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28.06.2020 20:29
+76
Прівєт
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28.06.2020 20:31
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https://censor.net/user/113369 ну каанечно, куда уж нам до тебя вумного,
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29.06.2020 13:29 Ответить
Простой тест-вопрос: голосовал за Зеленского?
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29.06.2020 13:47 Ответить
ни за зелю ни за твоего Пэтруся
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29.06.2020 13:50 Ответить
"ни за ни за".,пацифист альтруист и ******** по всему..
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29.06.2020 14:21 Ответить
Ни холодлный, ни горячий, ни к селу, ни к городу....
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29.06.2020 14:58 Ответить
Євангеліє від Матфея, 6, 1-13
1 Стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас: інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного.
2 Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою.
3 У тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була потаємною; і Отець твій, Який бачить таємне, воздасть тобі явно.
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29.06.2020 14:01 Ответить
Не до белых перчаток, война же.
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29.06.2020 14:58 Ответить
"Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику!" - пострадавшие должны
были немедленно отказаться от таких подарков и сказать:"Вот, если бы ты от Слуг народа
все это привез, тогда ладно, возьмем"

PS: В наводнении то кто виноват? Явно Порошенко, вот и помогает.
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29.06.2020 16:03 Ответить
а в цей час ******* має собi заняття

Дизельні генератори, помпи для відкачування води та гроші на техніку, - Порошенко привіз допомогу постраждалим від повені на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9968
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29.06.2020 16:47 Ответить
пылают- пылают пердаки у зелибобиков))))
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29.06.2020 18:07 Ответить
Порошенко! Что ты творишь?!! ...
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29.06.2020 18:21 Ответить
Порошенко купил маски для больниц,Порошенко со своей партией , волонтёрами и атоацами
организовал продуктовые наборы для малоимущих,а теперь ещё и людям помогает после оползней.......Всё Порошенко и Порошенко....!!!
А ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛ САМОЛЁТ "МРИЮ" "С ГУМАНИТАРНЫМ ГРУЗОМ" ...,КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ,ПРАВДА ,НА ПРИЛАВКАХ " ЭПИЦЕНТРА" ВООООТ!!!!
А вы говорите,что Зеленский плохой прЕЗедент! И ничего для Украины не делает ...
Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ,,,,,,
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29.06.2020 21:41 Ответить
ВЫ когда-нибудь задумывались над тем, что происходит в голове пенсионера, "голосующего за гречку"?
"Они все суки, воры, я столько работал, а мне мало дали, вот я НАЗЛО ИМ проголосую за этого, он тоже сволочь но хоть гречку дал! Нате вам!"
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30.06.2020 16:33 Ответить
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