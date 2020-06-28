Дизельні генератори, помпи для відкачування води та гроші на техніку, - Порошенко привіз допомогу постраждалим від повені на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приїхав на Прикарпаття в постраждалі від руйнівної повені населені пункти, щоб на власні очі побачити масштаби біди.

Команда Порошенка побувала в Надвірнянському районі, куди привезла дизельні генератори та помпи для відкачування води, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У селі Чорний Потік, яке велика вода фактично відрізала від цивілізації, люди вже кілька днів вимушені обходитися без електроенергії та зв’язку. Розмова із прикарпатцям вийшла дуже емоційною. Місцеві жителі після стихійного лиха потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки. Люди налякані стихією і невідомістю - як їм жити далі.

"Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і у частини села вже є електрика, а у частини немає, живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизельний генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб, поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизельного генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачування води. Ми привезли і це", - повідомив Порошенко.

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Він також зазначив, що надано фінансову допомогу для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт. "Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки", - повідомив Порошенко.

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам‘ятають щонайменше останні пів століття.

"Ми зараз підемо подивимося, і у вівторок, післязавтра, на засіданні погоджувальної ради парламенту ми поставимо питання про негайне виділення коштів і зусиль для того, щоб відновити сполучення з Чорним Потоком і з усіма селами, які сьогодні заблоковані на Прикарпатті. Ми - разом з вами. Ми - єдина команда. І слово "солідарність" означає, що ми разом. І ми один одному маємо допомогти. Сьогодні ви можете розраховувати на нашу допомогу", - наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що після огляду руйнувань буде складено детальний план необхідних заходів і обсягів допомоги. "Ми спільно подивимося, складемо план, що треба зробити. Тим, у кого зруйновано будинки, ми маємо терміново виділити фінансову допомогу для відновлення, якщо можна, якщо ні, то переселити", - пояснює Петро Порошенко.

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Допомогу від Порошенка також передали мешканцям Галича.









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Нагадаємо, унаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна вважається зниклою безвісти.

Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.