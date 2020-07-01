Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Под ГБР прошла акция в поддержку Порошенко и против политических репрессий, также был проведен митинг под Печерским судом. ФОТОрепортаж

Будни прокуроров

Коротко о рейтинге

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий во Львове: 43% жителей за "ЕС", 12,5% - "Голос", 8% - "Слугу народа", 7% - "Самопомич", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батькивщину", - опрос "Социса"

Небольшое уточнение в Основной закон

Если делать нечего тебе, мой друг...

"Обнуление"

Присоединяйтесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра инфраструктуры Клитина сняла одежду и объявила войну министру Криклию и "проститутам": "Все желающие, присоединяйтесь ко мне". ВИДЕО

Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

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