РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7330 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
29 036 116

Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Опять...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под ГБР прошла акция в поддержку Порошенко и против политических репрессий, также был проведен митинг под Печерским судом. ФОТОрепортаж

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Будни прокуроров

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Коротко о рейтинге

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий во Львове: 43% жителей за "ЕС", 12,5% - "Голос", 8% - "Слугу народа", 7% - "Самопомич", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батькивщину", - опрос "Социса"

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Небольшое уточнение в Основной закон

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Если делать нечего тебе, мой друг...

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Обнуление"

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Присоединяйтесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра инфраструктуры Клитина сняла одежду и объявила войну министру Криклию и "проститутам": "Все желающие, присоединяйтесь ко мне". ВИДЕО

Зе!рейтинг, будни прокуроров, обнуление Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) путин владимир (31303) фотожаба (14393) Мендель Юлия (232) Клитина Александра (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+85
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9210
показать весь комментарий
01.07.2020 21:46
+81
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4090
показать весь комментарий
01.07.2020 21:50
+79
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8501
показать весь комментарий
01.07.2020 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3270

...
показать весь комментарий
01.07.2020 22:02 Ответить
або в банці з формаліном
показать весь комментарий
01.07.2020 23:15 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8255
показать весь комментарий
02.07.2020 00:47 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5382
показать весь комментарий
01.07.2020 22:03 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1835
показать весь комментарий
01.07.2020 22:07 Ответить
часть із перечісленних вліваются в ряди порохоботов сейчас а остальние настоящіе - попозже , сцикун старается ...
показать весь комментарий
01.07.2020 22:38 Ответить
Да, мы такие!)
показать весь комментарий
01.07.2020 23:12 Ответить
Про конституцію для найменших.(очевидно,зєлєбобів):
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7261
показать весь комментарий
01.07.2020 22:08 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3253
показать весь комментарий
01.07.2020 22:12 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6402
показать весь комментарий
02.07.2020 15:33 Ответить
ОбнуЛенин Пупин-наш нулевой!
показать весь комментарий
01.07.2020 22:48 Ответить
Вы до сих пор не видете что пророссийских нужно убивать? Вы до сих пор хотите им дать демократию вместо украинцев?
показать весь комментарий
01.07.2020 23:30 Ответить
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7967
показать весь комментарий
02.07.2020 00:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 