Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ДБР відбулася акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій, також було проведено мітинг під Печерським судом. ФОТОрепортаж
Будні прокурорів
Коротко про рейтинг
Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"
Невелике уточнення до Основного закону
Если делать нечего тебе, мой друг...
"Обнулення"
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