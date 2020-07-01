Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Знову...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ДБР відбулася акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій, також було проведено мітинг під Печерським судом. ФОТОрепортаж

Будні прокурорів

Коротко про рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"

Невелике уточнення до Основного закону

Если делать нечего тебе, мой друг...

"Обнулення"

Приєднуйтесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене". ВIДЕО

Голосування за поправки до конституції, або Божий промисел

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