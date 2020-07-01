УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11520 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
29 036 116

Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Знову...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ДБР відбулася акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій, також було проведено мітинг під Печерським судом. ФОТОрепортаж

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Будні прокурорів

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Коротко про рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Невелике уточнення до Основного закону

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Если делать нечего тебе, мой друг...

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Обнулення"

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Приєднуйтесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене". ВIДЕО

Зе!рейтинг, будні прокурорів, обнулення Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Голосування за поправки до конституції, або Божий промисел

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) путін володимир (23854) фотожаба (13867) Мендель Юлія (230) Клітіна Олександра (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+85
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9210
показати весь коментар
01.07.2020 21:46
+81
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4090
показати весь коментар
01.07.2020 21:50
+79
Зе!рейтинг, будни прокуроров, "обнуление" Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8501
показати весь коментар
01.07.2020 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3270

...
показати весь коментар
01.07.2020 22:02 Відповісти
або в банці з формаліном
показати весь коментар
01.07.2020 23:15 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8255
показати весь коментар
02.07.2020 00:47 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5382
показати весь коментар
01.07.2020 22:03 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1835
показати весь коментар
01.07.2020 22:07 Відповісти
часть із перечісленних вліваются в ряди порохоботов сейчас а остальние настоящіе - попозже , сцикун старается ...
показати весь коментар
01.07.2020 22:38 Відповісти
Да, мы такие!)
показати весь коментар
01.07.2020 23:12 Відповісти
Про конституцію для найменших.(очевидно,зєлєбобів):
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7261
показати весь коментар
01.07.2020 22:08 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3253
показати весь коментар
01.07.2020 22:12 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6402
показати весь коментар
02.07.2020 15:33 Відповісти
ОбнуЛенин Пупин-наш нулевой!
показати весь коментар
01.07.2020 22:48 Відповісти
Вы до сих пор не видете что пророссийских нужно убивать? Вы до сих пор хотите им дать демократию вместо украинцев?
показати весь коментар
01.07.2020 23:30 Відповісти
Зе!рейтинг, будні прокурорів, "обнулення" Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7967
показати весь коментар
02.07.2020 00:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 