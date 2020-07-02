Под зданием САП стоят грузовики "Квочки" Бахматюка. ФОТО

Под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры появилась машина с баннером, на котором главу САП просят "прекратить террор 27 тысяч людей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На баннере присутствует логотип яичного бренда "Квочка" агрохолдинга "Авангард", который входит в группу компаний "Укрлендфарминг" аграрного бизнесмена Олега Бахматюка.







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Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

Данное дело было закрыто в июне 2020 года Офисом генпрокурора на основании решения Печерского райсуда Киева. Однако НАБУ и САП не согласились с этим, и дело было передано в Апелляционную палату ВАКС.

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