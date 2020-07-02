Под зданием САП стоят грузовики "Квочки" Бахматюка. ФОТО
Под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры появилась машина с баннером, на котором главу САП просят "прекратить террор 27 тысяч людей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На баннере присутствует логотип яичного бренда "Квочка" агрохолдинга "Авангард", который входит в группу компаний "Укрлендфарминг" аграрного бизнесмена Олега Бахматюка.
Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.
Данное дело было закрыто в июне 2020 года Офисом генпрокурора на основании решения Печерского райсуда Киева. Однако НАБУ и САП не согласились с этим, и дело было передано в Апелляционную палату ВАКС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2,4 кг курятины в столице Каракасе стоили 14,6 млн боливаров (2,22 долл. США).
НБУ накосячил, не выполнил свои функции, а виноват Бахматюк? Чет не клеится в вашей логике...