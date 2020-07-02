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Под зданием САП стоят грузовики "Квочки" Бахматюка. ФОТО

Под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры появилась машина с баннером, на котором главу САП просят "прекратить террор 27 тысяч людей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На баннере присутствует логотип яичного бренда "Квочка" агрохолдинга "Авангард", который входит в группу компаний "Укрлендфарминг" аграрного бизнесмена Олега Бахматюка.

Под зданием САП стоят грузовики Квочки Бахматюка 01
Под зданием САП стоят грузовики Квочки Бахматюка 02
Под зданием САП стоят грузовики Квочки Бахматюка 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора по решению суда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

Данное дело было закрыто в июне 2020 года Офисом генпрокурора на основании решения Печерского райсуда Киева. Однако НАБУ и САП не согласились с этим, и дело было передано в Апелляционную палату ВАКС.

Читайте также: Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Холодницкий Назар (706) Бахматюк Олег (164) Укрлендфарминг (89)


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Топ комментарии
+6
Не хитайте табуретку, бо блазень впаде.
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02.07.2020 12:39
+3
Ну хоть покорное стадо "протестовать" в этот раз не согнал под САП Бахматюк. И то хорошо.
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02.07.2020 12:19
+2
ФГВФЛ - это еще те "иксперды", сколько вкладов растащили и похоронили эти "эксперты"... Вместе с подельниками из НБУ...
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02.07.2020 12:28
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Ну хоть покорное стадо "протестовать" в этот раз не согнал под САП Бахматюк. И то хорошо.
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02.07.2020 12:19 Ответить
Стадо поки що заЗЕ мекечееее...
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02.07.2020 12:29 Ответить
то же самое кремлевские пропагандоны и вата орали в декабре 2013 и январе-феврале 2014... про "согнанное покорное стадо"
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02.07.2020 12:52 Ответить
ФГВФЛ - это еще те "иксперды", сколько вкладов растащили и похоронили эти "эксперты"... Вместе с подельниками из НБУ...
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02.07.2020 12:28 Ответить
золотые слова!!!
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02.07.2020 12:30 Ответить
Кацапьё тебе то какая разница?!
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02.07.2020 12:30 Ответить
Если нечего сказать по существу, тогда пошел на хер
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02.07.2020 12:47 Ответить
Пусть курочек везет в Венесуэлу!
2,4 кг курятины в столице Каракасе стоили 14,6 млн боливаров (2,22 долл. США).

Під будівлею САП стоять вантажівки "Квочки" Бахматюка - Цензор.НЕТ 6690
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02.07.2020 12:36 Ответить
а что делает грузовой транспорт в дневное время в центре города?
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02.07.2020 12:37 Ответить
П"ють кохвій.
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02.07.2020 12:41 Ответить
Не хитайте табуретку, бо блазень впаде.
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02.07.2020 12:39 Ответить
Я не знаю всех тонкостей судебных дел. Но если этот предприниматель прав? Он не прячется за спины купленных "митингарей", он открыто показывает от кого протест (по маркировке на грузовичках). Поэтому я склонен ему поверить.
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02.07.2020 12:41 Ответить
Він довів до банкрутства 2 банки(Фінансова ініціатива та VAB)
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02.07.2020 12:54 Ответить
Взять 8 млрд. грн. (из наших карманов) и купить 1 млрд.$. После этого предлагать вернуть 8 млрд. грн. (при курсе 27) - 300% профит. Вот такой "предприниматель"....
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02.07.2020 13:14 Ответить
Дык, на сколько я знаю, следить за стабильностью национальной валюты - это ведь не функция Бахматюка или какой-то бизенсс структуры?
НБУ накосячил, не выполнил свои функции, а виноват Бахматюк? Чет не клеится в вашей логике...
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02.07.2020 14:09 Ответить
По Вашей логике в преступлениях виновата полиция, а не преступники...
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02.07.2020 14:22 Ответить
Молодец Бахматюк! 600000 га в кармане,а чужой карман не пропустит..Как Шура Балаганов.Лицо Украинского Истеблишмента.
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02.07.2020 12:47 Ответить
этот петушиный бизнес уже *********. пускай бахматюк приезжает из гейропы и митингует.
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02.07.2020 12:48 Ответить
а шо такое, без протекции своего кореша на гос дотации вдруг оказалось что триндец ?
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02.07.2020 15:15 Ответить
Пригони, бахматюк, доступную цену на куриные яйца для стариков, "квочка". Это касается и его bro, тех, кто держит цену на расчленёнку тел кур.Ну на 74 грн минимальную пенсию повысили, есть где разгуляться пенсионерам для обеда. Скелет курки+конечности+шкурка и фарш "собачья радость". Ой, как мне жаль бахматюка, прямо слезы капают. Пригнал банер, бедненький. Цензор, что, выкатил эту "новость" на правах "бесплатной" рекламы? Или уже все оплачено до конца календарного года?
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02.07.2020 15:26 Ответить
 
 