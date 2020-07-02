Під будівлею САП стоять вантажівки "Квочки" Бахматюка. ФОТО

Під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з'явилася машина з банером, на якому главу САП просять "припинити терор 27 тисяч людей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На банері присутній логотип яєчного бренду "Квочка" агрохолдингу "Авангард", який входить до групи компаній "Укрлендфармінг" аграрного бізнесмена Олега Бахматюка.







Нагадаємо, що справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути в бюджет 8 млрд боргів, проте відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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Цю справу було закрито в червні 2020 року Офісом Генпрокурора на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Однак НАБУ і САП не погодилися з цим, і справу передали до Апеляційної палати ВАКС.

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