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Під будівлею САП стоять вантажівки "Квочки" Бахматюка. ФОТО

Під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з'явилася машина з банером, на якому главу САП просять "припинити терор 27 тисяч людей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На банері присутній логотип яєчного бренду "Квочка" агрохолдингу "Авангард", який входить до групи компаній "Укрлендфармінг" аграрного бізнесмена Олега Бахматюка.

Під будівлею САП стоять вантажівки Квочки Бахматюка 01
Під будівлею САП стоять вантажівки Квочки Бахматюка 02
Під будівлею САП стоять вантажівки Квочки Бахматюка 03

Нагадаємо, що справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути в бюджет 8 млрд боргів, проте відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

Також читайте: Офіс Генпрокурора за рішенням суду закрив справу проти мене. Це крок до відновлення справедливості, - Бахматюк

Цю справу було закрито в червні 2020 року Офісом Генпрокурора на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Однак НАБУ і САП не погодилися з цим, і справу передали до Апеляційної палати ВАКС.

Також читайте: Дії НАБУ щодо оскарження рішення стосовно закриття справи Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

Автор: 

Холодницький Назар (661) Бахматюк Олег (294) Укрлендфармінг (128)


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Топ коментарі
+6
Не хитайте табуретку, бо блазень впаде.
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02.07.2020 12:39
+3
Ну хоть покорное стадо "протестовать" в этот раз не согнал под САП Бахматюк. И то хорошо.
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02.07.2020 12:19
+2
ФГВФЛ - это еще те "иксперды", сколько вкладов растащили и похоронили эти "эксперты"... Вместе с подельниками из НБУ...
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02.07.2020 12:28
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Ну хоть покорное стадо "протестовать" в этот раз не согнал под САП Бахматюк. И то хорошо.
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02.07.2020 12:19 Відповісти
Стадо поки що заЗЕ мекечееее...
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02.07.2020 12:29 Відповісти
то же самое кремлевские пропагандоны и вата орали в декабре 2013 и январе-феврале 2014... про "согнанное покорное стадо"
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02.07.2020 12:52 Відповісти
ФГВФЛ - это еще те "иксперды", сколько вкладов растащили и похоронили эти "эксперты"... Вместе с подельниками из НБУ...
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02.07.2020 12:28 Відповісти
золотые слова!!!
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02.07.2020 12:30 Відповісти
Кацапьё тебе то какая разница?!
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02.07.2020 12:30 Відповісти
Если нечего сказать по существу, тогда пошел на хер
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02.07.2020 12:47 Відповісти
Пусть курочек везет в Венесуэлу!
2,4 кг курятины в столице Каракасе стоили 14,6 млн боливаров (2,22 долл. США).

Під будівлею САП стоять вантажівки "Квочки" Бахматюка - Цензор.НЕТ 6690
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02.07.2020 12:36 Відповісти
а что делает грузовой транспорт в дневное время в центре города?
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02.07.2020 12:37 Відповісти
П"ють кохвій.
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02.07.2020 12:41 Відповісти
Не хитайте табуретку, бо блазень впаде.
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02.07.2020 12:39 Відповісти
Я не знаю всех тонкостей судебных дел. Но если этот предприниматель прав? Он не прячется за спины купленных "митингарей", он открыто показывает от кого протест (по маркировке на грузовичках). Поэтому я склонен ему поверить.
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02.07.2020 12:41 Відповісти
Він довів до банкрутства 2 банки(Фінансова ініціатива та VAB)
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02.07.2020 12:54 Відповісти
Взять 8 млрд. грн. (из наших карманов) и купить 1 млрд.$. После этого предлагать вернуть 8 млрд. грн. (при курсе 27) - 300% профит. Вот такой "предприниматель"....
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02.07.2020 13:14 Відповісти
Дык, на сколько я знаю, следить за стабильностью национальной валюты - это ведь не функция Бахматюка или какой-то бизенсс структуры?
НБУ накосячил, не выполнил свои функции, а виноват Бахматюк? Чет не клеится в вашей логике...
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02.07.2020 14:09 Відповісти
По Вашей логике в преступлениях виновата полиция, а не преступники...
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02.07.2020 14:22 Відповісти
Молодец Бахматюк! 600000 га в кармане,а чужой карман не пропустит..Как Шура Балаганов.Лицо Украинского Истеблишмента.
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02.07.2020 12:47 Відповісти
этот петушиный бизнес уже *********. пускай бахматюк приезжает из гейропы и митингует.
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02.07.2020 12:48 Відповісти
а шо такое, без протекции своего кореша на гос дотации вдруг оказалось что триндец ?
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02.07.2020 15:15 Відповісти
Пригони, бахматюк, доступную цену на куриные яйца для стариков, "квочка". Это касается и его bro, тех, кто держит цену на расчленёнку тел кур.Ну на 74 грн минимальную пенсию повысили, есть где разгуляться пенсионерам для обеда. Скелет курки+конечности+шкурка и фарш "собачья радость". Ой, как мне жаль бахматюка, прямо слезы капают. Пригнал банер, бедненький. Цензор, что, выкатил эту "новость" на правах "бесплатной" рекламы? Или уже все оплачено до конца календарного года?
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02.07.2020 15:26 Відповісти
 
 