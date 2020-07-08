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Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина. ФОТОрепортаж

Президент Сербии Александр Вучич объявил об усилении карантина и введении комендантского часа. В Белграде произошли столкновения, ранены 43 полицейских и 17 протестующих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сербское издание "РТС".

Все началось с того, что несколько десятков протестующих заблокировали движение на перекрестке в центре города и стали выкрикивать оскорбления в адрес Вучича.

Вскоре они попытались прорваться в здание парламента, которое на тот момент охраняли только двое полицейских. Полиции прислали подмогу, и штурм не удался.

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Протестующие бросали в полицейских бутылки и яйца, поджигали полицейские машины. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Столкновения продолжались всю ночь. Под утро участники протестов еще раз попытались взять парламент штурмом.

К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали.

Теперь перед зданием парламента выставили полицейский кордон. Также силовики охраняют госучреждения и крупные перекрестки.

Несколько меньшие протестные акции также прошли в других сербских городах (Ниш, Крагуевац).

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев

Как известно, президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.

Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 01
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 02
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 03
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 04
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 05
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 06
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 07
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 08
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина 09

Автор: 

беспорядки (333) карантин (16729) Сербия (392) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
давайте жгите, путинские посипаки, а я за попкорном!
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08.07.2020 10:53
+17
серби - справжні брати свонособак.
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
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08.07.2020 11:00
+14
Покажите это Зебилу, Ляшку и Степашки чтоб не умничали,что может такое произойти не только там
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08.07.2020 10:54
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Правила форума Совет форумчан
давайте жгите, путинские посипаки, а я за попкорном!
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08.07.2020 10:53 Ответить
Покажите это Зебилу, Ляшку и Степашки чтоб не умничали,что может такое произойти не только там
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08.07.2020 10:54 Ответить
ты тоже Гусский?))
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08.07.2020 10:59 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину - Цензор.НЕТ 284
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08.07.2020 12:12 Ответить
пусть жгут--их наемники много плохого сделали в донбассе,вали члена вучича !!!!
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08.07.2020 12:39 Ответить
Молодцы какие...

А че столько лет молчали начет произвола с переходом дороги на красный свет?
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08.07.2020 10:54 Ответить
Акцию наверное возглавляет Зябликов и Меркава
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08.07.2020 10:55 Ответить
Сейчас, собственно, решается вопрос: какие страны останутся под властью рептилоидов, а какие уйдут из их "нового мирового порядка".
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08.07.2020 10:55 Ответить
серби історично знаходяться під прямим впливом лаптєстану, так що "рептілоїди" тут ні до чого..
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08.07.2020 11:01 Ответить
Фейковирус - выдумка рептилоидов. За нанесённый ими ущерб им давно полагается подарок в виде крылатой ракеты большой дальности.
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08.07.2020 11:03 Ответить
зрозуміло. Секта "не вірю". Це Ваша справа, але вірусу пофіг, вірите Ви у нього, або ні.
далі на цю тему я спілкуватися не бажаю.
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08.07.2020 11:08 Ответить
Да это не вопрос веры. "Ковид" - обычная сезонная инфекция, довольно слабая. Коронавирусы давно знакомы человечеству; их 43 разновидности, из них семь - обычное ОРВИ, разной степени тяжести.
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08.07.2020 11:11 Ответить
Чого завжди в секті невіруючих багато ботів що в фейсбуці що тут, якби не ваші д...льні писанини давно б небуло ковіду і ми б за нього забули, це ніх... не простий грип хто має якісь задавненні запалення в інших органах або проблеми із серцем і легеневі захворювання помирає..
А в принципі що ботам вони не хворіють і впевненні що в них всюди все ок, але я думаю що сидіння за компютером як мінімум пішло нагрузкою на нирки і т.д. Тому б я б так сміло не виписував навіть якщо вам по 20 років..
В мене 2 родича вже померли від ковіду одна позбулася нирки...
Те що ви виздоровіли але перенесли важко ще нічого не означає що все позаду імунна система вбита і у вас швидко загострюються запальні процеси і пухлини.. В тому і небезпека а всі хто виздоровів зразу біжать набивати пузо майонезом з пальмою і ковбасою з порошків, в результаті йдуть успішно на той світ...
Виздоровів але переніс важко сідай на дієту і спорт це сила...
А ботам не хворати
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08.07.2020 11:22 Ответить
Я знаю статистку у нас в Австралии. Пресса орёт благим матом; всех запугала вусмерть. В итоге на "ковид" списали 106 стариков, умерших от набора хронических заболеваний, связанных с возрастом.
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08.07.2020 11:29 Ответить
Австралія не Україна, в плані екології, якості продуктів, медицини і привички займатись спортом, у нас в цьому плані все набагато гірше...
Особливо в плані забруденності міст, яке найбільше впливає на органи дихання..
Нехай кожен вирішує сам за себе а ваша писанина може коштувати комусь із слабким імунітетом життя..
Думаю що надіти маску в магазині не пхати руки до обличчя і тримати дистанцію це не є щось надскладним...
Якби всі це робили ми б уже забули про короновірус до цього часу, але куди не підеш всюди всі в черзі навіть коли не потрібно причому жмуться один до одного щоб хтось інший не вліз про маски вже давно забули а грязними руками соплі розмазувати по всьому обличчю це у нас за правило...
Жесть просто як деколи це все бачу, б... салфетка 2 гр на кожному кроці а ці д...ли руками потім в штани повтирав або в куртку і все ок.
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08.07.2020 11:56 Ответить
После смены зелёного режима на нормальный, вы быстро забудете об этом ковидизме, как о кошмарном сне.
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08.07.2020 12:10 Ответить
Не забудемо це світова тенденція хто б не прийшов поки пузир на акціях не лопне, так і залишиться..
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08.07.2020 12:24 Ответить
Дебилы остановили экономику убилу мелкий бизнес, и предлагают взамен "дешёвые кредиты"
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08.07.2020 12:23 Ответить
https://youtu.be/Y5ZgxcggO2c для Вла
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08.07.2020 12:08 Ответить
Вы уже строите такую ракету?
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08.07.2020 11:19 Ответить
Oна есть у людей, обладающих властью. Вопрос лишь в том чтобы отдать приказ.
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08.07.2020 11:36 Ответить
Серби більше "лаптєлоїди" ))) Скільки вони вже з росією стають на граблі але дальше велика і невмеруща так і будуть бомжами в середині Європи і з такими можливостями.
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08.07.2020 11:26 Ответить
у меня батя из рептилоидов, говорит люди все не правильно понимают им просто нужен ацетон и немного земного марганца
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08.07.2020 11:09 Ответить
::Пару лаптей и самовар этому господину, в студию!!

Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину - Цензор.НЕТ 2912
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08.07.2020 11:15 Ответить
Я сразу подумал, что какой-то странный человек выложил фото кучи дерьма, а потом присмотрелся а это Жирик.
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08.07.2020 13:14 Ответить
так шо хотят?
снова денех?
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08.07.2020 10:57 Ответить
Не. Чтобы х*рня с "вирусом" закончилась.
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08.07.2020 11:04 Ответить
здается не в карантине там дело)
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08.07.2020 10:58 Ответить
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина - Цензор.НЕТ 7638
это несколько десятков протестующих?
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08.07.2020 10:59 Ответить
Вот бы у нас бы гайки закрутили!
Зеля, даёшь жёсткий карантин!
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08.07.2020 11:00 Ответить
серби - справжні брати свонособак.
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
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08.07.2020 11:00 Ответить
Серби це продажні шлюхі..
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08.07.2020 11:01 Ответить
К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали. ------- Это нужно было сделать и у нас во время Майдана
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08.07.2020 11:09 Ответить
Скорее всего, это лаптестан там мутит - потому что правительство Сербии потихоньку протягивает Сербию в ЕС и НАТО, несмотря на то что сербы - народ ватный. Поэтому Рашке выгодно замутить там переворот, и подсунут там им полностью прокремлёвскую кандидатуру.
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08.07.2020 11:14 Ответить
"Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина" (с)
Ну шё вам сказать - штурмуйте!
Токо не сомневайтесь в том, что ви потом будете штурмовать фирмі ритуальніх услуг из за огромніх очередей...
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08.07.2020 11:17 Ответить
Это уже давно не актуально. Нынешняя летальность "страшного" барановируса на уровне штатных внебольничных пневмоний
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08.07.2020 11:24 Ответить
Бразильцам и шведам эту туфту расскажешь . А от горячих итальянских парней и по роже можешь за это отгрести
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08.07.2020 12:30 Ответить
Шведам, у которых половина погибших приходится на дома престарелых? Или у итальянцев, где средний возраст погибших за 80?
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08.07.2020 12:37 Ответить
А тебе престарелые уже не люди? ПНХ, тварь.
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08.07.2020 12:40 Ответить
Емца пошли. Он всех после 60-ти трупами обозвал.
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08.07.2020 12:46 Ответить
Так Емец жеж из твоих любимцев - зелебобиков. А для зелебобиков это норма.
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08.07.2020 12:51 Ответить
А почему из-за бесполезных стариков здоровые и активные люди должны сдохнуть от голода?
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08.07.2020 12:46 Ответить
Ты своих бесполезных родителей на удобрения сдал?
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08.07.2020 12:48 Ответить
Природа забирает тех, кто свое отжил. Больных и слабых. Это эволюционный закон любой респираторной инфекции, хоть того же гриппа, которым, в сезон, в Украине заболевает более 20 тыс человек в сутки, а стабильно умирает группа риска - старики, онкобольные, диабетики, люди с заболеваниями ССС. Но тебе, лицемерная тварь, до этого дела никогда не было.
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08.07.2020 12:51 Ответить
Тоесть ты свою мамашу придушил подушкой и вывез на мусорник? Ну туда ей и дорога
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08.07.2020 12:52 Ответить
А это привет локдауну плановой медицинской помощи, который положил в разы больше стариков с хроническими заболеваниями, чем очередная простуда.
Но хронические заболевания - они же не передаются через капли, потому пусть мрут ради вашей безопасности.
И кто тут стариков ненавидит? Лицемерные моралисты.
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08.07.2020 12:57 Ответить
Ты так и не ответил за что ты ненавидишь своих родителей. Тебя папа в детстве бил? Или чего похуже?
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08.07.2020 13:00 Ответить
Люди не бессмертные боги. Они должны от чего-то умирать. Если не от осложнений хронических заболеваний, то от инфекций, которые практически каждый сезон дают эпидемию. Или от новых инфекций, которые здоровые люди в подавляющем большинстве случаев даже не замечают. Это естественный процесс, помешать которому нельзя, любим мы своих стариков или нет.
Убив плановую помощь, вы в Украине своими же руками уложили этих людей в гроб. Что, впрочем, неудивительно для страны, выбравшей во время войны клоуна.
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08.07.2020 13:04 Ответить
Ты зря уходишь от ответа. Выговорись и тебе станет легче. Расскажи, за что ты ненавидишь своих родителей. Мы тебя не осудим.
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08.07.2020 13:14 Ответить
Якби в тебе були нормальні батьки то ти б зараз мав би фінанси не сдихав від голоду і не казав щоїм пора на мусорку.????
Я думаю що людині після 20 років уже батьки нічого не винні і фінансовому плані також, у всіх у нашій країні було багато можливостей, хтось їх використав а хтось ні... Тому якщо в тебе немає фінансової подушки на рік то це твої проблеми і винен тільки ти в цьому...
А от відправляти батьків на мусорку можна б мати хоч трохи поваги що вони тебе не здали в дітдом або десь не вигнали на свалку...
Хоча як на мене це була їхня помилка..
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08.07.2020 13:01 Ответить
Потеря работы ---> невозможность купить старикам лекарства от гипертонии ---> инсульты.
Но для зебанатов это слишком сложная причинно-следственная цепочка.
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08.07.2020 13:07 Ответить
Вместо покупки лекарств старикам ты предлагаешь их убивать. Ты самая настоящая тварь...
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08.07.2020 13:15 Ответить
Рівень ботів падає))) Краще б знайшов іншу роботу чим ботом працювати, перспектив ніяких скоро штучний інтелект вас замінить....
Десять процентів від доходу і за 10 років легко назбираєшь на фінансову подушку, кризиси раз в десять років, можна на пиві зекономити)))
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08.07.2020 13:56 Ответить
Ну теперь точно ковид отступит....
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08.07.2020 11:17 Ответить
Этих тупых пророссийских баранов не жалко. Хай друг друга поубивают!
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08.07.2020 11:20 Ответить
Сербы решили доказать что Сербия не Россия..
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08.07.2020 11:33 Ответить
Ущерб от коронавируса растет с каждым днем.
Не прямой ущерб!
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08.07.2020 11:34 Ответить
Серби - це передова росії після угорців в Європі.
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08.07.2020 12:05 Ответить
Единс
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08.07.2020 12:10 Ответить
Тутр всі невірюючі в небезпечність короновірусу, це майже як адепти, що дельфіни всіх потопаючих до берега штовхають.
А суть проста... кого від берега штовхали вже нікому нічого не розкажуть...
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08.07.2020 12:12 Ответить
"К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали"
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08.07.2020 12:27 Ответить
а что еще одно днр будет в ЕС?
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08.07.2020 12:52 Ответить
Вы спрашивали, что значит "бессмысленный и беспощадный"?
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08.07.2020 13:12 Ответить
 
 