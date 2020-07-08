Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина. ФОТОрепортаж

Президент Сербии Александр Вучич объявил об усилении карантина и введении комендантского часа. В Белграде произошли столкновения, ранены 43 полицейских и 17 протестующих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сербское издание "РТС".

Все началось с того, что несколько десятков протестующих заблокировали движение на перекрестке в центре города и стали выкрикивать оскорбления в адрес Вучича.

Вскоре они попытались прорваться в здание парламента, которое на тот момент охраняли только двое полицейских. Полиции прислали подмогу, и штурм не удался.

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Протестующие бросали в полицейских бутылки и яйца, поджигали полицейские машины. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Столкновения продолжались всю ночь. Под утро участники протестов еще раз попытались взять парламент штурмом.

К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали.

Теперь перед зданием парламента выставили полицейский кордон. Также силовики охраняют госучреждения и крупные перекрестки.

Несколько меньшие протестные акции также прошли в других сербских городах (Ниш, Крагуевац).

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Как известно, президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.

















