Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина. ФОТОрепортаж
Президент Сербии Александр Вучич объявил об усилении карантина и введении комендантского часа. В Белграде произошли столкновения, ранены 43 полицейских и 17 протестующих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сербское издание "РТС".
Все началось с того, что несколько десятков протестующих заблокировали движение на перекрестке в центре города и стали выкрикивать оскорбления в адрес Вучича.
Вскоре они попытались прорваться в здание парламента, которое на тот момент охраняли только двое полицейских. Полиции прислали подмогу, и штурм не удался.
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Протестующие бросали в полицейских бутылки и яйца, поджигали полицейские машины. Стражи порядка применили слезоточивый газ.
Столкновения продолжались всю ночь. Под утро участники протестов еще раз попытались взять парламент штурмом.
К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали.
Теперь перед зданием парламента выставили полицейский кордон. Также силовики охраняют госучреждения и крупные перекрестки.
Несколько меньшие протестные акции также прошли в других сербских городах (Ниш, Крагуевац).
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Как известно, президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.
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А че столько лет молчали начет произвола с переходом дороги на красный свет?
далі на цю тему я спілкуватися не бажаю.
А в принципі що ботам вони не хворіють і впевненні що в них всюди все ок, але я думаю що сидіння за компютером як мінімум пішло нагрузкою на нирки і т.д. Тому б я б так сміло не виписував навіть якщо вам по 20 років..
В мене 2 родича вже померли від ковіду одна позбулася нирки...
Те що ви виздоровіли але перенесли важко ще нічого не означає що все позаду імунна система вбита і у вас швидко загострюються запальні процеси і пухлини.. В тому і небезпека а всі хто виздоровів зразу біжать набивати пузо майонезом з пальмою і ковбасою з порошків, в результаті йдуть успішно на той світ...
Виздоровів але переніс важко сідай на дієту і спорт це сила...
А ботам не хворати
Особливо в плані забруденності міст, яке найбільше впливає на органи дихання..
Нехай кожен вирішує сам за себе а ваша писанина може коштувати комусь із слабким імунітетом життя..
Думаю що надіти маску в магазині не пхати руки до обличчя і тримати дистанцію це не є щось надскладним...
Якби всі це робили ми б уже забули про короновірус до цього часу, але куди не підеш всюди всі в черзі навіть коли не потрібно причому жмуться один до одного щоб хтось інший не вліз про маски вже давно забули а грязними руками соплі розмазувати по всьому обличчю це у нас за правило...
Жесть просто як деколи це все бачу, б... салфетка 2 гр на кожному кроці а ці д...ли руками потім в штани повтирав або в куртку і все ок.
снова денех?
это несколько десятков протестующих?
Зеля, даёшь жёсткий карантин!
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
Ну шё вам сказать - штурмуйте!
Токо не сомневайтесь в том, что ви потом будете штурмовать фирмі ритуальніх услуг из за огромніх очередей...
Но хронические заболевания - они же не передаются через капли, потому пусть мрут ради вашей безопасности.
И кто тут стариков ненавидит? Лицемерные моралисты.
Убив плановую помощь, вы в Украине своими же руками уложили этих людей в гроб. Что, впрочем, неудивительно для страны, выбравшей во время войны клоуна.
Я думаю що людині після 20 років уже батьки нічого не винні і фінансовому плані також, у всіх у нашій країні було багато можливостей, хтось їх використав а хтось ні... Тому якщо в тебе немає фінансової подушки на рік то це твої проблеми і винен тільки ти в цьому...
А от відправляти батьків на мусорку можна б мати хоч трохи поваги що вони тебе не здали в дітдом або десь не вигнали на свалку...
Хоча як на мене це була їхня помилка..
Но для зебанатов это слишком сложная причинно-следственная цепочка.
Десять процентів від доходу і за 10 років легко назбираєшь на фінансову подушку, кризиси раз в десять років, можна на пиві зекономити)))
Не прямой ущерб!
А суть проста... кого від берега штовхали вже нікому нічого не розкажуть...