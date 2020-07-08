Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину. ФОТОрепортаж

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про посилення карантину і запровадження комендантської години. У Белграді відбулися сутички, поранено 43 поліцейських і 17 протестувальників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сербське видання "РТС".

Усе почалося з того, що кілька десятків протестувальників заблокували рух на перехресті в центрі міста і почали вигукувати образи на адресу Вучича.

Незабаром вони спробували прорватися в будівлю парламенту, яку на той момент охороняли лише двоє поліцейських. Поліції прислали підмогу, і штурм не вдався.

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Протестувальники кидали в поліцейських пляшки і яйця, підпалювали поліцейські машини. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Сутички тривали всю ніч. Під ранок учасники протестів ще раз спробували взяти парламент штурмом.

До протестів намагалися приєднатися деякі опозиційні політики, але їх прогнали.

Наразі перед будівлею парламенту виставили поліцейський кордон. Також силовики охороняють держустанови і великі перехрестя.

Дещо менші протестні акції також відбулися в інших сербських містах (Ніш, Крагуєвац).

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Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п'ятниці до понеділка знову запроваджується комендантська година, як під час режиму надзвичайного стану з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях із COVID-19, у Белграді медзаклади практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.

















