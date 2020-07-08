УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
10 068 68

Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину. ФОТОрепортаж

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про посилення карантину і запровадження комендантської години. У Белграді відбулися сутички, поранено 43 поліцейських і 17 протестувальників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сербське видання "РТС".

Усе почалося з того, що кілька десятків протестувальників заблокували рух на перехресті в центрі міста і почали вигукувати образи на адресу Вучича.

Незабаром вони спробували прорватися в будівлю парламенту, яку на той момент охороняли лише двоє поліцейських. Поліції прислали підмогу, і штурм не вдався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов щодо прогнозу стосовно COVID-19 на осінь: "Готуємося до найгіршого варіанта"

Протестувальники кидали в поліцейських пляшки і яйця, підпалювали поліцейські машини. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Сутички тривали всю ніч. Під ранок учасники протестів ще раз спробували взяти парламент штурмом.

До протестів намагалися приєднатися деякі опозиційні політики, але їх прогнали.

Наразі перед будівлею парламенту виставили поліцейський кордон. Також силовики охороняють держустанови і великі перехрестя.

Дещо менші протестні акції також відбулися в інших сербських містах (Ніш, Крагуєвац).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сербії повторно запроваджують комендантську годину через новий спалах коронавірусу

Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п'ятниці до понеділка знову запроваджується комендантська година, як під час режиму надзвичайного стану з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях із COVID-19, у Белграді медзаклади практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.

Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 01
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 02
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 03
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 04
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 05
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 06
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 07
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 08
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину 09

Автор: 

заворушення (106) карантин (18172) Сербія (370) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
давайте жгите, путинские посипаки, а я за попкорном!
показати весь коментар
08.07.2020 10:53
+17
серби - справжні брати свонособак.
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
показати весь коментар
08.07.2020 11:00
+14
Покажите это Зебилу, Ляшку и Степашки чтоб не умничали,что может такое произойти не только там
показати весь коментар
08.07.2020 10:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давайте жгите, путинские посипаки, а я за попкорном!
показати весь коментар
08.07.2020 10:53 Відповісти
Покажите это Зебилу, Ляшку и Степашки чтоб не умничали,что может такое произойти не только там
показати весь коментар
08.07.2020 10:54 Відповісти
ты тоже Гусский?))
показати весь коментар
08.07.2020 10:59 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !
Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину - Цензор.НЕТ 284
показати весь коментар
08.07.2020 12:12 Відповісти
пусть жгут--их наемники много плохого сделали в донбассе,вали члена вучича !!!!
показати весь коментар
08.07.2020 12:39 Відповісти
Молодцы какие...

А че столько лет молчали начет произвола с переходом дороги на красный свет?
показати весь коментар
08.07.2020 10:54 Відповісти
Акцию наверное возглавляет Зябликов и Меркава
показати весь коментар
08.07.2020 10:55 Відповісти
Сейчас, собственно, решается вопрос: какие страны останутся под властью рептилоидов, а какие уйдут из их "нового мирового порядка".
показати весь коментар
08.07.2020 10:55 Відповісти
серби історично знаходяться під прямим впливом лаптєстану, так що "рептілоїди" тут ні до чого..
показати весь коментар
08.07.2020 11:01 Відповісти
Фейковирус - выдумка рептилоидов. За нанесённый ими ущерб им давно полагается подарок в виде крылатой ракеты большой дальности.
показати весь коментар
08.07.2020 11:03 Відповісти
зрозуміло. Секта "не вірю". Це Ваша справа, але вірусу пофіг, вірите Ви у нього, або ні.
далі на цю тему я спілкуватися не бажаю.
показати весь коментар
08.07.2020 11:08 Відповісти
Да это не вопрос веры. "Ковид" - обычная сезонная инфекция, довольно слабая. Коронавирусы давно знакомы человечеству; их 43 разновидности, из них семь - обычное ОРВИ, разной степени тяжести.
показати весь коментар
08.07.2020 11:11 Відповісти
Чого завжди в секті невіруючих багато ботів що в фейсбуці що тут, якби не ваші д...льні писанини давно б небуло ковіду і ми б за нього забули, це ніх... не простий грип хто має якісь задавненні запалення в інших органах або проблеми із серцем і легеневі захворювання помирає..
А в принципі що ботам вони не хворіють і впевненні що в них всюди все ок, але я думаю що сидіння за компютером як мінімум пішло нагрузкою на нирки і т.д. Тому б я б так сміло не виписував навіть якщо вам по 20 років..
В мене 2 родича вже померли від ковіду одна позбулася нирки...
Те що ви виздоровіли але перенесли важко ще нічого не означає що все позаду імунна система вбита і у вас швидко загострюються запальні процеси і пухлини.. В тому і небезпека а всі хто виздоровів зразу біжать набивати пузо майонезом з пальмою і ковбасою з порошків, в результаті йдуть успішно на той світ...
Виздоровів але переніс важко сідай на дієту і спорт це сила...
А ботам не хворати
показати весь коментар
08.07.2020 11:22 Відповісти
Я знаю статистку у нас в Австралии. Пресса орёт благим матом; всех запугала вусмерть. В итоге на "ковид" списали 106 стариков, умерших от набора хронических заболеваний, связанных с возрастом.
показати весь коментар
08.07.2020 11:29 Відповісти
Австралія не Україна, в плані екології, якості продуктів, медицини і привички займатись спортом, у нас в цьому плані все набагато гірше...
Особливо в плані забруденності міст, яке найбільше впливає на органи дихання..
Нехай кожен вирішує сам за себе а ваша писанина може коштувати комусь із слабким імунітетом життя..
Думаю що надіти маску в магазині не пхати руки до обличчя і тримати дистанцію це не є щось надскладним...
Якби всі це робили ми б уже забули про короновірус до цього часу, але куди не підеш всюди всі в черзі навіть коли не потрібно причому жмуться один до одного щоб хтось інший не вліз про маски вже давно забули а грязними руками соплі розмазувати по всьому обличчю це у нас за правило...
Жесть просто як деколи це все бачу, б... салфетка 2 гр на кожному кроці а ці д...ли руками потім в штани повтирав або в куртку і все ок.
показати весь коментар
08.07.2020 11:56 Відповісти
После смены зелёного режима на нормальный, вы быстро забудете об этом ковидизме, как о кошмарном сне.
показати весь коментар
08.07.2020 12:10 Відповісти
Не забудемо це світова тенденція хто б не прийшов поки пузир на акціях не лопне, так і залишиться..
показати весь коментар
08.07.2020 12:24 Відповісти
Дебилы остановили экономику убилу мелкий бизнес, и предлагают взамен "дешёвые кредиты"
показати весь коментар
08.07.2020 12:23 Відповісти
https://youtu.be/Y5ZgxcggO2c для Вла
показати весь коментар
08.07.2020 12:08 Відповісти
Вы уже строите такую ракету?
показати весь коментар
08.07.2020 11:19 Відповісти
Oна есть у людей, обладающих властью. Вопрос лишь в том чтобы отдать приказ.
показати весь коментар
08.07.2020 11:36 Відповісти
Серби більше "лаптєлоїди" ))) Скільки вони вже з росією стають на граблі але дальше велика і невмеруща так і будуть бомжами в середині Європи і з такими можливостями.
показати весь коментар
08.07.2020 11:26 Відповісти
у меня батя из рептилоидов, говорит люди все не правильно понимают им просто нужен ацетон и немного земного марганца
показати весь коментар
08.07.2020 11:09 Відповісти
::Пару лаптей и самовар этому господину, в студию!!

Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину - Цензор.НЕТ 2912
показати весь коментар
08.07.2020 11:15 Відповісти
Я сразу подумал, что какой-то странный человек выложил фото кучи дерьма, а потом присмотрелся а это Жирик.
показати весь коментар
08.07.2020 13:14 Відповісти
так шо хотят?
снова денех?
показати весь коментар
08.07.2020 10:57 Відповісти
Не. Чтобы х*рня с "вирусом" закончилась.
показати весь коментар
08.07.2020 11:04 Відповісти
здается не в карантине там дело)
показати весь коментар
08.07.2020 10:58 Відповісти
Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина - Цензор.НЕТ 7638
это несколько десятков протестующих?
показати весь коментар
08.07.2020 10:59 Відповісти
Вот бы у нас бы гайки закрутили!
Зеля, даёшь жёсткий карантин!
показати весь коментар
08.07.2020 11:00 Відповісти
серби - справжні брати свонособак.
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
показати весь коментар
08.07.2020 11:00 Відповісти
Серби це продажні шлюхі..
показати весь коментар
08.07.2020 11:01 Відповісти
К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали. ------- Это нужно было сделать и у нас во время Майдана
показати весь коментар
08.07.2020 11:09 Відповісти
Скорее всего, это лаптестан там мутит - потому что правительство Сербии потихоньку протягивает Сербию в ЕС и НАТО, несмотря на то что сербы - народ ватный. Поэтому Рашке выгодно замутить там переворот, и подсунут там им полностью прокремлёвскую кандидатуру.
показати весь коментар
08.07.2020 11:14 Відповісти
"Сербы пошли на штурм парламента из-за усиления карантина" (с)
Ну шё вам сказать - штурмуйте!
Токо не сомневайтесь в том, что ви потом будете штурмовать фирмі ритуальніх услуг из за огромніх очередей...
показати весь коментар
08.07.2020 11:17 Відповісти
Это уже давно не актуально. Нынешняя летальность "страшного" барановируса на уровне штатных внебольничных пневмоний
показати весь коментар
08.07.2020 11:24 Відповісти
Бразильцам и шведам эту туфту расскажешь . А от горячих итальянских парней и по роже можешь за это отгрести
показати весь коментар
08.07.2020 12:30 Відповісти
Шведам, у которых половина погибших приходится на дома престарелых? Или у итальянцев, где средний возраст погибших за 80?
показати весь коментар
08.07.2020 12:37 Відповісти
А тебе престарелые уже не люди? ПНХ, тварь.
показати весь коментар
08.07.2020 12:40 Відповісти
Емца пошли. Он всех после 60-ти трупами обозвал.
показати весь коментар
08.07.2020 12:46 Відповісти
Так Емец жеж из твоих любимцев - зелебобиков. А для зелебобиков это норма.
показати весь коментар
08.07.2020 12:51 Відповісти
А почему из-за бесполезных стариков здоровые и активные люди должны сдохнуть от голода?
показати весь коментар
08.07.2020 12:46 Відповісти
Ты своих бесполезных родителей на удобрения сдал?
показати весь коментар
08.07.2020 12:48 Відповісти
Природа забирает тех, кто свое отжил. Больных и слабых. Это эволюционный закон любой респираторной инфекции, хоть того же гриппа, которым, в сезон, в Украине заболевает более 20 тыс человек в сутки, а стабильно умирает группа риска - старики, онкобольные, диабетики, люди с заболеваниями ССС. Но тебе, лицемерная тварь, до этого дела никогда не было.
показати весь коментар
08.07.2020 12:51 Відповісти
Тоесть ты свою мамашу придушил подушкой и вывез на мусорник? Ну туда ей и дорога
показати весь коментар
08.07.2020 12:52 Відповісти
А это привет локдауну плановой медицинской помощи, который положил в разы больше стариков с хроническими заболеваниями, чем очередная простуда.
Но хронические заболевания - они же не передаются через капли, потому пусть мрут ради вашей безопасности.
И кто тут стариков ненавидит? Лицемерные моралисты.
показати весь коментар
08.07.2020 12:57 Відповісти
Ты так и не ответил за что ты ненавидишь своих родителей. Тебя папа в детстве бил? Или чего похуже?
показати весь коментар
08.07.2020 13:00 Відповісти
Люди не бессмертные боги. Они должны от чего-то умирать. Если не от осложнений хронических заболеваний, то от инфекций, которые практически каждый сезон дают эпидемию. Или от новых инфекций, которые здоровые люди в подавляющем большинстве случаев даже не замечают. Это естественный процесс, помешать которому нельзя, любим мы своих стариков или нет.
Убив плановую помощь, вы в Украине своими же руками уложили этих людей в гроб. Что, впрочем, неудивительно для страны, выбравшей во время войны клоуна.
показати весь коментар
08.07.2020 13:04 Відповісти
Ты зря уходишь от ответа. Выговорись и тебе станет легче. Расскажи, за что ты ненавидишь своих родителей. Мы тебя не осудим.
показати весь коментар
08.07.2020 13:14 Відповісти
Якби в тебе були нормальні батьки то ти б зараз мав би фінанси не сдихав від голоду і не казав щоїм пора на мусорку.????
Я думаю що людині після 20 років уже батьки нічого не винні і фінансовому плані також, у всіх у нашій країні було багато можливостей, хтось їх використав а хтось ні... Тому якщо в тебе немає фінансової подушки на рік то це твої проблеми і винен тільки ти в цьому...
А от відправляти батьків на мусорку можна б мати хоч трохи поваги що вони тебе не здали в дітдом або десь не вигнали на свалку...
Хоча як на мене це була їхня помилка..
показати весь коментар
08.07.2020 13:01 Відповісти
Потеря работы ---> невозможность купить старикам лекарства от гипертонии ---> инсульты.
Но для зебанатов это слишком сложная причинно-следственная цепочка.
показати весь коментар
08.07.2020 13:07 Відповісти
Вместо покупки лекарств старикам ты предлагаешь их убивать. Ты самая настоящая тварь...
показати весь коментар
08.07.2020 13:15 Відповісти
Рівень ботів падає))) Краще б знайшов іншу роботу чим ботом працювати, перспектив ніяких скоро штучний інтелект вас замінить....
Десять процентів від доходу і за 10 років легко назбираєшь на фінансову подушку, кризиси раз в десять років, можна на пиві зекономити)))
показати весь коментар
08.07.2020 13:56 Відповісти
Ну теперь точно ковид отступит....
показати весь коментар
08.07.2020 11:17 Відповісти
Этих тупых пророссийских баранов не жалко. Хай друг друга поубивают!
показати весь коментар
08.07.2020 11:20 Відповісти
Сербы решили доказать что Сербия не Россия..
показати весь коментар
08.07.2020 11:33 Відповісти
Ущерб от коронавируса растет с каждым днем.
Не прямой ущерб!
показати весь коментар
08.07.2020 11:34 Відповісти
Серби - це передова росії після угорців в Європі.
показати весь коментар
08.07.2020 12:05 Відповісти
Единс
показати весь коментар
08.07.2020 12:10 Відповісти
Тутр всі невірюючі в небезпечність короновірусу, це майже як адепти, що дельфіни всіх потопаючих до берега штовхають.
А суть проста... кого від берега штовхали вже нікому нічого не розкажуть...
показати весь коментар
08.07.2020 12:12 Відповісти
"К протестам пытались присоединиться некоторые оппозиционные политики, но их прогнали"
показати весь коментар
08.07.2020 12:27 Відповісти
а что еще одно днр будет в ЕС?
показати весь коментар
08.07.2020 12:52 Відповісти
Вы спрашивали, что значит "бессмысленный и беспощадный"?
показати весь коментар
08.07.2020 13:12 Відповісти
 
 