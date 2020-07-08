Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину. ФОТОрепортаж
Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про посилення карантину і запровадження комендантської години. У Белграді відбулися сутички, поранено 43 поліцейських і 17 протестувальників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сербське видання "РТС".
Усе почалося з того, що кілька десятків протестувальників заблокували рух на перехресті в центрі міста і почали вигукувати образи на адресу Вучича.
Незабаром вони спробували прорватися в будівлю парламенту, яку на той момент охороняли лише двоє поліцейських. Поліції прислали підмогу, і штурм не вдався.
Протестувальники кидали в поліцейських пляшки і яйця, підпалювали поліцейські машини. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Сутички тривали всю ніч. Під ранок учасники протестів ще раз спробували взяти парламент штурмом.
До протестів намагалися приєднатися деякі опозиційні політики, але їх прогнали.
Наразі перед будівлею парламенту виставили поліцейський кордон. Також силовики охороняють держустанови і великі перехрестя.
Дещо менші протестні акції також відбулися в інших сербських містах (Ніш, Крагуєвац).
Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п'ятниці до понеділка знову запроваджується комендантська година, як під час режиму надзвичайного стану з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях із COVID-19, у Белграді медзаклади практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.
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А че столько лет молчали начет произвола с переходом дороги на красный свет?
далі на цю тему я спілкуватися не бажаю.
А в принципі що ботам вони не хворіють і впевненні що в них всюди все ок, але я думаю що сидіння за компютером як мінімум пішло нагрузкою на нирки і т.д. Тому б я б так сміло не виписував навіть якщо вам по 20 років..
В мене 2 родича вже померли від ковіду одна позбулася нирки...
Те що ви виздоровіли але перенесли важко ще нічого не означає що все позаду імунна система вбита і у вас швидко загострюються запальні процеси і пухлини.. В тому і небезпека а всі хто виздоровів зразу біжать набивати пузо майонезом з пальмою і ковбасою з порошків, в результаті йдуть успішно на той світ...
Виздоровів але переніс важко сідай на дієту і спорт це сила...
А ботам не хворати
Особливо в плані забруденності міст, яке найбільше впливає на органи дихання..
Нехай кожен вирішує сам за себе а ваша писанина може коштувати комусь із слабким імунітетом життя..
Думаю що надіти маску в магазині не пхати руки до обличчя і тримати дистанцію це не є щось надскладним...
Якби всі це робили ми б уже забули про короновірус до цього часу, але куди не підеш всюди всі в черзі навіть коли не потрібно причому жмуться один до одного щоб хтось інший не вліз про маски вже давно забули а грязними руками соплі розмазувати по всьому обличчю це у нас за правило...
Жесть просто як деколи це все бачу, б... салфетка 2 гр на кожному кроці а ці д...ли руками потім в штани повтирав або в куртку і все ок.
снова денех?
это несколько десятков протестующих?
Зеля, даёшь жёсткий карантин!
Недарма їх представники воювали на боці сепарів та допомагали окуповувати Крим
Ну шё вам сказать - штурмуйте!
Токо не сомневайтесь в том, что ви потом будете штурмовать фирмі ритуальніх услуг из за огромніх очередей...
Но хронические заболевания - они же не передаются через капли, потому пусть мрут ради вашей безопасности.
И кто тут стариков ненавидит? Лицемерные моралисты.
Убив плановую помощь, вы в Украине своими же руками уложили этих людей в гроб. Что, впрочем, неудивительно для страны, выбравшей во время войны клоуна.
Я думаю що людині після 20 років уже батьки нічого не винні і фінансовому плані також, у всіх у нашій країні було багато можливостей, хтось їх використав а хтось ні... Тому якщо в тебе немає фінансової подушки на рік то це твої проблеми і винен тільки ти в цьому...
А от відправляти батьків на мусорку можна б мати хоч трохи поваги що вони тебе не здали в дітдом або десь не вигнали на свалку...
Хоча як на мене це була їхня помилка..
Но для зебанатов это слишком сложная причинно-следственная цепочка.
Десять процентів від доходу і за 10 років легко назбираєшь на фінансову подушку, кризиси раз в десять років, можна на пиві зекономити)))
Не прямой ущерб!
А суть проста... кого від берега штовхали вже нікому нічого не розкажуть...