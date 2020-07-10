РУС
28 477

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сказал - сделал!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Предупреждение

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

В студии "95 квартала"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кто так монтирует?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

ЗЕ!политэкономия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

А вы ожидали от нас по 8?

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Лег на правильный курс

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

... так и сказал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Есть такое подозрение...

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Судовая фабрика

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Кстати...

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

В лучших традициях

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Внезапно

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

дача Зеленский Владимир Порошенко Петр резиденция суд фотожаба Янукович Виктор Конча-Заспа Деркач Александр
Топ комментарии
+72
Фініш наближається...
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
10.07.2020 18:07 Ответить
+50
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1140
10.07.2020 18:31 Ответить
+46
В тему...


Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5840
10.07.2020 18:04 Ответить
В тему...


Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5840
10.07.2020 18:04 Ответить
ДЕРКАЧ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬСкажи мне, кто проводит против тебя спецоперации, и я скажу, кто ты. Наверное, если ФСБ проводит против тебя серию информационных атак, то жил ты правильно, был полезен для свой страны и вреден Кремлю. А в том, что пленки «Деркач-Кулик» - проект ФСБ, уже не осталось даже теоретических сомнений после сегодняшней пресс-конференции. Опубликовать разговор президента РФ Деркач мог решиться только с санкции руководства ФСБ - просто потому, что он не самоубийца, и не хотел бы, чтобы грибники нашли его в брянских лесах. Как находят грибники оппонентов Деркача в лесах Сумщины.И новая порция пленок - это действительно гамбургский счет. Казалось бы, Порошенко уже давно списан, с треском проиграл выборы, рейтинг у него 15%, антирейтинг - больше 50%. Давно бы забыть и не вспоминать. Но эти атаки показывают, что Порошенко, даже лишенный всех полномочий, с мизерной фракцией - это по-прежнему кость в горле для Кремля и действующей украинской власти. Они продолжают воспринимать его как препятствие и угрозу - и в вопросе договоренностей с Путиным по Донбассу, и в вопросе НБУ. Причем страх этот настолько мобилизующий, что оппоненты, как писал когда-то Солженицын, готовы знаменем своим подтереться, но достать противника. В ход пускается… «дружеский диалог» с Путиным.Причем кто уличает в «дружеском диалоге» - Деркач. То есть, сам Путин и уличает. И возникает смешной когнитивный диссонанс: пророссийские ЛОМы начинают кричать о том, что Порошенко изменил Украине. Гужва пишет, что Порошенко всегда на самом деле любил РФ и деньги, и был чужд национализму. Ну просто вылитый Гужва. Так тут бы возрадоваться Гужве, выходит, он брата встретил. Гужве бы его обнять, предложить побрататься с Портновым и Левочкиным, благословить Шария, и вступить в ОПЗЖ. Но Гужва почему-то вместе с другими пророссийскими ЛОМами Порошенко за «дружеский тон» укоряет. Ну если он сдает, так вы же возрадоваться должны, у вас ж же самих в каждой публикации не просто дружеский тон, а дружеская поза, призывающая - Путин, приди.Когда вменяют «дружеский диалог», это означает, что больше вменить нечего. И приходится подтираться знаменем. Но не будем о дипломатическом протоколе. Давайте о простых и очевидных вещах. За спиной у Порошенко - миллионы украинцев и страна. Можно обматерить Путина и сказать, что он Х..о, поможет ли им это? А можно двигаться в парадигме «искусство возможного», и продвигать в переговорах с убийцей интересы тех, кто у тебя за спиной. Ну вот простой пример для ватной аудитории: ваш кумир Штирлиц - он посылает Мюллера? Бьет его каблуком по лысине, пишет на стене Рейхстага «Гитлер чмо?». Нет, он пытается выжать максимум из ситуации для своей страны.И в разговоре видно, как Порошенко это делает: призывает Путина дать поручение обсудить тяжелую экономическую ситуацию в ОРДЛО, ругает неконструктивную позицию Лаврова в переговорах и призывает его вразумить, настаивает на согласовании решений ТКГ. Но почему-то не просит про Липецкую фабрику или пайки конфет «Рошен» для апалчения.Те, кто устраивал эту пресс-конференцию, либо сами идиоты, либо считают свою аудиторию таковыми. Потому что посылается два взаимоисключающих сигнала. С одной стороны - Порошенко «дружит» с Путиным, а с другой - посылает группы разведчиков в Крым. А что - так можно было? Кураторы Деркача явно пропустили этот момент. Надо определиться, кто все-таки Порошенко: союзник России или антироссийский диверсант? Потому что одновременно эти два процесса как-то не сходятся.Вообще, Деркач себя полностью выдает как сотрудник ФСБ. Говоря о целях и задачах украинских разведчиков, он слово в слово повторяет слова российской пропаганды и «признаний» украинских разведчиков, выбитых под пытками ФСБ (в частности, Евгения Панова, который затем отказался от этих показаний и сделки со следствием). О, внимание, планируемой «диверсантами» «экологической катастрофе» и «затоплении двух сел» в случае подрыва дамбы. То есть, Деркач повторяет придуманную ФСБ и закрепленную пытками украинских граждан легенду, и вменяет ее Порошенко как преступление. Ну разве не прелесть, милый мастер-класс от выпускника Академии ФСБ РФ с подменой понятий.А еще Порошенко срывал Минск, говорит Деркач. И опять вопрос. А это хорошо или плохо? Для Украины явно хорошо, а для идеологической родины Деркача - плохо. И да, Порошенко задумал очередной путч, и проведет он его с помощью главы СВР Кондратюка. Который был одним из кураторов крымской операции. Чего Деркач так колотится насчет Кондратюка? Потому что это креатура американцев, а не россиян. И здесь Деркач тоже сдает своих московских хозяев, заказавших и оплативших спектакль.А вот интересно, был бы возможен такой спектакль в России? И что бы было с Деркачем, если бы он вдруг решил опубликовать переговоры, например, Медведева с Путиным? Да и в демократических странах невозможно себе представить ситуацию, когда коррумпированные сотрудники спецслужбы продают вражескому государству записи переговоров первых лиц, а потом агенты этого вражеского государства дают пресс-конференцию по этим пленкам. И им не только не препятствуют, а напротив - благоприятствуют.Сначала, как мы помним, Зеленский требовал расследования пленок, и только получив по носу от демократического обкома, начал говорить о необходимости расследования самого факта записи президентов. Как там расследование, Владимир Ссаныч? При вас явно на след напасть не удастся? Не связано ли это с тем, что глава ГУР МО Бурба встречался со вторым участником пресс-конференции, прокурором Коломойского Куликом?И ЛОМы Зеленского подхватывают тему пресс-конференции, при этом многие из них выходят с уже готовыми слайдами сразу, минута в минуту, после ее окончания. Заходит темник, что Порошенко сам себя записывал, а потом потерял контроль над пленками. «Зрадник» Порошенко идеально ложится в новую «патриотическую» политику Зеленского для Центра и Запада. Какую картину транслирует Офис Зеленского своей трактовкой плёнок через блогеров? Порошенко был ненастоящий патриот, не по-настоящему воевал с Россией, «Армія. Мова. Віра» были обманом, ваши идеалы, дорогие избиратели «ЕС», «Голоса» и всей этой ниши - разрушены пленками Деркача, разрушены вот этой «дружеской беседой» с Путиным. А вот Вова - за Украину. Спасибо товарищу Путину и Деркачу, дискредитация Порошенко облегчает нам его преследование. Никто не будет поддерживать зрадника.Еще одно ожидание Офиса - порция пленок ослабляет близкий к Порошенко круг людей, в частности НБУ. Какой страх у команды лже-дмитриев перед командой НБУ, все увидели вчера. Когда СБУ попросила Гонтареву «воздержаться от неоднозначных заявлений» (об отказе от кредитования до назначения независимого руководства Нацбанка). Гонтарева даже не в Украине, и даже не чиновник. Преподаватель экономической школы из Великобритании что-то говорит, и у президента Украины начинают трястись кисти. До того, что он хватает телефон и начинает звонить Баканову насчет этой «чертовки». Ясно, что это никакое не заявление СБУ. Это заявление Зеленского. Ну дом ей уже спалили, машина ее уже сбивала, может, через Деркача к Путину обратиться - он в таких делах не новичок. Хотя сначала хорошо бы все же разоблачить «преступления Гонтаревой» в Украине, а это пока не получается.И у второго режиссера пленочного спектакля - Коломойского, в связи с этим есть бонус для своего питомца-президента. Прокурор Кулик, икра заморская баклажанная, которую Коломойский толстым слоем намазывает на заплесневелый сухарь ФСБ Деркача. Тут вообще никаких пленок, а просто полет шмеля фантазий Кулика. Народная русская сказка. Было у Януковича 40 млрд долларов. И была у него Семья. И был в этой Семье Порошенко. И украл этот Порошенко из этих 40 млрд ровно 6 млрд, но не один, а с Гонтаревой и Демократической партией. И выводили они активы, выводили и вывели. И будем мы их всех судить, но судом не простым, а «публичным народным подозрением», а народом будут лучшие люди города, вроде Игоря Валерьевича. Да-да, добавляет Деркач, и если Порошенко не понесет ответственности - то народное подозрение перейдет в народный приговор.И тут хочется попросить Шария сломать в Интерфаксе пару унитазов и сделать в следующий раз анализ биоматериалов Деркача и Кулика. Потому что непонятно, что именно нужно принимать, чтобы в 21 веке с покерфейсом рассказывать что-то про «народное подозрение» и «народный приговор». Наверняка это что-то очень забористое. Это же просто прямая калька со столетних доктрин - «революционного правосознания» и «диктатуры пролетариата». Они там с кураторами мемуары Дзержинского курили?До Зеленского, окруженного ермака
10.07.2020 18:18 Ответить
Открой свой... Кто мешает? Уже вторую неделю прошу - дайте хоть одну фотожабу на Порошенко!!! Нету... Скучно...
10.07.2020 18:27 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6859
10.07.2020 20:59 Ответить
Клас!
10.07.2020 18:07 Ответить
Фініш наближається...
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
10.07.2020 18:07 Ответить
Похоже так и пиз.........ся.
10.07.2020 20:21 Ответить
про ростов и вокзал хорошо
10.07.2020 18:09 Ответить
Вряд ли, - будет Ростов-на Дому.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:23 Ответить
10.07.2020 20:40 Ответить
Традиції - клас! Зразу видно і куди повертаємось, і відношення найвеличнішого до армії...
10.07.2020 18:11 Ответить
"Курсант, вы же будущий офицер, поэтому не делайте умное лицо! Вы должны понимать, что в армии всё единообразно. То есть пострижено, покрашено и посеяно песком!"
(з колекції мілітарних афоризмів)
10.07.2020 18:19 Ответить
Так і я про те кажу - повернення до совка в армії=втрата незалежності країни. Але ж звідки про те знати тому, хто ніколи в армії не був? Ось і маємо те, що понавибирали "па пріколу"... Адже "хужє нє булєт"
10.07.2020 22:28 Ответить
А у Зе в ГПУ молодой оперок шил дела с промосковским размахом.
На столе у него я пидозру прoчел и кольнуло в груди под рубахой.
Была сшита пидозра агентом мААсквы передастом собачьим Портновым.
Не сносить зеленякам своей головы,если не добегут до Ростова.
10.07.2020 18:13 Ответить
Ну прям хокку!Брависсимо!
10.07.2020 19:42 Ответить
Не стОит. Просто переделка одной шансонки Круга...
10.07.2020 19:45 Ответить
Это уже реально не смешно.

Смешно будет теперь только тогда, когда ЗЕ последний раз ногами дернет.
10.07.2020 18:13 Ответить
Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился
задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел
пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки
кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Одни только
Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов
капустные водоросли, с трудом говорил:
-- Такую капусту грешно есть помимо водки.
-- Новая партия старушек?-спросил Остап.
-- Это сироты,-ответил Альхен, выжимая плечом инспектора
из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
-- Дети Поволжья? Альхен замялся.
-- Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками:
мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
-- Совместное воспитание обоих полов по комплексному
методу?
Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления,
пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

©
10.07.2020 18:14 Ответить
Влучно, немов стріла з цибулі Робін Гуда:

Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4866
10.07.2020 18:15 Ответить
если в этих всех походеньках большая вероятность истинности, то плёнки личного гинеколога мендель будут осенью в боооооольшой цене! ))
10.07.2020 18:29 Ответить
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7130
10.07.2020 18:16 Ответить
махать ту ган-ду до Ростова !

*****, ...ать !
10.07.2020 19:26 Ответить
Злые языки говорят ,что тому испитому мужику слева 36 лет...
10.07.2020 19:42 Ответить
Тогда понятно с ним, - грехи молодости.
10.07.2020 20:25 Ответить
злые языки утверждают, что чел, разместивший эту фотку, голосовал за Зеленского во втором туре.
10.07.2020 21:25 Ответить
Так 60% из 73% голосовавших за зечмо во ІІ туре сейчасв активном поиске!
Ищут: КТО виноват в избрании Моники Янелоха ибн писюниста Оманкого?
10.07.2020 21:40 Ответить
ищут виновных в своей победе
10.07.2020 21:47 Ответить
Ну, не за Петю ж голосувати? У другому турі варіантів було обмаль.
11.07.2020 09:46 Ответить
у другому турі було всього два варіанти - тупе бидло, яке постійно бреше і нічого не вміє, ніж скалити зуби з професіоналів

або Порох

Ти вибрав тупе бидло
11.07.2020 11:21 Ответить
Був Петя і кіт в мішку. Петю ми вже бачили...А кіт поки непогано керує за теперішньої ситуації. Волання порохоботиків про зраду на мене враження не справляють. Тому йди лісом.
12.07.2020 00:43 Ответить
а шо именно стало лучше ?
12.07.2020 00:50 Ответить
Суттєво краще не стало - чекаємо. Хоча ... якщо подивитись на Цензор - дикий розгул опозиції. За часів Петі такого не було.
12.07.2020 01:04 Ответить
так може тому, шо Петя так не чудив ?
12.07.2020 21:14 Ответить
Досвідчений політик .. Шахер-махер робив майже непомітно та й за ЗМІ приглядував. А зараз... Свобода слова та фейка. Чи з якоїсь фігні роздують проблему вселенського масштабу, чи вивернуть, чи самі придумають.
12.07.2020 23:19 Ответить
чи портал з Буковелі в Оман знайдуть, за який х з хто заплатив и х з чого туди пертися.

логічного пояснення немає
13.07.2020 00:15 Ответить
Актуально........🙂
10.07.2020 18:17 Ответить
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7535
10.07.2020 18:20 Ответить
Дулунга нами нади хафа ква-ква https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205324766486277&set=p.1205324766486277&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ8jTRWW1Wds3pmOvOgpRnuNPJrrqL1BNfZkjATexfRZBxFtlLr-GT1TKXhNMbbmeQ&__cft__[0]=AZUVbvpJbzG6zctXNITPQhZKbz_emx-Fcsnx-kkfqx7AhM5JTVnmutUYMBihibjWv9AZUDpQEk5U9vO4GccH_NxzqMxVpablo7seOjZ50bnmgovld839JSehVsUiAx6wyfL9nQT1Rczz1KGCQF6RfeeYODp43ZhbWVOJiHBG0xZzQPdmKW64deAActIX5h_IjAI&__tn__=R]-R Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3167
10.07.2020 18:37 Ответить
мальчик Зеленский из Ужгорода ?
а какой будет их Хайфы ?
10.07.2020 19:27 Ответить
Гофмаршал
10.07.2020 21:41 Ответить
Вова спрашивает ШеFира:
- Тут МенDель прислала фотку с двумя полосками. К чему это?
ШеFир:
- Мама в детстве мне говорила, что когда одеваешь колготки, то две полоски - это жопа!
10.07.2020 18:22 Ответить
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1140
10.07.2020 18:31 Ответить
тю...та може он свечку держал...
или там на пианине аккомпанировал
10.07.2020 21:35 Ответить
Я уже начинаю беспокоиться о беременности пианино...
10.07.2020 22:49 Ответить
балалайки могут отструниться ?
12.07.2020 00:52 Ответить
Порохня в зашквара)))))))))
10.07.2020 18:25 Ответить
лахта, знов ти верещиш про своє самопочуття?
10.07.2020 18:28 Ответить
Малограмотная рашкотварь,что ты перданула сейчас?
10.07.2020 19:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ar7VOVtjhCI - Будут деньги, дом в Омане, много женщин и машин...
10.07.2020 18:26 Ответить
Фрунзик и ростов в иллюминаторе ПРОСТО супер
10.07.2020 18:30 Ответить
Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7709
10.07.2020 18:34 Ответить
Цікаво, хто ж там народиться....

Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7649
10.07.2020 18:38 Ответить
"Входить Валька, онука Свирида Опанасовича, це здоровенна обізяна, вдягнута у просте, охайне платтячко"
(с) Митець
10.07.2020 18:42 Ответить
нічого цікавого, така ж ЗЕльоная макака і народиться
10.07.2020 19:29 Ответить
ты ж за него голосовал во втором туре )))
10.07.2020 21:27 Ответить
Про Беремендель мало...😅🤣😂
10.07.2020 18:37 Ответить
Вот почему цирк дю солейл обанкротился, весь мир смотрит зе-клоуна.
10.07.2020 18:39 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2671

//
10.07.2020 18:43 Ответить
На тему "божої роси"... https://omiliya.org/article/puski-byatye-lyudmila-petrushevskaya.html згадав оцю прекрасну філологічну наркоманію від Людмили Петрушевської . Тут зокрема розкрито тему "аналіз сечі на всю мармизу". І що характерно - зебобіки все одно скажуть - "это не мы! это Зе, гад такой, надудонил нам и в глаза и полон рот!"

КУЗЯВОСТЬ

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку и волит:
- О, бутявище некузявое.
И - тюк Бутявку за сяпалки.
И ну трямкать Бутявку.
Полбутявки у Калуши в клямсах, полбутявки об напушку лепещется.
Но тут Бутявка как заволит:
- Оее, оее!
И подудонилась Бутявка Калуше в клямсы: бздым!
Калуша обезвалдела, в клямсах у Калуши зюмо-зюмо некузяво, а тут Ляпупа по напушке шается, блуки бятые, пши натыром:
- О! Киси-миси, Калушечка! Как калушаточки? Как Помик?
Калуша же клямсы сопритюкнула, не волит ни киси и ни миси (Бутявка-то в клямсах и дудонится и дудонится).
Но тут из клямс у Калуши уже птум-птум, птум-птум (Бутявкино дудо).
- Эска! - волит Ляпупа, - о-по-по, вазьте, о индякие! Калуша подудонилась! От Калуши аж дудом фурдяет!
Калуша Бутявку вычучила, из клямс дудо отбябякала и волит:
- Не Калуша подудонилась, а Бутявка! От Бутявки фурд!
А Бутявка, вычучившись из калушиных клямс, вздебезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки в бурдысья, и волит из бурдысьев:
- Калуша подудонилась, Калуша подудонилась!
А Ляпупа пши аж растюкнула, блуки бятые вымзила и волит:
- И! И! Калушка зюмо некузявая! Фурдючая!
А Калуша бирит:
- С Ляпупой и Бутявкой бирить - дуда натрямкаться. Индякие, не тючьте дудо, не зафурдяет. Ляпупа с Бутявкой волят - у индяких пши сбякиваются!
И усяпала с напушки кузявая-кузявая.
10.07.2020 19:04 Ответить
капец
10.07.2020 19:26 Ответить
Пам'ятаю, ми навіть в університеті це проходили - бо насправді це потужний філологічний експеримент, що доводить функцію афіксів (другорядних частин слова)... тобто коли можна зрозуміти, про що розповідається, навіть якщо корені слів - начебто повна маячня Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3022

"Пуськи бятые" - цикл "лингвистических сказок" Людмилы Петрушевской, написанных в разные годы её творчества. Первая из них, с таким же названием, была написана в 1984 году и впервые опубликована тогда же в "Литературной газете".
Сказки состоят целиком из несуществующих слов (кроме служебных; иногда в рассказах употребляются старославянские предлоги или междометия). Однако для несуществующих корневых основ используются русские языковые аффиксы (суффиксы, приставки, окончания, соединительные гласные). Таким образом, благодаря подобным формам словообразования автор создает связные рассказы с интуитивно понятным сюжетом, несмотря на изначальную бессмысленность корневых основ слов.
Впоследствии цикл "Лингвистические сказки" был автором продолжен с включением новых фантастических персонажей и соответствующим развитием как сюжетов, так и самих героев.
10.07.2020 21:13 Ответить
Льюис Кэрол написал этот эксперимент почти на 100 лет раньше.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:25 Ответить
"Бармаглот", так. Але цей експеримент у більш розгорнутому вигляді.
Ще можна згадати "Глокую Куздру" академіка Щерби.
12.07.2020 20:06 Ответить
Уж точно будет капец рашистским радиоперехватчикам, когда такое заслушают, как минимум "крыша поедет".
10.07.2020 20:31 Ответить
не дах поїде, а кукушню зґвинтить ))))) Звідти само:

Сяпали Калуша с Помиком по напушке и трямкали бутявок.
А натрямкавшись бутявок, Калуша и Помик ну шаяться по напушке-то к бурдысьям, то от бурдысьев, то понад бурдысьями счиркнут, то поза бурдысьями проскробят.
То втырь, то оттырь.
То впях, то взбых.
Как облампелые - шаем шаются и бирят:
- Эее! Эвай! Пуськи бятые! Шайтесь, индякие!
И:
- Эфан-эфоэ!
Ажник кукушню у Помика с гвинта чирит.
Ужо и бутявок никст на напушке, а Калуша и Помик, блуки вымзивши на отпень, хвиндиляют, и дохвиндилялись до некузявости.
Обезвалдели, сяпалки распиндюрили втырь по напушке, клямсы разбызили: оее.
А шаялись-то Калуша с Помиком от перетряма.
Трямкая бутявок, Калуша и Помик не допрели, что бутявки тож натрямкались некузявых бурдысьев, в коих зюмо-зюмо быра "A-CNS".
А от быра "A-CNS" - оее как чирит.
И в клямсах нетырно, и в блуках сыкает, и в пшах гандибобель. И кукушню гвинтит.
И тут Калуша с Помиком клямсы разбызили и бутявок из клямс вычучили на напушку!
Т. е. Калушу с Помиком вытырснуло не по-индяпки.
Бутявки ж, из клямс вычучившись, вздребезнулись, сопритюкнулись и усяпали с напушки.
А Калуша, отбябякавши бутявок с клямс, волит:
- О бутявки! Трямкающие бырные бурдысья - сгрохиваются с курчаток.
А уж перетрям аки некузяв аки мырдяв! А бутявки за напушкой волят:
- Инда-ганда-бис, лайти-метамикс! Банчь, инчь. Поськи бетые, паськи бутые. Песьки бырые.
А Калуша волит;
- Чи обламлели, бутявищи. Не зямут пробамболить пуськи бятые», кайодлы. Пу-сь-ки бя-ты-е! Пуськи!
А бырные бутявки волят:
- Пськ бт. Бррл-блпл, вафшшэ пуськинисты.
10.07.2020 20:56 Ответить
Якщо ще раз прочитаю, то не знаю, чи гепнусь я кілком прохромленний, чи мимо прошпандьорить він, бо щось на ніч кукушню з гвинта чирит. Піду пропущу кон*ячку для розширення судин і в люлю.
10.07.2020 21:19 Ответить
Коли хлопець з Полтави розмовляє з хлопцем з Ужгорода на своїх місцевих сленгах,вони чують скрегіт думалок расєян з іншого боку.
10.07.2020 21:49 Ответить
А як би расеянє захолєрилися б, якби почули хлопця з Тернополя. Затянуло би їх як тарасякою попід литку.
10.07.2020 22:10 Ответить
Ги! Головне - свої розуміють.
10.07.2020 22:27 Ответить
Хардкор-версія відомого анекдота:

Урок російської літератури у верховинській школі.
Вчителька:
- Дети. Что вам было задано?
Діти:
- Читати "Му-му".
- Прочли? Василько, иди к доске, рассказывай сюжет.
Василько йде до дошки.
- А "сюжет" вто што такоє?
- О чем книга?
- Ааа!! Книжка про вто, як єден дуже худобний ай до того глухонімий хлоп мав єдной малинькой псятко. А дуже вун тото псятко любив. Так 'го бавив ай сокотив што. Бо бов самий на світі ги перст.
- Василько, рассказывай, пожалуйста, на русском языке.
- Но пак чекайте, дораз буде... А тот хлоп, што кликався Ґєрасім, робив у єдної дуже гамішної панії. Но... такой всякой юй чинив: води принести, дривцят нарубати ци може іщи дашто...
- Василько, пожалуйста, на русском языке!!
- Тадь чекайте, дораз буде, но!!! Но а тота панія дуже тото псятко не любила. Ревновала, ци што? Ага... А псятко тот сигінь-хлоп кликав Муму. Тадь бо глухонімий був, нє? Ай казала панія Ґєрасімові жеби тото псятко утопив.
- Василий, отвечай на русском языке!!! У нас урок РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!!!
- Но щи мало чекайте, дораз буде, но! Чекайте. Не хтів сарака топити псятко, айбо што мав чинити - кіть панія така ги пес збісний гамішна. Узяв мотуз, єдну тиглу, пушов ид ріці. Заязав псяткови тиглу на шию, тай, промикавучи слізи, вер 'го у воду. А оно, сигіняшноє, упхало му удтіть писок, та й чисто тобі по-псячи'му каже:
- Герасим! За что?!
11.07.2020 00:14 Ответить
поддуйте бабоньки,
а ну, красавицы,
и корабельной хвоею
пусть зашумит страна....
10.07.2020 19:31 Ответить
про Зе виллу в Италии

10.07.2020 г.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281608412808323077 38 мин
Коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) аннулировала временный вид на жительство 8 гражданам Украины указавшим своим временным местопребывнием адрес Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali 104 P. S1-T-1 (жилое здание принадлежащей фирме San Tommaso S.R.L. ). Причина - предписание министерства юстиции. Согласно этого же предписания коммунальная управа должна обеспечить охрану здания до решения суда. (см. наше сообщение от 20.04.2020 г.)

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

Причина - предписание министерства юстиции. Согласно этого же предписания коммунальная управа должна обеспечить охрану здания до решения суда. (см. наше сообщение от 20.04.2020 г.)

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


Это как мы понимаем, итальянцы выгнали охрану МВД прибывшую гуманитарным грузом вместе со спиртом, в апреле 2020 года ?
10.07.2020 18:56 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9222
10.07.2020 19:09 Ответить
долгий путь додому-дохаты

Вова, ты б еще на Байкал весной съездил, что-ли.
ну там на коньках покататься.
хотя, "экскурсию" на Байкал тебе организуют.......
10.07.2020 19:35 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5411
10.07.2020 19:10 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8090
10.07.2020 19:51 Ответить
За луцьких військових образливо.
Таке приниження.
10.07.2020 19:51 Ответить
вони і поділилися, тепер там не так нудно?
10.07.2020 20:03 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8852
10.07.2020 20:02 Ответить
харя кришна?
10.07.2020 21:38 Ответить
Ну хоть сейчас пойдет на гору Кху Ям!
10.07.2020 21:54 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7217
10.07.2020 20:04 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8154
10.07.2020 20:08 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2842
10.07.2020 20:25 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9753
10.07.2020 21:30 Ответить
Красиво Цензор зеклоуну рейтинг опускает !
10.07.2020 21:07 Ответить
А есть куда?! Остались 13% поддержки - это квартал с родственниками и друзьями,и многие из нх понимают,что их вышвырнут в ближайшее время.
Мародерят по беспределу!
10.07.2020 22:22 Ответить
А кому поднимает?
10.07.2020 22:27 Ответить
Нікому. Є шанс, що долбойоби переглянуть свої погляди на життя і почнуть думати перед виборами.
11.07.2020 00:36 Ответить
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 658
11.07.2020 00:18 Ответить
https://picua.org/image/5866nk
11.07.2020 00:18 Ответить
там есть кнопочка "коды для встраивания" тыкаешь а потом "прямая ссылка". копируешь и вставляешь сюда. не благодари
Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1245
11.07.2020 01:34 Ответить
фу, слабоумные подоночки малюют для себе подобных.
11.07.2020 03:48 Ответить
 
 