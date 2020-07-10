Зеленский и дача, судовая фабрика, ЗЕ!политэкономия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Сказал - сделал!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО
Предупреждение
В студии "95 квартала"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО
Кто так монтирует?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков
ЗЕ!политэкономия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?
А вы ожидали от нас по 8?
Лег на правильный курс
... так и сказал
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения
Есть такое подозрение...
Судовая фабрика
Кстати...
В лучших традициях
Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Внезапно
(з колекції мілітарних афоризмів)
На столе у него я пидозру прoчел и кольнуло в груди под рубахой.
Была сшита пидозра агентом мААсквы передастом собачьим Портновым.
Не сносить зеленякам своей головы,если не добегут до Ростова.
Смешно будет теперь только тогда, когда ЗЕ последний раз ногами дернет.
задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел
пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки
кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Одни только
Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов
капустные водоросли, с трудом говорил:
-- Такую капусту грешно есть помимо водки.
-- Новая партия старушек?-спросил Остап.
-- Это сироты,-ответил Альхен, выжимая плечом инспектора
из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
-- Дети Поволжья? Альхен замялся.
-- Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками:
мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
-- Совместное воспитание обоих полов по комплексному
методу?
Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления,
пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.
©
*****, ...ать !
Ищут: КТО виноват в избрании Моники Янелоха ибн писюниста Оманкого?
або Порох
Ти вибрав тупе бидло
логічного пояснення немає
а какой будет их Хайфы ?
- Тут МенDель прислала фотку с двумя полосками. К чему это?
ШеFир:
- Мама в детстве мне говорила, что когда одеваешь колготки, то две полоски - это жопа!
или там на пианине аккомпанировал
(с) Митець
//
КУЗЯВОСТЬ
Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку и волит:
- О, бутявище некузявое.
И - тюк Бутявку за сяпалки.
И ну трямкать Бутявку.
Полбутявки у Калуши в клямсах, полбутявки об напушку лепещется.
Но тут Бутявка как заволит:
- Оее, оее!
И подудонилась Бутявка Калуше в клямсы: бздым!
Калуша обезвалдела, в клямсах у Калуши зюмо-зюмо некузяво, а тут Ляпупа по напушке шается, блуки бятые, пши натыром:
- О! Киси-миси, Калушечка! Как калушаточки? Как Помик?
Калуша же клямсы сопритюкнула, не волит ни киси и ни миси (Бутявка-то в клямсах и дудонится и дудонится).
Но тут из клямс у Калуши уже птум-птум, птум-птум (Бутявкино дудо).
- Эска! - волит Ляпупа, - о-по-по, вазьте, о индякие! Калуша подудонилась! От Калуши аж дудом фурдяет!
Калуша Бутявку вычучила, из клямс дудо отбябякала и волит:
- Не Калуша подудонилась, а Бутявка! От Бутявки фурд!
А Бутявка, вычучившись из калушиных клямс, вздебезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки в бурдысья, и волит из бурдысьев:
- Калуша подудонилась, Калуша подудонилась!
А Ляпупа пши аж растюкнула, блуки бятые вымзила и волит:
- И! И! Калушка зюмо некузявая! Фурдючая!
А Калуша бирит:
- С Ляпупой и Бутявкой бирить - дуда натрямкаться. Индякие, не тючьте дудо, не зафурдяет. Ляпупа с Бутявкой волят - у индяких пши сбякиваются!
И усяпала с напушки кузявая-кузявая.
"Пуськи бятые" - цикл "лингвистических сказок" Людмилы Петрушевской, написанных в разные годы её творчества. Первая из них, с таким же названием, была написана в 1984 году и впервые опубликована тогда же в "Литературной газете".
Сказки состоят целиком из несуществующих слов (кроме служебных; иногда в рассказах употребляются старославянские предлоги или междометия). Однако для несуществующих корневых основ используются русские языковые аффиксы (суффиксы, приставки, окончания, соединительные гласные). Таким образом, благодаря подобным формам словообразования автор создает связные рассказы с интуитивно понятным сюжетом, несмотря на изначальную бессмысленность корневых основ слов.
Впоследствии цикл "Лингвистические сказки" был автором продолжен с включением новых фантастических персонажей и соответствующим развитием как сюжетов, так и самих героев.
Ще можна згадати "Глокую Куздру" академіка Щерби.
Сяпали Калуша с Помиком по напушке и трямкали бутявок.
А натрямкавшись бутявок, Калуша и Помик ну шаяться по напушке-то к бурдысьям, то от бурдысьев, то понад бурдысьями счиркнут, то поза бурдысьями проскробят.
То втырь, то оттырь.
То впях, то взбых.
Как облампелые - шаем шаются и бирят:
- Эее! Эвай! Пуськи бятые! Шайтесь, индякие!
И:
- Эфан-эфоэ!
Ажник кукушню у Помика с гвинта чирит.
Ужо и бутявок никст на напушке, а Калуша и Помик, блуки вымзивши на отпень, хвиндиляют, и дохвиндилялись до некузявости.
Обезвалдели, сяпалки распиндюрили втырь по напушке, клямсы разбызили: оее.
А шаялись-то Калуша с Помиком от перетряма.
Трямкая бутявок, Калуша и Помик не допрели, что бутявки тож натрямкались некузявых бурдысьев, в коих зюмо-зюмо быра "A-CNS".
А от быра "A-CNS" - оее как чирит.
И в клямсах нетырно, и в блуках сыкает, и в пшах гандибобель. И кукушню гвинтит.
И тут Калуша с Помиком клямсы разбызили и бутявок из клямс вычучили на напушку!
Т. е. Калушу с Помиком вытырснуло не по-индяпки.
Бутявки ж, из клямс вычучившись, вздребезнулись, сопритюкнулись и усяпали с напушки.
А Калуша, отбябякавши бутявок с клямс, волит:
- О бутявки! Трямкающие бырные бурдысья - сгрохиваются с курчаток.
А уж перетрям аки некузяв аки мырдяв! А бутявки за напушкой волят:
- Инда-ганда-бис, лайти-метамикс! Банчь, инчь. Поськи бетые, паськи бутые. Песьки бырые.
А Калуша волит;
- Чи обламлели, бутявищи. Не зямут пробамболить пуськи бятые», кайодлы. Пу-сь-ки бя-ты-е! Пуськи!
А бырные бутявки волят:
- Пськ бт. Бррл-блпл, вафшшэ пуськинисты.
Урок російської літератури у верховинській школі.
Вчителька:
- Дети. Что вам было задано?
Діти:
- Читати "Му-му".
- Прочли? Василько, иди к доске, рассказывай сюжет.
Василько йде до дошки.
- А "сюжет" вто што такоє?
- О чем книга?
- Ааа!! Книжка про вто, як єден дуже худобний ай до того глухонімий хлоп мав єдной малинькой псятко. А дуже вун тото псятко любив. Так 'го бавив ай сокотив што. Бо бов самий на світі ги перст.
- Василько, рассказывай, пожалуйста, на русском языке.
- Но пак чекайте, дораз буде... А тот хлоп, што кликався Ґєрасім, робив у єдної дуже гамішної панії. Но... такой всякой юй чинив: води принести, дривцят нарубати ци може іщи дашто...
- Василько, пожалуйста, на русском языке!!
- Тадь чекайте, дораз буде, но!!! Но а тота панія дуже тото псятко не любила. Ревновала, ци што? Ага... А псятко тот сигінь-хлоп кликав Муму. Тадь бо глухонімий був, нє? Ай казала панія Ґєрасімові жеби тото псятко утопив.
- Василий, отвечай на русском языке!!! У нас урок РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!!!
- Но щи мало чекайте, дораз буде, но! Чекайте. Не хтів сарака топити псятко, айбо што мав чинити - кіть панія така ги пес збісний гамішна. Узяв мотуз, єдну тиглу, пушов ид ріці. Заязав псяткови тиглу на шию, тай, промикавучи слізи, вер 'го у воду. А оно, сигіняшноє, упхало му удтіть писок, та й чисто тобі по-псячи'му каже:
- Герасим! За что?!
а ну, красавицы,
и корабельной хвоею
пусть зашумит страна....
10.07.2020 г.
Коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) аннулировала временный вид на жительство 8 гражданам Украины указавшим своим временным местопребывнием адрес Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali 104 P. S1-T-1 (жилое здание принадлежащей фирме San Tommaso S.R.L. ). Причина - предписание министерства юстиции. Согласно этого же предписания коммунальная управа должна обеспечить охрану здания до решения суда. (см. наше сообщение от 20.04.2020 г.)
Причина - предписание министерства юстиции. Согласно этого же предписания коммунальная управа должна обеспечить охрану здания до решения суда. (см. наше сообщение от 20.04.2020 г.)
Это как мы понимаем, итальянцы выгнали охрану МВД прибывшую гуманитарным грузом вместе со спиртом, в апреле 2020 года ?
Вова, ты б еще на Байкал весной съездил, что-ли.
ну там на коньках покататься.
хотя, "экскурсию" на Байкал тебе организуют.......
Таке приниження.
Мародерят по беспределу!