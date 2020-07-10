Зеленський і дача, судова фабрика, ЗЕ!Політекономія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сказав - зробив!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам". ВIДЕО

Попередження

В студії "95 кварталу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів. АУДІО

Хто так монтує?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії в 2014 році, - Пєсков

ЗЕ!політекономія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?

А ви очікували від нас по 8?

Ліг на правильний курс

... так і сказав

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові залишено без розгляду

Є така підозра...

Судова фабрика

До речі...

В найкращих традиціях

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Несподівано

Більше фотошопів дивіться тут