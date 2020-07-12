РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9619 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
7 115 36

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На учения в Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя как днем, так и ночью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 01

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 02

"Личный состав бригады практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также были отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 03

Смотрите: Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине. ФОТОрепортаж

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 04
На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 05
На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 06
На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 07
На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС прошли соревнования "охотников за танками". ВИДЕО

На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр 09

Автор: 

оборона (5267) военные учения (3475) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (126) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Справжні чоловіки воюючої країни.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:46 Ответить
+3
Нічні стрільби з протитанкових гармат керованими протитанковими снарядами Стугна - ось що має бути ключовою подією будь яких навчань!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:35 Ответить
+3
🤓Це є добра новина!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічні стрільби з протитанкових гармат керованими протитанковими снарядами Стугна - ось що має бути ключовою подією будь яких навчань!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:35 Ответить
Стугна, оказывается, снаряд, да еще и для противотанкового орудия. Во как! Вот это штирит пацана! Чем дальше - тем хуже...
показать весь комментарий
12.07.2020 16:02 Ответить
Ну так, якби Ви не були йолопом, то знали б ТТХ української зброї. Снаряд Стугна калібру 100мм для МТ-12 виробництва КБ Луч. Для стрільби стугною поруч з гарматою встановлюється апаратура управління яка керує ракетою після пострілу до влучання в ціль! Саме цей снаряд Стугна, який летить на 5км, і є головною зброєю проти наступу російських танкових та механізованих колон і саме стрільба Стугною з МТ-12 має бути головною вправою для всіх навчань!
показать весь комментарий
12.07.2020 16:07 Ответить
баран ты наводчика ракеты обучи чтобы цель вел и держал ты тупорылый военн эхперд мля
показать весь комментарий
12.07.2020 17:22 Ответить
Навідник є і в розрахунку МТ-12 і в розрахунку ПТРК, але МТ-12 більш універсальна і може стріляти скрізь дими та тумани, в умовах коли ПТРК в принципі не може поражати цілі. А в реальному бою ворог після перших влучань прикриється димами та аерозольним захистом і стріляти по танковій колоні можна буде ТІЛЬКИ з МТ-12, бо ПТРК просто не наведе ракету на ціль!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:09 Ответить
Читать твои бредни, Игореша, иногда смешно, иногда страшно. Но, потом вспоминаю что ты идиот, и все стает на свои места.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:14 Ответить
МТ-12 необходимо сдать частям тер-обороны, а противотанковые подразделения действующей армии всецело переводить на Стугны-П, Джавелины, Штурмы, Конкурсы
показать весь комментарий
12.07.2020 16:34 Ответить
І погоджуюсь з Вами і не погоджуюсь! МТ-12 за допомоги звичайних некерованих снарядів може вести вогонь як по бронетехниці так і по піхоті, а ПТРК не може! МТ-12 може вести вогонь через дим та туман, прицілюючись через РЛС Рута, яка встановлюється штатно на гармату МТ-12, а ПТРК такої РЛС не має! Тому в армії основний протитанковий засіб має бути МТ-12, і для резервістів також головним засобом знищення ворога має бути МТ-12!
показать весь комментарий
12.07.2020 16:47 Ответить
игорь мля ты баран тебе напомнить по боевым сколько надо раз выстрелить с рапиры по т 64-т 90 чтобы наверняка вывести из строя
показать весь комментарий
12.07.2020 17:15 Ответить
Керованою ракетою Стугна потрібно влучити один раз, вона повністю ідентична до ПТРК Стугна. Але якщо немає керованих ракет, можна стріляти звичайними снарядами! А от ПТРК може стріляти виключно протитанковими ракетами!
показать весь комментарий
12.07.2020 17:18 Ответить
для обычных 12- 15 выстрелов игорь ты баран Вероятность поражения цели: 0,70-0,85
показать весь комментарий
12.07.2020 17:20 Ответить
Для чого Ви це пишете, я Вам написав, керована ракета Стугна, повний аналог ПТРК має бронепробття більше 550мм це так само як ПТРК Корсар, з першого пострілу знищує ворожий танк в бокову проекцію, знищує ворожий БМП, БТР, або будь яку бронемашину чи машину. Для ведення війни з путіним цього абсолютно достатньо!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:04 Ответить
расчет МТ-12 - 7 человек,
Стугна-П - 3 человека.
Дальше надо объяснять?
показать весь комментарий
12.07.2020 17:59 Ответить
МТ-12 може знищувати цілі некерованими снарядами, а ПТРК не може! Як тільки закінчились ракети для ПТРК, ці 3 людини прото нікчемні. А розрахунок МТ-12 це повноцінна гармата, яка веде вогонь не залежно від того є керовані ракети чи немає!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:06 Ответить
Пушка бьет прямой наводкой. Какое время жизни у расчета буксируемой (!!!) МТ-12 в борьбе с танками противника?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:20 Ответить
Не спорьте с этим КОНЧЕННЫМ БАРАНОМ.
Оно тупое не различает разницу в МТ-12 и МТ-12 "Рута".
Это ДВА разных орудия, хоть и на ОДНОЙ базе и калибре.
В одной противотанковой батарее, имелось 6 (шесть) орудий. И ТОЛЬКО из них ДВА "РУТА".
Ставили их на отдельных рубежах. Именно ЭТИ ДВА орудия.
Да, именно из-за специального комплекса прицеливания. ДОРОГИЕ.

Вы в игры играете?
Так вот представьте себе ПРОТИВОТАНКОВОЕ ОРУДИЕ С ДЖОСТИКОМ УПРАВЛЕНИЯ.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:01 Ответить
Будь яка гармата МТ-12 може бути модернізована для роботи з РЛС Рута, досить вже фейки постити.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:30 Ответить
Час життя розрахунку ПТРК на полі бою 5-10 хвилин після першого пострілу, натомість у однієї гармати МТ-12 час життя 30-40 хвилин, а вже батарея МТ-12 може вести бій годинами, успішно знищуючи ворога, бо гармата МТ-12 має більшу швидкість стрільби, має бронезахист і може вести вогонь по піхоті і по снайперам і по бронемашинам і по танкам керованими і некерованими снарядами, а з керованою ракетою Стугна може вести вогонь навіть по гелікоптерам та БПЛА! А що може ПТРК? Один-два рази вистрілити і всі загинуть, як під час оборони блок-посту №1 Рибгосп біля Слов'янська, розрахунок ПТРК був знищений танками ще до того як встиг когось підбити, два постріли були невдалими і нівкого не влучили!!!!! Ось реальна статистика реальної війни! Для того щоб зарядити ПТРК новою ракетою, потрібно повністю висунутись з укриття і цим демаскувати свою позицію, а в гармату МТ-12 досилається снаряд з окопу, з захищеного бронею і бруствером місця і тільки апаратура наведення керованого снаряду може бути на підвищенні і на віддаленні від гармати!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:15 Ответить
Та ты шо!
Бронированная защита!
О как!
Толщину знаешь, упоротый?
С окопа. А как снаряд несут к орудию? Ползком или пригнувшись?
Габариты, при этом ничего? Не изменяются?
Заткнись сРатег.
Ты начитался хрени всякой и блеешь на каждой ветке.
Уймись упоротый сРатег. Весь форум потешается, над сРатегом.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:24 Ответить
А мені зається що з Ваших недолугих дописів всі сміються, але я Вам співчуваю, Ваше неспроможність без емоцій пояснити власну думку зменшує цінність Ваших дописів! Спробуйте писати тільки суть, без зайвих слів, без матів та без оціночних суджень. Габарити гармати це якраз плюс для захисту, бо окоп великий і в ньому можуть вижити бійці навіть якщо снаряд розірветься на бруствері окопу. А ПТРК це точка на місцевості, без окопу, в кращому випадку з ямою, в якій лежить розрахунок ПТРК і у разі влучення танкового снаряду, всі гарантовано загинуть! Для стрільби з МТ-12 звичайним снарядом, можна прицілюватись просто дулом, навіть без додаткових знань навідника, тобто з МТ-12 може стріляти будь який солдат!!!!! А для стрільби з ПТРК потрібна спеціальна підготовка і у разі загибелі розрахунку ПТРК вести стрільбу не буде кому!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:30 Ответить
Какое у тебя упоротый образование?
Я (и не только), вижу что, ты учился на всех военных факультетах 10 военных училищ и академий.
Кроме этого закончил экономический факультет и заодно мореходное училище.
))))))
А реально просто гриценковский клоун.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:44 Ответить
Заздрість це погана річ. Ви знову по суті не маєте заперечень а переходите на особисті образи.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:26 Ответить
Вопрос задан.
Образование какое у тебя сРатег?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:15 Ответить
Освіта вища.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:10 Ответить
Дальше можешь, не продолжать.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:43 Ответить
🤓Це є добра новина!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:44 Ответить
Справжні чоловіки воюючої країни.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:46 Ответить
Ключевой подиею должна быть разработка плана противодесантной операции на Одесском направлении. Путин, под видом учений Кавказ 2020, готовит захват Одессы. Будет высажен десант, причем не с моря, а посадочным способом в Одесском аэропорту. Ил-76 будут заходить на малой высоте со стороны Черного моря. Перед этим, действиями диверсионных и заранее подготовленных местечковых сепаратистских групп, будет нарушена работа системы ПВО. Как там, охрана и оборона одесского аэродрома?
показать весь комментарий
12.07.2020 15:46 Ответить
Попереджений - озброєний.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:50 Ответить
Тока никто не чешется. Уже бы давно, в Одессе, сформировали несколько добровольческих батальонов территориальной обороны.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:13 Ответить
Як не чешеться? Так весь Привоз гуде.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:46 Ответить
Маша, на прямой конфликт с Украиной, ***** не пойдет. Его вполне устраивает гибрид, так что наступления ни с Крыма, ни десанта в Одессу, ни штурма Харькова не будет. Единственное нужно присматривать за приднестровскими "шахтерами", там концепция укладывается в гибрид. Ну и конечно лугандон. Там могут появится новые бурятские шахтеры в любых количествах.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:20 Ответить
Единственное, что может помешать епанутому фюреру - это волнения в Рассии. Хабаровск нам в руку.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:27 Ответить
Вам РАСКЛАД дать?
Или дат время подумать?
показать весь комментарий
12.07.2020 22:04 Ответить
https://youtu.be/_cjAXBL2JTk
показать весь комментарий
12.07.2020 16:55 Ответить
Героям Слава....
показать весь комментарий
12.07.2020 21:19 Ответить
 
 