На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На учения в Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя как днем, так и ночью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

"Личный состав бригады практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также были отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

Смотрите: Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине. ФОТОрепортаж











Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС прошли соревнования "охотников за танками". ВИДЕО