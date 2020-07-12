На Житомирщине проходят учения 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж
На учения в Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя как днем, так и ночью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.
"Личный состав бригады практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также были отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.
