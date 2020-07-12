УКР
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж

На навчаннях в Житомирській області десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують відточувати тактичні і вогневі завдання з ураження противника в різних видах бою як вдень, так і вночі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 01

На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 02

"Особовий склад бригади практично відпрацював питання тактичної, інженерної, вогневої та медичної підготовки, а також рух підрозділу під прикриттям бронетехніки. Також були відпрацьована тактика дій підрозділу для виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 03
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 04
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 05
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 06
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 07
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 08
На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр 09

оборона (4880) військові навчання (2794) 95 окрема десантно-штурмова бригада (127) Житомирська область (1304)
Топ коментарі
+8
Справжні чоловіки воюючої країни.
показати весь коментар
12.07.2020 15:46 Відповісти
+3
Нічні стрільби з протитанкових гармат керованими протитанковими снарядами Стугна - ось що має бути ключовою подією будь яких навчань!
показати весь коментар
12.07.2020 15:35 Відповісти
+3
🤓Це є добра новина!
показати весь коментар
12.07.2020 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічні стрільби з протитанкових гармат керованими протитанковими снарядами Стугна - ось що має бути ключовою подією будь яких навчань!
показати весь коментар
12.07.2020 15:35 Відповісти
Стугна, оказывается, снаряд, да еще и для противотанкового орудия. Во как! Вот это штирит пацана! Чем дальше - тем хуже...
показати весь коментар
12.07.2020 16:02 Відповісти
Ну так, якби Ви не були йолопом, то знали б ТТХ української зброї. Снаряд Стугна калібру 100мм для МТ-12 виробництва КБ Луч. Для стрільби стугною поруч з гарматою встановлюється апаратура управління яка керує ракетою після пострілу до влучання в ціль! Саме цей снаряд Стугна, який летить на 5км, і є головною зброєю проти наступу російських танкових та механізованих колон і саме стрільба Стугною з МТ-12 має бути головною вправою для всіх навчань!
показати весь коментар
12.07.2020 16:07 Відповісти
баран ты наводчика ракеты обучи чтобы цель вел и держал ты тупорылый военн эхперд мля
показати весь коментар
12.07.2020 17:22 Відповісти
Навідник є і в розрахунку МТ-12 і в розрахунку ПТРК, але МТ-12 більш універсальна і може стріляти скрізь дими та тумани, в умовах коли ПТРК в принципі не може поражати цілі. А в реальному бою ворог після перших влучань прикриється димами та аерозольним захистом і стріляти по танковій колоні можна буде ТІЛЬКИ з МТ-12, бо ПТРК просто не наведе ракету на ціль!
показати весь коментар
12.07.2020 18:09 Відповісти
Читать твои бредни, Игореша, иногда смешно, иногда страшно. Но, потом вспоминаю что ты идиот, и все стает на свои места.
показати весь коментар
12.07.2020 19:14 Відповісти
МТ-12 необходимо сдать частям тер-обороны, а противотанковые подразделения действующей армии всецело переводить на Стугны-П, Джавелины, Штурмы, Конкурсы
показати весь коментар
12.07.2020 16:34 Відповісти
І погоджуюсь з Вами і не погоджуюсь! МТ-12 за допомоги звичайних некерованих снарядів може вести вогонь як по бронетехниці так і по піхоті, а ПТРК не може! МТ-12 може вести вогонь через дим та туман, прицілюючись через РЛС Рута, яка встановлюється штатно на гармату МТ-12, а ПТРК такої РЛС не має! Тому в армії основний протитанковий засіб має бути МТ-12, і для резервістів також головним засобом знищення ворога має бути МТ-12!
показати весь коментар
12.07.2020 16:47 Відповісти
игорь мля ты баран тебе напомнить по боевым сколько надо раз выстрелить с рапиры по т 64-т 90 чтобы наверняка вывести из строя
показати весь коментар
12.07.2020 17:15 Відповісти
Керованою ракетою Стугна потрібно влучити один раз, вона повністю ідентична до ПТРК Стугна. Але якщо немає керованих ракет, можна стріляти звичайними снарядами! А от ПТРК може стріляти виключно протитанковими ракетами!
показати весь коментар
12.07.2020 17:18 Відповісти
для обычных 12- 15 выстрелов игорь ты баран Вероятность поражения цели: 0,70-0,85
показати весь коментар
12.07.2020 17:20 Відповісти
Для чого Ви це пишете, я Вам написав, керована ракета Стугна, повний аналог ПТРК має бронепробття більше 550мм це так само як ПТРК Корсар, з першого пострілу знищує ворожий танк в бокову проекцію, знищує ворожий БМП, БТР, або будь яку бронемашину чи машину. Для ведення війни з путіним цього абсолютно достатньо!
показати весь коментар
12.07.2020 18:04 Відповісти
расчет МТ-12 - 7 человек,
Стугна-П - 3 человека.
Дальше надо объяснять?
показати весь коментар
12.07.2020 17:59 Відповісти
МТ-12 може знищувати цілі некерованими снарядами, а ПТРК не може! Як тільки закінчились ракети для ПТРК, ці 3 людини прото нікчемні. А розрахунок МТ-12 це повноцінна гармата, яка веде вогонь не залежно від того є керовані ракети чи немає!
показати весь коментар
12.07.2020 18:06 Відповісти
Пушка бьет прямой наводкой. Какое время жизни у расчета буксируемой (!!!) МТ-12 в борьбе с танками противника?
показати весь коментар
12.07.2020 18:20 Відповісти
Не спорьте с этим КОНЧЕННЫМ БАРАНОМ.
Оно тупое не различает разницу в МТ-12 и МТ-12 "Рута".
Это ДВА разных орудия, хоть и на ОДНОЙ базе и калибре.
В одной противотанковой батарее, имелось 6 (шесть) орудий. И ТОЛЬКО из них ДВА "РУТА".
Ставили их на отдельных рубежах. Именно ЭТИ ДВА орудия.
Да, именно из-за специального комплекса прицеливания. ДОРОГИЕ.

Вы в игры играете?
Так вот представьте себе ПРОТИВОТАНКОВОЕ ОРУДИЕ С ДЖОСТИКОМ УПРАВЛЕНИЯ.
показати весь коментар
12.07.2020 22:01 Відповісти
Будь яка гармата МТ-12 може бути модернізована для роботи з РЛС Рута, досить вже фейки постити.
показати весь коментар
13.07.2020 13:30 Відповісти
Час життя розрахунку ПТРК на полі бою 5-10 хвилин після першого пострілу, натомість у однієї гармати МТ-12 час життя 30-40 хвилин, а вже батарея МТ-12 може вести бій годинами, успішно знищуючи ворога, бо гармата МТ-12 має більшу швидкість стрільби, має бронезахист і може вести вогонь по піхоті і по снайперам і по бронемашинам і по танкам керованими і некерованими снарядами, а з керованою ракетою Стугна може вести вогонь навіть по гелікоптерам та БПЛА! А що може ПТРК? Один-два рази вистрілити і всі загинуть, як під час оборони блок-посту №1 Рибгосп біля Слов'янська, розрахунок ПТРК був знищений танками ще до того як встиг когось підбити, два постріли були невдалими і нівкого не влучили!!!!! Ось реальна статистика реальної війни! Для того щоб зарядити ПТРК новою ракетою, потрібно повністю висунутись з укриття і цим демаскувати свою позицію, а в гармату МТ-12 досилається снаряд з окопу, з захищеного бронею і бруствером місця і тільки апаратура наведення керованого снаряду може бути на підвищенні і на віддаленні від гармати!
показати весь коментар
13.07.2020 12:15 Відповісти
Та ты шо!
Бронированная защита!
О как!
Толщину знаешь, упоротый?
С окопа. А как снаряд несут к орудию? Ползком или пригнувшись?
Габариты, при этом ничего? Не изменяются?
Заткнись сРатег.
Ты начитался хрени всякой и блеешь на каждой ветке.
Уймись упоротый сРатег. Весь форум потешается, над сРатегом.
показати весь коментар
13.07.2020 16:24 Відповісти
А мені зається що з Ваших недолугих дописів всі сміються, але я Вам співчуваю, Ваше неспроможність без емоцій пояснити власну думку зменшує цінність Ваших дописів! Спробуйте писати тільки суть, без зайвих слів, без матів та без оціночних суджень. Габарити гармати це якраз плюс для захисту, бо окоп великий і в ньому можуть вижити бійці навіть якщо снаряд розірветься на бруствері окопу. А ПТРК це точка на місцевості, без окопу, в кращому випадку з ямою, в якій лежить розрахунок ПТРК і у разі влучення танкового снаряду, всі гарантовано загинуть! Для стрільби з МТ-12 звичайним снарядом, можна прицілюватись просто дулом, навіть без додаткових знань навідника, тобто з МТ-12 може стріляти будь який солдат!!!!! А для стрільби з ПТРК потрібна спеціальна підготовка і у разі загибелі розрахунку ПТРК вести стрільбу не буде кому!
показати весь коментар
13.07.2020 16:30 Відповісти
Какое у тебя упоротый образование?
Я (и не только), вижу что, ты учился на всех военных факультетах 10 военных училищ и академий.
Кроме этого закончил экономический факультет и заодно мореходное училище.
))))))
А реально просто гриценковский клоун.
показати весь коментар
13.07.2020 17:44 Відповісти
Заздрість це погана річ. Ви знову по суті не маєте заперечень а переходите на особисті образи.
показати весь коментар
13.07.2020 23:26 Відповісти
Вопрос задан.
Образование какое у тебя сРатег?
показати весь коментар
14.07.2020 09:15 Відповісти
Освіта вища.
показати весь коментар
14.07.2020 13:10 Відповісти
Дальше можешь, не продолжать.
показати весь коментар
14.07.2020 22:43 Відповісти
🤓Це є добра новина!
показати весь коментар
12.07.2020 15:44 Відповісти
Справжні чоловіки воюючої країни.
показати весь коментар
12.07.2020 15:46 Відповісти
Ключевой подиею должна быть разработка плана противодесантной операции на Одесском направлении. Путин, под видом учений Кавказ 2020, готовит захват Одессы. Будет высажен десант, причем не с моря, а посадочным способом в Одесском аэропорту. Ил-76 будут заходить на малой высоте со стороны Черного моря. Перед этим, действиями диверсионных и заранее подготовленных местечковых сепаратистских групп, будет нарушена работа системы ПВО. Как там, охрана и оборона одесского аэродрома?
показати весь коментар
12.07.2020 15:46 Відповісти
Попереджений - озброєний.
показати весь коментар
12.07.2020 15:50 Відповісти
Тока никто не чешется. Уже бы давно, в Одессе, сформировали несколько добровольческих батальонов территориальной обороны.
показати весь коментар
12.07.2020 16:13 Відповісти
Як не чешеться? Так весь Привоз гуде.
показати весь коментар
12.07.2020 16:46 Відповісти
Маша, на прямой конфликт с Украиной, ***** не пойдет. Его вполне устраивает гибрид, так что наступления ни с Крыма, ни десанта в Одессу, ни штурма Харькова не будет. Единственное нужно присматривать за приднестровскими "шахтерами", там концепция укладывается в гибрид. Ну и конечно лугандон. Там могут появится новые бурятские шахтеры в любых количествах.
показати весь коментар
12.07.2020 19:20 Відповісти
Единственное, что может помешать епанутому фюреру - это волнения в Рассии. Хабаровск нам в руку.
показати весь коментар
13.07.2020 00:27 Відповісти
Вам РАСКЛАД дать?
Или дат время подумать?
показати весь коментар
12.07.2020 22:04 Відповісти
https://youtu.be/_cjAXBL2JTk
показати весь коментар
12.07.2020 16:55 Відповісти
Героям Слава....
показати весь коментар
12.07.2020 21:19 Відповісти
 
 