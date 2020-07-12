На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж
На навчаннях в Житомирській області десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують відточувати тактичні і вогневі завдання з ураження противника в різних видах бою як вдень, так і вночі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
"Особовий склад бригади практично відпрацював питання тактичної, інженерної, вогневої та медичної підготовки, а також рух підрозділу під прикриттям бронетехніки. Також були відпрацьована тактика дій підрозділу для виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.
