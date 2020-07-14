Пограничники задержали подозреваемого в убийстве на границе с Россией, - МВД. ФОТО
Мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины задержали вчера пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Задержанный, гражданин Украины 1972 года, пешком шел из России. Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.
