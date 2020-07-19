Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей. ФОТО

На акцию протеста в Кишиневе вышли ветераны конфликта в Приднестровье. Они требуют отправить власть в отставку после того, как полицейские в четверг задержали и избили 9 участников предыдущего протеста.

Акцию протеста устроили у здания парламента. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Протестующие возмущены тем, что полиция в четверг задержала и якобы избила 9 их товарищей.

Ветеранов пришли поддержать простые граждане и некоторые политики. Некоторые из присутствующих скандируют "Долой Додона" и призывают к его отставке.

В четверг ветераны приднестровского конфликта устроили протест перед парламентом. Они выступили против невыполнений властью обещаний. В частности, им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

Вечером полиция задержала 9 участников протеста. Заместитель председателя Инспектората общественной безопасности Алексей Гросу сообщил, что демонстрантов пришлось задержать, потому что "они перешли все дозволенные границы".

На следующий день стало известно, что некоторых задержанных обвиняют в насильственных действиях и нападении на полицейских. Депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Кирилл Моцпан заявил 17 июля, что полицейские сами избили некоторых протестующих, и один из них в коме.

Также на Цензор.НЕТ: На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет, - Наев







