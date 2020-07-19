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Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей. ФОТО

На акцию протеста в Кишиневе вышли ветераны конфликта в Приднестровье. Они требуют отправить власть в отставку после того, как полицейские в четверг задержали и избили 9 участников предыдущего протеста.

Акцию протеста устроили у здания парламента. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Протестующие возмущены тем, что полиция в четверг задержала и якобы избила 9 их товарищей.

Ветеранов пришли поддержать простые граждане и некоторые политики. Некоторые из присутствующих скандируют "Долой Додона" и призывают к его отставке.

В четверг ветераны приднестровского конфликта устроили протест перед парламентом. Они выступили против невыполнений властью обещаний. В частности, им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

Вечером полиция задержала 9 участников протеста. Заместитель председателя Инспектората общественной безопасности Алексей Гросу сообщил, что демонстрантов пришлось задержать, потому что "они перешли все дозволенные границы".

На следующий день стало известно, что некоторых задержанных обвиняют в насильственных действиях и нападении на полицейских. Депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Кирилл Моцпан заявил 17 июля, что полицейские сами избили некоторых протестующих, и один из них в коме.

Также на Цензор.НЕТ: На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет, - Наев

Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей 01
Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей 02
Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей 03
Ветераны приднестровской войны вышли на протест из-за избиения своих товарищей 04

Автор: 

ветераны (1114) Молдова (1883) Приднестровье (657) протест (5862) Кишинев (39)


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Топ комментарии
+27
С ветеранами АТО большинство из которых голосовало за Зеленского будет ещё хуже.Их начнут садить за "убийство мирных жителей Донбасса" а виноват будет как всегда Порох
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19.07.2020 15:08
+15
Они воевали в своей стране- в Молдове с парашей вечно пьяного алкаша Борьки, который усадил Ху*ло на трон. Так понятно?
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19.07.2020 16:31
+12
зенедоумок і нас до цього веде?
обіс...ся.
он каДирка вже його на стрелку кличе
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19.07.2020 14:52
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https://www.youtube.com/watch?v=qrKYqhJWKGo Шок! Зеленський забув назву країни-агресора. Портников, Казанський і Луганський нагадують...!!!
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19.07.2020 14:33 Ответить
зенедоумок і нас до цього веде?
обіс...ся.
он каДирка вже його на стрелку кличе
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19.07.2020 14:52 Ответить
Оце так! Хабаровська республіка, тепер Придністров`я чуде.
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19.07.2020 14:52 Ответить
Какое Приднестровье? Там про митинг в Кишенёве, а не в пророссийском Тирасполе
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19.07.2020 15:02 Ответить
Интересно кому Кремль больше платит Додону или Ермаку?
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19.07.2020 14:58 Ответить
Интересно кому Кремль больше платит Додону или Ермаку?

Сие тайна великая есть!
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19.07.2020 19:58 Ответить
С ветеранами АТО большинство из которых голосовало за Зеленского будет ещё хуже.Их начнут садить за "убийство мирных жителей Донбасса" а виноват будет как всегда Порох
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19.07.2020 15:08 Ответить
Звідки такі дані? Сам вигадав чи хто підказав?
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19.07.2020 21:07 Ответить
Настав час молдаванам вертатись в свою стару столицю.
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19.07.2020 15:49 Ответить
Какого хрена "воевавшим" неизвестно за что и за кого, в чужой стране, должны быть бесплатные полюсы, всякие льготы??? С какого перепуга? Чем они лучше других? Все льготы для них убрать и им подобным. Они за длинным рублём прутся во всякие миссии,
дают взятки чтобы в "миротворцы" попасть, а потом содержи их, пенсии льготные, льготы по коммуналке, в транспорте, лечение, санатории бесплатные... Какого черта? Отменить всю эту совковую хрень!
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19.07.2020 15:50 Ответить
это ты про кого . про ветеранов АТО или про молдаван которые воевали с рашей в приднестровье ?
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19.07.2020 16:09 Ответить
Спишим это на женскую логику 😀
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19.07.2020 16:15 Ответить
Читать не научился? Или провокатор? Про чужие страны написано! При чём тут АТО?
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19.07.2020 16:25 Ответить
Они воевали в своей стране- в Молдове с парашей вечно пьяного алкаша Борьки, который усадил Ху*ло на трон. Так понятно?
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19.07.2020 16:31 Ответить
у них было свое ато с ***********!
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19.07.2020 16:48 Ответить
Парни, да уже давно пора вынести этого далдона, сколько вы там еще игратьсяч будете с этой промАцковской ************** мразью?!
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19.07.2020 16:47 Ответить
Давайте Парни - давите всю прокацапскую мразь....И гоните нах все прокацапское "приднестровье"....
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19.07.2020 17:20 Ответить
Избиение и провокации у нас главзЭбил поручил вЫтирану из всех ватных Вытиранов - т-щу Куницыну,
удостоенного наградами хйла и ялынковича
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19.07.2020 20:43 Ответить
Для тех, кто в бронепоезде
Антон Колумбии разъясняет :

Тут пан Куніцин, для якого Єрмак створив фейкову Консультативну Раду ветеранів при ОПУ, бодрєнько прозвітував що вже очолив організацію Офіційна сторінка. Парад 2020: Марш Захисників України.

Звісно ж, про жодну участь представників Офісу Президента в організації цього івенту не може йти і мови. Це пряма брехня. Але ж її треба було якось замаскувати.

Усвідомлюючи це, була використана купка вже звичних "альтернативщиків", які створили захід-клон в ту же дату і час. І ось в інтеграцію вже його організації пан Куніцин інтегрований безпосередньо.

Окремо для вже звичного переліку " альтернативщиків". Вітаю, вас знову використали. 🤣 Не забудьте потім ще рік всім розповідати що ви, безумовно, лідери руху, а от злочинний Рух Ветеранів України заважає вам. 🤣

Але ті говномутні товариші не заслуговують на увагу, Бог їм суддя. Мене більше турбує позиція ОПУ.

Знову і знову ветеранську спільноту натрівному місці викликають на конфлікт, змушуючи підвищувати градус. В жодних офіційних комунікаціях Маршу не було конфронтації з Президентом - всі концентруватися виключно на мілітарній складовій, обходячи "гострі кути". А тепер, завдяки рукожопим маніпуляторам, пряме протиставлення неминуче.

Взагалі це надзвичайно смішно.
1. Поставили задачу Куніцину як "старшому по ветеранам" вирішити питання з Маршем.
2. Той побіг, знайшов купку ображенок, створив захід-клон і відзвітував що вже його організовує.
3. Всі щиро вважають, що люди нічого не побачуть і нічого не зрозуміють.
4. Коли все ********** (а це відбувається прямо зараз) - всі будуть заламувати руки і звинувачувати в катастрофі масонів, порохоботів, соросят, рептілоїдів та Невідому Ворожу Силу.

Підписуйтесь на офіційну сторінку, підтримуйте своїх захисників і смійтесь в обличчя кугутам.

До речі, ви можете підтримати організацію Маршу фінансово туточки (
Благодійна організація"Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
ЄДРПОУ 39696398
UA153206490000026001052717246)

Андрій Борисович, ваші двухходові комбінації побачить навіть сліпий. Хріста раді, просто нічого не робіть - вам же ніхто не погрожує! Навіщо плести кугутські інтрігі, над якими потім сміється вся країна? Лолкєкчєбурєк.
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19.07.2020 20:46 Ответить
Молдоване и украинцы одинаковые. У молдован Додон и "проевропейский" Нэстасе, у украинцев Зеленский и проевропейская Самопомощь Садового.
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19.07.2020 20:43 Ответить
Малэнький иисусик глядит на тебя с укоризной ...
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19.07.2020 20:48 Ответить
Но это правда. Додона выбрали как борца с коррупцией, Зеленского тоже. Нэстасе и Самопомич это путинская агентура, но молдоване и украинцы верят российской пропаганде что они проевропейская оппозиция.
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19.07.2020 21:29 Ответить
 
 