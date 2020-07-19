Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів. ФОТО
На акцію протесту в Кишиневі вийшли ветерани конфлікту в Придністров'ї. Вони вимагають відправити владу у відставку після того, як поліцейські в четвер затримали та побили 9 учасників попереднього протесту.
Акцію протесту влаштували біля будівлі парламенту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на молдавське видання NewsMaker.
Протестувальники обурені тим, що поліція у четвер затримала і нібито побила дев’ятьох їхніх товаришів.
Ветеранів прийшли підтримати прості громадяни і деякі політики. Дехто з присутніх скандує: "Геть Додона". А також закликають до його відставки.
У четвер ветерани придністровського конфлікту влаштували протест перед парламентом. Вони виступили проти невиконань владою обіцянок. Зокрема, їм не видали безкоштовно поліси медичного страхування.
Увечері поліція затримала 9 учасників протесту. Заступник голови Інспекторату громадської безпеки Олексій Гросу повідомив, що демонстрантів довелося затримати, бо "вони перейшли всі дозволені межі".
Наступного дня стало відомо, що деяких затриманих обвинувачують у насильницьких діях і нападі на поліцейських. Депутат від партії "Платформа "Гідність і правда" (DA) Кирило Моцпан заявив 17 липня, що поліцейські самі побили деяких протестувальників, і один із них у комі.
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обіс...ся.
он каДирка вже його на стрелку кличе
Сие тайна великая есть!
дают взятки чтобы в "миротворцы" попасть, а потом содержи их, пенсии льготные, льготы по коммуналке, в транспорте, лечение, санатории бесплатные... Какого черта? Отменить всю эту совковую хрень!
удостоенного наградами хйла и ялынковича
Антон Колумбии разъясняет :
Тут пан Куніцин, для якого Єрмак створив фейкову Консультативну Раду ветеранів при ОПУ, бодрєнько прозвітував що вже очолив організацію Офіційна сторінка. Парад 2020: Марш Захисників України.
Звісно ж, про жодну участь представників Офісу Президента в організації цього івенту не може йти і мови. Це пряма брехня. Але ж її треба було якось замаскувати.
Усвідомлюючи це, була використана купка вже звичних "альтернативщиків", які створили захід-клон в ту же дату і час. І ось в інтеграцію вже його організації пан Куніцин інтегрований безпосередньо.
Окремо для вже звичного переліку " альтернативщиків". Вітаю, вас знову використали. 🤣 Не забудьте потім ще рік всім розповідати що ви, безумовно, лідери руху, а от злочинний Рух Ветеранів України заважає вам. 🤣
Але ті говномутні товариші не заслуговують на увагу, Бог їм суддя. Мене більше турбує позиція ОПУ.
Знову і знову ветеранську спільноту натрівному місці викликають на конфлікт, змушуючи підвищувати градус. В жодних офіційних комунікаціях Маршу не було конфронтації з Президентом - всі концентруватися виключно на мілітарній складовій, обходячи "гострі кути". А тепер, завдяки рукожопим маніпуляторам, пряме протиставлення неминуче.
Взагалі це надзвичайно смішно.
1. Поставили задачу Куніцину як "старшому по ветеранам" вирішити питання з Маршем.
2. Той побіг, знайшов купку ображенок, створив захід-клон і відзвітував що вже його організовує.
3. Всі щиро вважають, що люди нічого не побачуть і нічого не зрозуміють.
4. Коли все ********** (а це відбувається прямо зараз) - всі будуть заламувати руки і звинувачувати в катастрофі масонів, порохоботів, соросят, рептілоїдів та Невідому Ворожу Силу.
Підписуйтесь на офіційну сторінку, підтримуйте своїх захисників і смійтесь в обличчя кугутам.
До речі, ви можете підтримати організацію Маршу фінансово туточки (
Благодійна організація"Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
ЄДРПОУ 39696398
UA153206490000026001052717246)
Андрій Борисович, ваші двухходові комбінації побачить навіть сліпий. Хріста раді, просто нічого не робіть - вам же ніхто не погрожує! Навіщо плести кугутські інтрігі, над якими потім сміється вся країна? Лолкєкчєбурєк.