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Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів. ФОТО

На акцію протесту в Кишиневі вийшли ветерани конфлікту в Придністров'ї. Вони вимагають відправити владу у відставку після того, як поліцейські в четвер затримали та побили 9 учасників попереднього протесту.

Акцію протесту влаштували біля будівлі парламенту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Протестувальники обурені тим, що поліція у четвер затримала і нібито побила дев’ятьох їхніх товаришів.

Ветеранів прийшли підтримати прості громадяни і деякі політики. Дехто з присутніх скандує: "Геть Додона". А також закликають до його відставки.

У четвер ветерани придністровського конфлікту влаштували протест перед парламентом. Вони виступили проти невиконань владою обіцянок. Зокрема, їм не видали безкоштовно поліси медичного страхування.

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Увечері поліція затримала 9 учасників протесту. Заступник голови Інспекторату громадської безпеки Олексій Гросу повідомив, що демонстрантів довелося затримати, бо "вони перейшли всі дозволені межі".

Наступного дня стало відомо, що деяких затриманих обвинувачують у насильницьких діях і нападі на поліцейських. Депутат від партії "Платформа "Гідність і правда" (DA) Кирило Моцпан заявив 17 липня, що поліцейські самі побили деяких протестувальників, і один із них у комі.

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Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів 01
Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів 02
Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів 03
Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів 04

Автор: 

ветерани (1082) Молдова (2086) Придністров’я (474) протест (2402) Кишинів (35)


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Топ коментарі
+27
С ветеранами АТО большинство из которых голосовало за Зеленского будет ещё хуже.Их начнут садить за "убийство мирных жителей Донбасса" а виноват будет как всегда Порох
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19.07.2020 15:08
+15
Они воевали в своей стране- в Молдове с парашей вечно пьяного алкаша Борьки, который усадил Ху*ло на трон. Так понятно?
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19.07.2020 16:31
+12
зенедоумок і нас до цього веде?
обіс...ся.
он каДирка вже його на стрелку кличе
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19.07.2020 14:52
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https://www.youtube.com/watch?v=qrKYqhJWKGo Шок! Зеленський забув назву країни-агресора. Портников, Казанський і Луганський нагадують...!!!
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19.07.2020 14:33 Відповісти
зенедоумок і нас до цього веде?
обіс...ся.
он каДирка вже його на стрелку кличе
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19.07.2020 14:52 Відповісти
Оце так! Хабаровська республіка, тепер Придністров`я чуде.
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19.07.2020 14:52 Відповісти
Какое Приднестровье? Там про митинг в Кишенёве, а не в пророссийском Тирасполе
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19.07.2020 15:02 Відповісти
Интересно кому Кремль больше платит Додону или Ермаку?
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19.07.2020 14:58 Відповісти
Интересно кому Кремль больше платит Додону или Ермаку?

Сие тайна великая есть!
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19.07.2020 19:58 Відповісти
С ветеранами АТО большинство из которых голосовало за Зеленского будет ещё хуже.Их начнут садить за "убийство мирных жителей Донбасса" а виноват будет как всегда Порох
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19.07.2020 15:08 Відповісти
Звідки такі дані? Сам вигадав чи хто підказав?
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19.07.2020 21:07 Відповісти
Настав час молдаванам вертатись в свою стару столицю.
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19.07.2020 15:49 Відповісти
Какого хрена "воевавшим" неизвестно за что и за кого, в чужой стране, должны быть бесплатные полюсы, всякие льготы??? С какого перепуга? Чем они лучше других? Все льготы для них убрать и им подобным. Они за длинным рублём прутся во всякие миссии,
дают взятки чтобы в "миротворцы" попасть, а потом содержи их, пенсии льготные, льготы по коммуналке, в транспорте, лечение, санатории бесплатные... Какого черта? Отменить всю эту совковую хрень!
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19.07.2020 15:50 Відповісти
это ты про кого . про ветеранов АТО или про молдаван которые воевали с рашей в приднестровье ?
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19.07.2020 16:09 Відповісти
Спишим это на женскую логику 😀
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19.07.2020 16:15 Відповісти
Читать не научился? Или провокатор? Про чужие страны написано! При чём тут АТО?
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19.07.2020 16:25 Відповісти
Они воевали в своей стране- в Молдове с парашей вечно пьяного алкаша Борьки, который усадил Ху*ло на трон. Так понятно?
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19.07.2020 16:31 Відповісти
у них было свое ато с ***********!
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19.07.2020 16:48 Відповісти
Парни, да уже давно пора вынести этого далдона, сколько вы там еще игратьсяч будете с этой промАцковской ************** мразью?!
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19.07.2020 16:47 Відповісти
Давайте Парни - давите всю прокацапскую мразь....И гоните нах все прокацапское "приднестровье"....
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19.07.2020 17:20 Відповісти
Избиение и провокации у нас главзЭбил поручил вЫтирану из всех ватных Вытиранов - т-щу Куницыну,
удостоенного наградами хйла и ялынковича
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19.07.2020 20:43 Відповісти
Для тех, кто в бронепоезде
Антон Колумбии разъясняет :

Тут пан Куніцин, для якого Єрмак створив фейкову Консультативну Раду ветеранів при ОПУ, бодрєнько прозвітував що вже очолив організацію Офіційна сторінка. Парад 2020: Марш Захисників України.

Звісно ж, про жодну участь представників Офісу Президента в організації цього івенту не може йти і мови. Це пряма брехня. Але ж її треба було якось замаскувати.

Усвідомлюючи це, була використана купка вже звичних "альтернативщиків", які створили захід-клон в ту же дату і час. І ось в інтеграцію вже його організації пан Куніцин інтегрований безпосередньо.

Окремо для вже звичного переліку " альтернативщиків". Вітаю, вас знову використали. 🤣 Не забудьте потім ще рік всім розповідати що ви, безумовно, лідери руху, а от злочинний Рух Ветеранів України заважає вам. 🤣

Але ті говномутні товариші не заслуговують на увагу, Бог їм суддя. Мене більше турбує позиція ОПУ.

Знову і знову ветеранську спільноту натрівному місці викликають на конфлікт, змушуючи підвищувати градус. В жодних офіційних комунікаціях Маршу не було конфронтації з Президентом - всі концентруватися виключно на мілітарній складовій, обходячи "гострі кути". А тепер, завдяки рукожопим маніпуляторам, пряме протиставлення неминуче.

Взагалі це надзвичайно смішно.
1. Поставили задачу Куніцину як "старшому по ветеранам" вирішити питання з Маршем.
2. Той побіг, знайшов купку ображенок, створив захід-клон і відзвітував що вже його організовує.
3. Всі щиро вважають, що люди нічого не побачуть і нічого не зрозуміють.
4. Коли все ********** (а це відбувається прямо зараз) - всі будуть заламувати руки і звинувачувати в катастрофі масонів, порохоботів, соросят, рептілоїдів та Невідому Ворожу Силу.

Підписуйтесь на офіційну сторінку, підтримуйте своїх захисників і смійтесь в обличчя кугутам.

До речі, ви можете підтримати організацію Маршу фінансово туточки (
Благодійна організація"Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
ЄДРПОУ 39696398
UA153206490000026001052717246)

Андрій Борисович, ваші двухходові комбінації побачить навіть сліпий. Хріста раді, просто нічого не робіть - вам же ніхто не погрожує! Навіщо плести кугутські інтрігі, над якими потім сміється вся країна? Лолкєкчєбурєк.
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19.07.2020 20:46 Відповісти
Молдоване и украинцы одинаковые. У молдован Додон и "проевропейский" Нэстасе, у украинцев Зеленский и проевропейская Самопомощь Садового.
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19.07.2020 20:43 Відповісти
Малэнький иисусик глядит на тебя с укоризной ...
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19.07.2020 20:48 Відповісти
Но это правда. Додона выбрали как борца с коррупцией, Зеленского тоже. Нэстасе и Самопомич это путинская агентура, но молдоване и украинцы верят российской пропаганде что они проевропейская оппозиция.
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19.07.2020 21:29 Відповісти
 
 