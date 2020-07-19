Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів. ФОТО

На акцію протесту в Кишиневі вийшли ветерани конфлікту в Придністров'ї. Вони вимагають відправити владу у відставку після того, як поліцейські в четвер затримали та побили 9 учасників попереднього протесту.

Акцію протесту влаштували біля будівлі парламенту. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Протестувальники обурені тим, що поліція у четвер затримала і нібито побила дев’ятьох їхніх товаришів.

Ветеранів прийшли підтримати прості громадяни і деякі політики. Дехто з присутніх скандує: "Геть Додона". А також закликають до його відставки.

У четвер ветерани придністровського конфлікту влаштували протест перед парламентом. Вони виступили проти невиконань владою обіцянок. Зокрема, їм не видали безкоштовно поліси медичного страхування.

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Увечері поліція затримала 9 учасників протесту. Заступник голови Інспекторату громадської безпеки Олексій Гросу повідомив, що демонстрантів довелося затримати, бо "вони перейшли всі дозволені межі".

Наступного дня стало відомо, що деяких затриманих обвинувачують у насильницьких діях і нападі на поліцейських. Депутат від партії "Платформа "Гідність і правда" (DA) Кирило Моцпан заявив 17 липня, що поліцейські самі побили деяких протестувальників, і один із них у комі.

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