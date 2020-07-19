Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В воздушном командовании "Запад" завершилась командно-штабная тренировка под руководством командующего соединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, к тренировке привлекли все боевые подразделения воздушного командования. В течение нескольких суток военные работали в режиме максимально приближенном к боевому.

Во время практической фазы тренировок отработали ряд задач, в частности, управление определенными силами и средствами по недопущению нарушения государственной границы Украины, продемонстрировали действия подразделений радиотехнических и зенитных ракетных войск по нарушителям использования воздушного пространства, приняты безотлагательные меры восстановления нарушенной системы разведки, противовоздушное прикрытие важных объектов, логистическое обеспечение и тому подобное.

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