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Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В воздушном командовании "Запад" завершилась командно-штабная тренировка под руководством командующего соединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, к тренировке привлекли все боевые подразделения воздушного командования. В течение нескольких суток военные работали в режиме максимально приближенном к боевому.

Во время практической фазы тренировок отработали ряд задач, в частности, управление определенными силами и средствами по недопущению нарушения государственной границы Украины, продемонстрировали действия подразделений радиотехнических и зенитных ракетных войск по нарушителям использования воздушного пространства, приняты безотлагательные меры восстановления нарушенной системы разведки, противовоздушное прикрытие важных объектов, логистическое обеспечение и тому подобное.

Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 01

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Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 02
Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 03
Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 04
Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 05
Боевые подразделения воздушного командования Запад тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны 06

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Минобороны (9404) оборона (5227) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+9
Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8243
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19.07.2020 23:50
+3
Явка ЗЕлоха и ***** на Бирючем: что задумали Путин с Зеленским? Уж очень много совпадений https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8
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20.07.2020 00:06
+2
Тренируйтесь, ребятки, как говорят в футболе - порядок бьет класс.
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20.07.2020 00:07
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Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8243
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19.07.2020 23:50 Ответить
Потрібно будувати систему ДРЛОіУ яка буде визначати повітряні цілі за 500-700км ще над територією сусідніх держав і наводити на них зенітні ракети, коли цілі перетнуть державний кордон! Для цього потрібні БПЛА ДРЛОіУ які досі розробляють ініціативними волонтерами та виробниками БПЛА (Касьянов та А-дронс) без державної підтримки і без державного фінансування!
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20.07.2020 13:47 Ответить
Явка ЗЕлоха и ***** на Бирючем: что задумали Путин с Зеленским? Уж очень много совпадений https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8
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20.07.2020 00:06 Ответить
Навряд чи ЗЕ піде на це. Каци його обов"язково засвітять (як в Омані) і буде черговий шкандаль.
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20.07.2020 00:13 Ответить
ТАК ОНИ В ТУПУЮ СЛИВАЮТ.!!! ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР И ОПА - ФОКУС-ПОКУС
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20.07.2020 00:47 Ответить
Тренируйтесь, ребятки, как говорят в футболе - порядок бьет класс.
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20.07.2020 00:07 Ответить
Дай боже щоб це ніколи не стало в нагоді нашим воякам.
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20.07.2020 00:10 Ответить
Особенно грозно выглядит л39.
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20.07.2020 01:48 Ответить
без учебных никак нельзя.
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20.07.2020 07:46 Ответить
Согласен на 90%.
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20.07.2020 08:50 Ответить
Пару танков отключит.
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20.07.2020 03:58 Ответить
Командование Воздушных Сил Украины:
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Воздушное командование «Центр»
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Бойові підрозділи повітряного командування "Захід" тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4732
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20.07.2020 08:48 Ответить
А L-39 в якості кого виступає в цьму навчанні?
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20.07.2020 14:14 Ответить
 
 