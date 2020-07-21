Здание управления Нацполиции в Луцке обстреляли, - СМИ. ФОТО

В Луцке неизвестные стреляли в окно помещения Главного управления Нацполиции в Волынской области, где сейчас предположительно проводит совещание глава МВД Арсен Аваков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Волынь", ссылаясь на начальника сектора коммуникации главка Ольгу Бузулук.

"В офис полиции стреляли: на втором этаже пробито окно", - сказала она.

Отмечается, что помещение управления находится недалеко от Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого "против шерсти" (там одностороннее движение). Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.