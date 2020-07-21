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Новини Фото Захоплення заручників у Луцьку
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Будівлю управління Нацполіції в Луцьку обстріляли, - ЗМІ. ФОТО

У Луцьку невідомі стріляли у вікно приміщення Головного управління Нацполіції у Волинській області, де зараз імовірно проводить нараду глава МВС Арсен Аваков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Волинь", посилаючись на начальника сектору комунікації главку Ольгу Бузулук.

"В офіс поліції стріляли: на другому поверсі пробито вікно", - сказала вона.

Зазначається, що приміщення управління розташоване недалеко від Театральної площі, де припаркований захоплений терористом автобус.

Будівлю управління Нацполіції в Луцьку обстріляли, - ЗМІ 01

Очевидці бачили, як кортеж Авакова рухався по вулицях Богдана Хмельницького та Словацького "проти шерсті" (там односторонній рух). Кортеж проїхав в приміщення ГУНП у Волинській області за 16-поверховим будинком.

Також читайте: Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Луцьк (419) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+47
Украина превращается при Зеле в кацапию
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21.07.2020 16:37
+33
ты сегодня занял первое место в категории: "Самый тупой коммент дня!"
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21.07.2020 16:41
+25
Провокация ментов. Среди бела дня стреляли по окнам управления полиции и никто не задержан? Это уже не цирк, а дурдом
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21.07.2020 16:47
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И это все тоже не связанные события...
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21.07.2020 20:02 Відповісти
Просто ... "Якщо зірки засвічують - виходить - це комусь треба? "

А кому треба ця серія подій у Луцьку ?
Думай-те
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22.07.2020 00:45 Відповісти
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