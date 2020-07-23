Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Киеве случился пожар.
Цензор.НЕТ побывал на месте происшествия и зафиксировал причиненный огнем ущерб.
Фото - Олег Богачук
23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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