Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Киеве случился пожар.

Цензор.НЕТ побывал на месте происшествия и зафиксировал причиненный огнем ущерб.













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Фото - Олег Богачук

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.