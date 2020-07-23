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Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Киеве случился пожар.

Цензор.НЕТ побывал на месте происшествия и зафиксировал причиненный огнем ущерб.

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Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 07

Читайте также: Полиция расследует обстоятельства пожара в доме главы ЦПК Шабунина

Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 08
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 09
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 10
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 11
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 12
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 13
Последствия пожара в доме главы ЦПК Шабунина 14

Фото - Олег Богачук

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

пожар (5968) Шабунин Виталий (536) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+17
Зато у генералов, судей, прокуроров, депутатов многочисленные и нищенские 3-х этажные хаты не горят
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23.07.2020 15:33
+16
Даааа, хатка то скромненькая. Не то, что у ЗЕ, Юзика, Бени, Юли и прочей рабоновичобойковской сволочи.
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23.07.2020 15:35
+15
Бандюков не найдут, а подневольные эксперты скажут, что замкнула проводка!
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23.07.2020 15:32
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при пете такого не было
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23.07.2020 15:31 Ответить
Бо петя крав і всім давав.
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23.07.2020 15:35 Ответить
А бубочка Шо, не дає?
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23.07.2020 16:29 Ответить
Кому не дає,той і по курвах.
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23.07.2020 16:31 Ответить
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23.07.2020 16:48 Ответить
Нарушение техники безопасности.
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23.07.2020 15:32 Ответить
потому что не пенопластом надо, а базальтовой ватой... и дерево не антисептиком, а огнеупором...
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23.07.2020 15:36 Ответить
А існує заборона на пінопласт? Де зараз ДАБІ? Де зараз пожежна інспекція?
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24.07.2020 06:08 Ответить
Ні, не існує... продаеться і ся використовує скрізь
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24.07.2020 08:31 Ответить
Бандюков не найдут, а подневольные эксперты скажут, что замкнула проводка!
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23.07.2020 15:32 Ответить
Ждём инвесторов, да?
Инвестиционная нянька будет, ага?
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23.07.2020 15:32 Ответить
Зато у генералов, судей, прокуроров, депутатов многочисленные и нищенские 3-х этажные хаты не горят
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23.07.2020 15:33 Ответить
Там Вовки виють.....
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23.07.2020 15:39 Ответить
Так, що там у нас в методичці. Ага: "Порохоботи спалили хату антикорупціонеру, за те що той на виборах підтримав Зеленського."
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23.07.2020 15:33 Ответить
Виталий прости, тут такое творится, не до тебя вообщем.
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23.07.2020 15:33 Ответить
Даааа, хатка то скромненькая. Не то, что у ЗЕ, Юзика, Бени, Юли и прочей рабоновичобойковской сволочи.
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23.07.2020 15:35 Ответить
слышал, что это его "запасная". Сам он в Киеве в квартире живёт. Но информация требует проверки
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23.07.2020 15:42 Ответить
Так он же её продал. Ну, ту, что в Иванковичах, и сам живёт в Конче заспе. На государственном. Или вы не в курсе? Обещал детям отдать и сдержал слово, отдал, своим детям. Но вам то какая разница?
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23.07.2020 15:47 Ответить
"А когда у Мародера сгорит хатынка"..
Так статус мородера у пороха еще не отобрали.....
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23.07.2020 17:49 Ответить
Ну, ежели умственно отсталые в своем развитии верят в то, что он "мародер", то кто же по вашему сегодняшний гидрант?
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23.07.2020 17:57 Ответить
А как по мне, все-же стал кому-то мешать воровать, наступил на чей-то денежный мозоль вот и подожгли. Судя по фотографиям, дом не так уж богат. У некоторых мозолистых забор дороже стоит, чем этот дом.
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23.07.2020 15:38 Ответить
Це наглядна демонстрація того, що з лайна і палок "по ******** технологіях", дім не слід будувати.
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23.07.2020 15:49 Ответить
по-фото видно что очаг возгарания внутри под крышей а дальше пошло по-вагонке - кто там что поджег? т.е. если Шабунин, то все проблемы у него автоматом из-за кого-то?
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23.07.2020 16:01 Ответить
Готовий допомогти матеріально. Вишліть № картки
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23.07.2020 16:07 Ответить
Вся бандота Шо у владі починаючи десь з 1994-го (перші три роки ніхто не знав як де і скільки можна вкрасти) не зацікавлена в наведенні порядку в країні, не хочуть вони пускати інвесторів (для них конкуренти які б зайшли сюди з грошима та технологіями + трудолюбиві наші люди) можна було б побудувати процвітаючу, демократичну країну. Але ж бандюганам цього не треба по залишаться за бортом економіки. Вся країна перетворилась в вкради-купі-продай за винятком деяких стратигічних об'єктів до яких вже починають добиратись ці бандюки. Навіть країна пройшовши через Майдан та кров не може, пока що, подолати цих виродків. Вони будуть стояти на смерть за свої сфери впливовості. Далі не хочу писати, бо забанять і звинуватять в разжіганіі нєнавєсті к сущєствуюШШому констуціонному строю...
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23.07.2020 16:41 Ответить
а що він за антикорупціонер? Які його здобутки? Як на мене це патякало із того ж тіста що і сирожа, єгорка та муся. Галімий підсос на гроші олігархів, який варняка про корупцію рівно в тих межах, в яких йому це дозволено
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23.07.2020 18:46 Ответить
ЛИСИЙ ПОХЕРІСТ ЗАСПІВАЄ горіла хата ШАБУНА за його трепйош проти Зелена
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23.07.2020 21:51 Ответить
А где полиция? Антонина Рюкзакова почему молчит?
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23.07.2020 22:01 Ответить
Соросята. Грантожери. Коли чую від когось цю риторику, то відразу робиться зрозумілим, що це за воно. Доконаний совок у ватній упаковці. Термінологія штука жорстока. Вона видає сутність світогляду людини, якою б мовою вона не спілкувалася.
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24.07.2020 06:05 Ответить
Дуже шкода. Я дуже поважаю цю людину. Не виключено, що це робота рюкзаковських сабак.
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24.07.2020 07:44 Ответить
 
 