Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна в Києві сталася пожежа.

Цензор.НЕТ побував на місці події і зафіксував заподіяний вогнем збиток.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна















Фото - Олег Богачук

Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.