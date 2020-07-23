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Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна в Києві сталася пожежа.

Цензор.НЕТ побував на місці події і зафіксував заподіяний вогнем збиток.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

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Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна 10
Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна 11
Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна 12
Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна 13
Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна 14

Фото - Олег Богачук

Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

Автор: 

пожежа (4351) Шабунін Віталій (535) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+17
Зато у генералов, судей, прокуроров, депутатов многочисленные и нищенские 3-х этажные хаты не горят
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23.07.2020 15:33
+16
Даааа, хатка то скромненькая. Не то, что у ЗЕ, Юзика, Бени, Юли и прочей рабоновичобойковской сволочи.
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23.07.2020 15:35
+15
Бандюков не найдут, а подневольные эксперты скажут, что замкнула проводка!
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23.07.2020 15:32
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при пете такого не было
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23.07.2020 15:31 Відповісти
Бо петя крав і всім давав.
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23.07.2020 15:35 Відповісти
А бубочка Шо, не дає?
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23.07.2020 16:29 Відповісти
Кому не дає,той і по курвах.
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23.07.2020 16:31 Відповісти
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23.07.2020 16:48 Відповісти
Нарушение техники безопасности.
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23.07.2020 15:32 Відповісти
потому что не пенопластом надо, а базальтовой ватой... и дерево не антисептиком, а огнеупором...
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23.07.2020 15:36 Відповісти
А існує заборона на пінопласт? Де зараз ДАБІ? Де зараз пожежна інспекція?
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24.07.2020 06:08 Відповісти
Ні, не існує... продаеться і ся використовує скрізь
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24.07.2020 08:31 Відповісти
Бандюков не найдут, а подневольные эксперты скажут, что замкнула проводка!
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23.07.2020 15:32 Відповісти
Ждём инвесторов, да?
Инвестиционная нянька будет, ага?
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23.07.2020 15:32 Відповісти
Зато у генералов, судей, прокуроров, депутатов многочисленные и нищенские 3-х этажные хаты не горят
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23.07.2020 15:33 Відповісти
Там Вовки виють.....
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23.07.2020 15:39 Відповісти
Так, що там у нас в методичці. Ага: "Порохоботи спалили хату антикорупціонеру, за те що той на виборах підтримав Зеленського."
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23.07.2020 15:33 Відповісти
Виталий прости, тут такое творится, не до тебя вообщем.
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23.07.2020 15:33 Відповісти
Даааа, хатка то скромненькая. Не то, что у ЗЕ, Юзика, Бени, Юли и прочей рабоновичобойковской сволочи.
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23.07.2020 15:35 Відповісти
слышал, что это его "запасная". Сам он в Киеве в квартире живёт. Но информация требует проверки
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23.07.2020 15:42 Відповісти
Так он же её продал. Ну, ту, что в Иванковичах, и сам живёт в Конче заспе. На государственном. Или вы не в курсе? Обещал детям отдать и сдержал слово, отдал, своим детям. Но вам то какая разница?
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23.07.2020 15:47 Відповісти
"А когда у Мародера сгорит хатынка"..
Так статус мородера у пороха еще не отобрали.....
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23.07.2020 17:49 Відповісти
Ну, ежели умственно отсталые в своем развитии верят в то, что он "мародер", то кто же по вашему сегодняшний гидрант?
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23.07.2020 17:57 Відповісти
А как по мне, все-же стал кому-то мешать воровать, наступил на чей-то денежный мозоль вот и подожгли. Судя по фотографиям, дом не так уж богат. У некоторых мозолистых забор дороже стоит, чем этот дом.
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23.07.2020 15:38 Відповісти
Це наглядна демонстрація того, що з лайна і палок "по ******** технологіях", дім не слід будувати.
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23.07.2020 15:49 Відповісти
по-фото видно что очаг возгарания внутри под крышей а дальше пошло по-вагонке - кто там что поджег? т.е. если Шабунин, то все проблемы у него автоматом из-за кого-то?
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23.07.2020 16:01 Відповісти
Готовий допомогти матеріально. Вишліть № картки
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23.07.2020 16:07 Відповісти
Вся бандота Шо у владі починаючи десь з 1994-го (перші три роки ніхто не знав як де і скільки можна вкрасти) не зацікавлена в наведенні порядку в країні, не хочуть вони пускати інвесторів (для них конкуренти які б зайшли сюди з грошима та технологіями + трудолюбиві наші люди) можна було б побудувати процвітаючу, демократичну країну. Але ж бандюганам цього не треба по залишаться за бортом економіки. Вся країна перетворилась в вкради-купі-продай за винятком деяких стратигічних об'єктів до яких вже починають добиратись ці бандюки. Навіть країна пройшовши через Майдан та кров не може, пока що, подолати цих виродків. Вони будуть стояти на смерть за свої сфери впливовості. Далі не хочу писати, бо забанять і звинуватять в разжіганіі нєнавєсті к сущєствуюШШому констуціонному строю...
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23.07.2020 16:41 Відповісти
а що він за антикорупціонер? Які його здобутки? Як на мене це патякало із того ж тіста що і сирожа, єгорка та муся. Галімий підсос на гроші олігархів, який варняка про корупцію рівно в тих межах, в яких йому це дозволено
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23.07.2020 18:46 Відповісти
ЛИСИЙ ПОХЕРІСТ ЗАСПІВАЄ горіла хата ШАБУНА за його трепйош проти Зелена
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23.07.2020 21:51 Відповісти
А где полиция? Антонина Рюкзакова почему молчит?
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23.07.2020 22:01 Відповісти
Соросята. Грантожери. Коли чую від когось цю риторику, то відразу робиться зрозумілим, що це за воно. Доконаний совок у ватній упаковці. Термінологія штука жорстока. Вона видає сутність світогляду людини, якою б мовою вона не спілкувалася.
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24.07.2020 06:05 Відповісти
Дуже шкода. Я дуже поважаю цю людину. Не виключено, що це робота рюкзаковських сабак.
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24.07.2020 07:44 Відповісти
 
 