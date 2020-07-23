Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна в Києві сталася пожежа.
Цензор.НЕТ побував на місці події і зафіксував заподіяний вогнем збиток.
Фото - Олег Богачук
Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.
Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.
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