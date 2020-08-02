Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад. ФОТО

БРДМ-2 ушел на дно во время "патриотической" акции. На его поиски у оккупантов ушло 5 суток. Машину едва удалось достать со дна.

О том, что бронемашину все же вытащили из моря, сообщает российское "Военно-техническое общество", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки через волны и ветер двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось лишь ночью", - сказано в сообщении.

Теперь они собираются отправить БРДМ-2 в Москву и попытаться восстановить.

Бронемашина затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках "патриотической" акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Водолазы смогли обнаружить бронемашину только на пятый день поисков.

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