РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13824 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
19 966 70

Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад. ФОТО

БРДМ-2 ушел на дно во время "патриотической" акции. На его поиски у оккупантов ушло 5 суток. Машину едва удалось достать со дна.

О том, что бронемашину все же вытащили из моря, сообщает российское "Военно-техническое общество", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки через волны и ветер двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось лишь ночью", - сказано в сообщении.

Теперь они собираются отправить БРДМ-2 в Москву и попытаться восстановить.

Бронемашина затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках "патриотической" акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Водолазы смогли обнаружить бронемашину только на пятый день поисков.

Также на Цензор.НЕТ: В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2

Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад 01
Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад 02
Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад 03

Автор: 

Керченский пролив (428) Крым (26425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
валіть додому, кацапи
показать весь комментарий
02.08.2020 16:58 Ответить
+24
Стоимость всех мероприятий раз в 8-10 превішает стоимость БРДМ.
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
показать весь комментарий
02.08.2020 16:59 Ответить
+17
Накупалась вже....
показать весь комментарий
02.08.2020 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накупалась вже....
показать весь комментарий
02.08.2020 16:58 Ответить
і напірналася ))))
показать весь комментарий
02.08.2020 17:02 Ответить
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 7076
показать весь комментарий
02.08.2020 17:19 Ответить
Керченський міст пойдьот на дно наступним , маємо надію...
показать весь комментарий
02.08.2020 17:23 Ответить
то памперс)
показать весь комментарий
02.08.2020 17:34 Ответить
я все ж думаю, памперс - то побутовий атрибут іншого Вована
показать весь комментарий
02.08.2020 17:37 Ответить
Як не соромно в не скрепному пірнальному костюмі. Расєйськага нема патамушта.
показать весь комментарий
02.08.2020 17:59 Ответить
исконно русские амфоры можно таскать в любом костюме
показать весь комментарий
02.08.2020 18:04 Ответить
Хіба то ісконно руцке? Більше на грецьке схоже
показать весь комментарий
02.08.2020 18:52 Ответить
та они и город Урарту могут исконно русским назвать - это им не трудно.

Крещение в Крыму тыщу лет назад стало же исконно руссским
показать весь комментарий
02.08.2020 18:56 Ответить
Что это за чмо ?
показать весь комментарий
02.08.2020 18:36 Ответить
сын какой-то калмычки
показать весь комментарий
02.08.2020 18:43 Ответить
Уродєц.
показать весь комментарий
02.08.2020 20:42 Ответить
А що це за підєрас не вже *****
показать весь комментарий
02.08.2020 21:35 Ответить
Почему без каблуков?
показать весь комментарий
03.08.2020 14:00 Ответить
в грунт ушли
показать весь комментарий
03.08.2020 14:23 Ответить
валіть додому, кацапи
показать весь комментарий
02.08.2020 16:58 Ответить
Руцьке, водкі нєт, ідітє домой!
показать весь комментарий
02.08.2020 18:53 Ответить
Стоимость всех мероприятий раз в 8-10 превішает стоимость БРДМ.
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
показать весь комментарий
02.08.2020 16:59 Ответить
100%
показать весь комментарий
03.08.2020 00:19 Ответить
5 суток в соленой воде ? металлолом ее судьба
показать весь комментарий
02.08.2020 17:00 Ответить
Їм не звикати. Ці дебіли замість прісної води у котли "Кузі" заливали солону))))
показать весь комментарий
02.08.2020 17:16 Ответить
прямо в мацкву на экпертизу?)))) пиндосы по-вашему , утопив такую рухлядь, уже бы давно ее списали и получили пару новейших ....видели видео как они во время вьетнамской войны сбрасывали с борта авианосца новейшие вертолеты Апачи, чтобы советам не достались? и никто не парился вообще...раиссия - нищая страна
показать весь комментарий
02.08.2020 17:02 Ответить
В ту пору "Апачей" АН-64 еще не было. Сбрасывали АН-1 "Хью Кобра", и "Хьюи" СН-1.
показать весь комментарий
02.08.2020 21:10 Ответить
На этих кораблях эвакуировали граждан Южного Вьетнама, когда людей собралось столько, что не было возможности совершить посадку, за борт полетели вертолеты, приземлившиеся раньше.
Просто американцы поступили по человечески: выкинули за борт вертолеты и приняли на борт людей.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:32 Ответить
Кацапопенсы счастливы,роясь в мусорке возле "пятерочки". Ведь брдм-2 наконец-то вытащили из воды. Аллилуйя!
показать весь комментарий
02.08.2020 17:02 Ответить
Водолази НАТО по частинам розібрали і зібрали, знімайте цю хрень з виробництва
показать весь комментарий
02.08.2020 17:02 Ответить
Жмуры в ней остались? Если нет,то жаль!
показать весь комментарий
02.08.2020 17:06 Ответить
Тимуровцы металлолом собирают?
показать весь комментарий
02.08.2020 17:11 Ответить
Улыбок тебе дед Макар
показать весь комментарий
02.08.2020 17:16 Ответить
лошадку жалко
показать весь комментарий
02.08.2020 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gJfLqEedtEk
показать весь комментарий
02.08.2020 17:17 Ответить
Дедка за репку, бабка за дедку... (с)
показать весь комментарий
02.08.2020 17:22 Ответить
діди свого в бєдє нє брасают
показать весь комментарий
02.08.2020 17:35 Ответить
***** ужо не то и амфоры другие...
показать весь комментарий
02.08.2020 17:27 Ответить
А когда это воно было *то*?!
показать весь комментарий
02.08.2020 17:31 Ответить
літало, пірнало, скакало - 73 відсотки як наше ЗЕлене мало, а зараз Леваді наказали 23 намалювати...
показать весь комментарий
02.08.2020 17:34 Ответить
так шо , лiтати, пiрнати , скакати ,- означает *то*?
А Зе здесь к какому месту? соевые отупели необратимо!
показать весь комментарий
02.08.2020 17:38 Ответить
- к месту расположенія памперсов после долгого заглядиванія в глаза *****
показать весь комментарий
02.08.2020 17:48 Ответить
Дальше памперсов интеллект иссяк.
показать весь комментарий
02.08.2020 17:51 Ответить
У ЗЕ? дааа - круто подметили !
показать весь комментарий
02.08.2020 17:52 Ответить
самое мудрое, кстати, его решение ... и не интеллектом даже вызванное , чисто шоб не обосрать свой имидж
показать весь комментарий
02.08.2020 17:54 Ответить
Не для того ми Чорне море викопали, щоб вони в ньому всяке лайно топили.
показать весь комментарий
02.08.2020 17:32 Ответить
я ще кацапів тролив, коли вони насміхались, що українці викопали Чорне море, казав, а з тої землі, що відкидали вийшов Крим, тому він не їхній.
показать весь комментарий
03.08.2020 08:17 Ответить
Можливо вони спеціально втопили бронетранспортер, щоб було що робити.😁
показать весь комментарий
02.08.2020 17:36 Ответить
Все може бути. типу навчання такі. А в нас он танкер ніяк не можуть привести в порядок. І всього то (мабуть) треба відкачати вміст резервуарів і буксирами тягти-штовхати.
показать весь комментарий
02.08.2020 17:58 Ответить
Помыли, теперь на то
показать весь комментарий
02.08.2020 17:56 Ответить
"Зеленский распорядился снять ролик чтоб снять ответственность с себя и командования за гибель бойца" - читаємо на цензорУ нет... Готується до суду з Фединою ...
показать весь комментарий
02.08.2020 17:59 Ответить
Це яким боком до цієї теми?
Чи аби висратись?
показать весь комментарий
02.08.2020 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=92XuhdupkyI Пяное быдло гуляет сегодня в мацкве...
показать весь комментарий
02.08.2020 18:05 Ответить
Кацапы рукожопые....ремонт БДРМ обойдется намного дороже чем она стоит. Да и будут ли ее ремонтировать?
показать весь комментарий
02.08.2020 18:08 Ответить
И уже есть фото с видеорегистратора
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 4339
показать весь комментарий
02.08.2020 18:13 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷
показать весь комментарий
02.08.2020 18:17 Ответить
Ну, до кацапів їм далеко

1 липня 2019 року на спусковому апараті підводного човна «Лошарик» в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-16 [16] , в тому числі 7 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 капітанів 1 рангу , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Героя Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-17 [17] . Займання сталося в ході проведення вимірювань рельєфу дна в російських територіальних водахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-18 [18] . Серед загиблих був командир підводного човна Денис Долонськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-les-19 [19] .

Список загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-MO-23 [23] :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Герой Російської Федерації , капітан першого рангу Денис Володимирович Долонський;
Герой Російської Федерації, капітан першого рангу Микола Іванович Філін;
Капітан першого рангу Володимир Леонідович Абанкін;
Капітан першого рангу Андрій Володимирович Воскресенський;
Капітан першого рангу Костянтин Анатолійович Іванов;
Капітан першого рангу Денис Олександрович Опарін;
Капітан першого рангу Костянтин Юрійович Сомов;
Капітан першого рангу Олександр Валерійович Авдонін;
Капітан першого рангу Сергій Петрович Данильченко;
Капітан другого рангу Дмитро Олександрович Соловйов;
Підполковник медичної служби Олександр Сергійович Васильєв;
Капітан третього рангу Віктор Сергійович Кузьмін;
Капітан третього рангу Володимир Геннадійович Сухиничев;
Капітан-лейтенант Михайло Ігорович Дубков.
показать весь комментарий
02.08.2020 18:19 Ответить
Ща підрехтують і в лугандонію відправлять...
показать весь комментарий
02.08.2020 18:24 Ответить
Да это фейк, ну кто бы её поднимал, какими кранами ?
Взяли другую БРДМ и изобразили "последние метры", типа у нас всё под контролем.
Дешёвый трюк для домохозяек.
показать весь комментарий
02.08.2020 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=btE7Hz4jQ9o&ab_channel=Kiyanovsky68

А вдоль манежа конница идет и на колесах тащат бронепоезд...
показать весь комментарий
02.08.2020 19:51 Ответить
А Это точно тот самый ??? может их уже там сотни на днище наслаждается родной говенью ....
показать весь комментарий
02.08.2020 20:26 Ответить
Теперь они собираются отправить БРДМ-2 в Москву Источник: https://censor.net.ua/p3211491
Шойгуй приказал крабов наловить?😀
показать весь комментарий
02.08.2020 21:06 Ответить
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 3802
показать весь комментарий
02.08.2020 21:48 Ответить
Самолет вертикального взлета и погружения.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:03 Ответить
чего его не вьітащат, он же стоит как сотня брдм, а утопили не один
показать весь комментарий
03.08.2020 00:58 Ответить
Это всё прекрасно, но...
показать весь комментарий
02.08.2020 22:30 Ответить
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 5859
показать весь комментарий
02.08.2020 22:30 Ответить
 
 