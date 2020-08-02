Оккупанты вытащили из Керченского пролива бронемашину, затонувшую больше недели назад. ФОТО
БРДМ-2 ушел на дно во время "патриотической" акции. На его поиски у оккупантов ушло 5 суток. Машину едва удалось достать со дна.
О том, что бронемашину все же вытащили из моря, сообщает российское "Военно-техническое общество", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки через волны и ветер двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось лишь ночью", - сказано в сообщении.
Теперь они собираются отправить БРДМ-2 в Москву и попытаться восстановить.
Бронемашина затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках "патриотической" акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Водолазы смогли обнаружить бронемашину только на пятый день поисков.
Также на Цензор.НЕТ: В Керченском проливе оккупанты вторые сутки не могут найти утонувший БРДМ-2
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Крещение в Крыму тыщу лет назад стало же исконно руссским
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
Просто американцы поступили по человечески: выкинули за борт вертолеты и приняли на борт людей.
А Зе здесь к какому месту? соевые отупели необратимо!
Чи аби висратись?
1 липня 2019 року на спусковому апараті підводного човна «Лошарик» в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-16 [16] , в тому числі 7 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 капітанів 1 рангу , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Героя Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-17 [17] . Займання сталося в ході проведення вимірювань рельєфу дна в російських територіальних водахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-18 [18] . Серед загиблих був командир підводного човна Денис Долонськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-les-19 [19] .
Список загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-MO-23 [23] :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Герой Російської Федерації , капітан першого рангу Денис Володимирович Долонський;
Герой Російської Федерації, капітан першого рангу Микола Іванович Філін;
Капітан першого рангу Володимир Леонідович Абанкін;
Капітан першого рангу Андрій Володимирович Воскресенський;
Капітан першого рангу Костянтин Анатолійович Іванов;
Капітан першого рангу Денис Олександрович Опарін;
Капітан першого рангу Костянтин Юрійович Сомов;
Капітан першого рангу Олександр Валерійович Авдонін;
Капітан першого рангу Сергій Петрович Данильченко;
Капітан другого рангу Дмитро Олександрович Соловйов;
Підполковник медичної служби Олександр Сергійович Васильєв;
Капітан третього рангу Віктор Сергійович Кузьмін;
Капітан третього рангу Володимир Геннадійович Сухиничев;
Капітан-лейтенант Михайло Ігорович Дубков.
Взяли другую БРДМ и изобразили "последние метры", типа у нас всё под контролем.
Дешёвый трюк для домохозяек.
А вдоль манежа конница идет и на колесах тащат бронепоезд...
Шойгуй приказал крабов наловить?😀