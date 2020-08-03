Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр вручил полицейским наградное оружие, а Председатель Нацполиции Игорь Клименко - награду "Знак пошани".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно. Хочу отметить вас персональным наградным оружием ", - сказал Арсен Аваков.

Ведомственные награды МВД "Огнестрельное оружие" получили:

- инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, майор Артем Нужненко;

- начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума;

- два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ НП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.

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Председатель Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак пошани".

Во время селекторного совещания их также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский: "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины: "Спецоперация по поиску преступника продолжалась 8 дней. В минувшую субботу, ночью, группа полицейских нашла где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было 8 дней для того, чтобы сдаться".

Начальник сектора реагирования патрульной полиции Петр Гума, рассказал, что вел переговоры со злоумышленником почти два часа: "Когда его обнаружили, я не мог применять оружие, потому что он вышел буквально в трех метрах передо мной, у него уже была граната в руке без предохранителя . Начал с ним разговаривать, тем временем мой напарник вызвал подмогу. Я вел с ним переговоры почти два часа. Услышав выстрел, мгновенно отскочил".

Напомним, неоднократно судимый злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. На автомобиле, который ему предоставили на его требование, он вместе с заложником выехал за пределы города.

Затем оставил автомобиль на полевой дороге на территории Миргородского района, и скрылся с гранатой в руках.

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Была введена полицейская операция "Гром". В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители больше недели разыскивали беглеца на большой территории площадью несколько сотен гектар на территории нескольких районов Полтавской области.

Параллельно с этим проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры.

В конце концов подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции ночью 1 августа на окраине поселка Опишня Зинькивского района.

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Начальник сектора реагирования патрульной полиции районного отделения, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, злоумышленник угрожал ему гранатой, было принято решение об обезвреживании подозреваемого.

Напомним, это лицо разыскивалось по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).