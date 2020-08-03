Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министр вручил полицейским наградное оружие, а Председатель Нацполиции Игорь Клименко - награду "Знак пошани".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
"Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно. Хочу отметить вас персональным наградным оружием ", - сказал Арсен Аваков.
Ведомственные награды МВД "Огнестрельное оружие" получили:
- инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, майор Артем Нужненко;
- начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума;
- два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ НП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак пошани".
Во время селекторного совещания их также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский: "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом".
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины: "Спецоперация по поиску преступника продолжалась 8 дней. В минувшую субботу, ночью, группа полицейских нашла где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было 8 дней для того, чтобы сдаться".
Начальник сектора реагирования патрульной полиции Петр Гума, рассказал, что вел переговоры со злоумышленником почти два часа: "Когда его обнаружили, я не мог применять оружие, потому что он вышел буквально в трех метрах передо мной, у него уже была граната в руке без предохранителя . Начал с ним разговаривать, тем временем мой напарник вызвал подмогу. Я вел с ним переговоры почти два часа. Услышав выстрел, мгновенно отскочил".
Напомним, неоднократно судимый злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. На автомобиле, который ему предоставили на его требование, он вместе с заложником выехал за пределы города.
Затем оставил автомобиль на полевой дороге на территории Миргородского района, и скрылся с гранатой в руках.
Была введена полицейская операция "Гром". В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители больше недели разыскивали беглеца на большой территории площадью несколько сотен гектар на территории нескольких районов Полтавской области.
Параллельно с этим проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры.
В конце концов подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции ночью 1 августа на окраине поселка Опишня Зинькивского района.
Начальник сектора реагирования патрульной полиции районного отделения, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, злоумышленник угрожал ему гранатой, было принято решение об обезвреживании подозреваемого.
Напомним, это лицо разыскивалось по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
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просто так убили человека - убили потому что он мог что-то сказать - убрали свидетеля.
Причем задействовал огромные ресурсы - видно что-то серьёзное знал о мусорах...
и весь быдлоэлекторат доволен - что ему насрут на уши журнашлюхи - то он и ест...
Опыт есть, а подонки за медальки выполняют
Грязную работу
конівіслюку.
Да уже тарифная сетка по наградным стволам сформированная!
"За оформление дтп"
"За экстренный вызов в ночную смену"
...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
А почему морды "героев" затушеваны(а извините типа других случайных "лица" нормальные) , Есть много вопросов, насчет кукурудзы, и прочих случайных жертв этого милицейского террора...в комментах много правды и домыслов и главное наградить, случайных.
Мабуть, правди йшов шукати до Києва.
Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно, 1 подставился стал заложником(вообще на месте ГБР я бы поворушил осиное гнездо в этом городе, помоему убили свидетеляили соучастника, 2 молодец, но не наградили(полковник УГРО Ш.В.), 3 непонятно как и зачем очутился рядом с терриком, начал диалог но стратил потому что закончилось убийством, 4 и 5 не берусь судить или осуждать(выполняли приказ).
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1290227355466727429 7 ч
Московськи политтехнологи використовують схеми "хвиля криміналу" та "терористична навала" без жодної адаптації.
Тільки скинувши шмаркатих мародерів можна припинити цей щоденний кривавий цирк.
мусорня обгадилась по самые не балуй, а главный мусорок их еще и наградил ))))
вместо того что бы сделать оргвыводы и отправить мусорню на отработку до автоматизма действия по задержанию преступников, учится работать грамотно и профессионально, главмусор награждает оружием)))))
Но... Почему не награждают, а тем более активно, медиков за их самопожертвование во имя людей и их жизней? Врачи давали присягу украинскому народу (не Гиппократу!!!) также, как и военные, и сотрудники СБУ, МВД и т.д. Медики "должны", а остальные, получается что нет. Хотя это их основная работа, как и у медиков. Думайте, люди, думайте...
Убили человека и получили свои ублюдочные награды
сумніви зародилися від наче епідемії "терору", як за замовленням .
мости в Київі, луцький автобус, казна-що в полтавському лісі, тепер ще банк...
не хочу нікого образити, але вищий кордівець наче на зріст як Скрипник...