РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10140 посетителей онлайн
Новости Фото
6 223 62

Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр вручил полицейским наградное оружие, а Председатель Нацполиции Игорь Клименко - награду "Знак пошани".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно. Хочу отметить вас персональным наградным оружием ", - сказал Арсен Аваков.

Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине 01

Ведомственные награды МВД "Огнестрельное оружие" получили:

Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине 02

- инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, майор Артем Нужненко;

- начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума;

- два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ НП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться

Председатель Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак пошани".

Во время селекторного совещания их также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский: "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом".

Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине 03

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины: "Спецоперация по поиску преступника продолжалась 8 дней. В минувшую субботу, ночью, группа полицейских нашла где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было 8 дней для того, чтобы сдаться".

Начальник сектора реагирования патрульной полиции Петр Гума, рассказал, что вел переговоры со злоумышленником почти два часа: "Когда его обнаружили, я не мог применять оружие, потому что он вышел буквально в трех метрах передо мной, у него уже была граната в руке без предохранителя . Начал с ним разговаривать, тем временем мой напарник вызвал подмогу. Я вел с ним переговоры почти два часа. Услышав выстрел, мгновенно отскочил".

Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине 04

Напомним, неоднократно судимый злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. На автомобиле, который ему предоставили на его требование, он вместе с заложником выехал за пределы города.

Затем оставил автомобиль на полевой дороге на территории Миргородского района, и скрылся с гранатой в руках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация "полтавского террориста" Скрипника. ВИДЕО

Была введена полицейская операция "Гром". В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители больше недели разыскивали беглеца на большой территории площадью несколько сотен гектар на территории нескольких районов Полтавской области.

Параллельно с этим проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры.

В конце концов подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции ночью 1 августа на окраине поселка Опишня Зинькивского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация "полтавского террориста" проходила в пределах полномочий полиции, - предварительные выводы ГБР

Начальник сектора реагирования патрульной полиции районного отделения, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, злоумышленник угрожал ему гранатой, было принято решение об обезвреживании подозреваемого.

Напомним, это лицо разыскивалось по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Автор: 

Аваков Арсен (3445) МВД (9327) Нацполиция (16564) терроризм (18692) Полтавская область (1186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Спасибо Арсену Борисычу за спектакли!1111
показать весь комментарий
03.08.2020 18:50 Ответить
+16
У Авакова зоряний час, він на коні віслюку.
показать весь комментарий
03.08.2020 18:53 Ответить
+14
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7372
показать весь комментарий
03.08.2020 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо Арсену Борисычу за спектакли!1111
показать весь комментарий
03.08.2020 18:50 Ответить
хера-се - "спектакль"!...

просто так убили человека - убили потому что он мог что-то сказать - убрали свидетеля.
Причем задействовал огромные ресурсы - видно что-то серьёзное знал о мусорах...
и весь быдлоэлекторат доволен - что ему насрут на уши журнашлюхи - то он и ест...
показать весь комментарий
03.08.2020 19:21 Ответить
Авакяну не впервые украинцев убивать,
Опыт есть, а подонки за медальки выполняют
Грязную работу
показать весь комментарий
04.08.2020 09:57 Ответить
Оскара! Оскара!
показать весь комментарий
04.08.2020 10:59 Ответить
В обед наградил и вечером
показать весь комментарий
03.08.2020 18:51 Ответить
Совкодрочер-министр.
показать весь комментарий
03.08.2020 18:52 Ответить
У Авакова зоряний час, він на коні віслюку.
показать весь комментарий
03.08.2020 18:53 Ответить
Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине - Цензор.НЕТ 2306
показать весь комментарий
03.08.2020 18:53 Ответить
"Мапет-ЗЕ-шоу"
показать весь комментарий
03.08.2020 18:58 Ответить
а хто нагородив Фоззі чи Гонзо?
показать весь комментарий
03.08.2020 22:39 Ответить
снова паскуда за старое взялся разбазаривать стрелялки
показать весь комментарий
03.08.2020 18:54 Ответить
Снова взялся?!
Да уже тарифная сетка по наградным стволам сформированная!
показать весь комментарий
03.08.2020 19:04 Ответить
Медали МВД:
"За оформление дтп"
"За экстренный вызов в ночную смену"
показать весь комментарий
03.08.2020 18:55 Ответить
А также мендаль МВД за ношение зельоного значка "За торчка!")))
показать весь комментарий
03.08.2020 20:32 Ответить
Дайош Авакову-"Народного артиста" и "Почётного Карабаса-Барабаса"!
показать весь комментарий
03.08.2020 18:55 Ответить
"Оскара" в студію
показать весь комментарий
03.08.2020 18:57 Ответить
Скорее "Золотую малину" (есть такая антипремия в кино).
показать весь комментарий
03.08.2020 19:03 Ответить
Точно, я помилився!
показать весь комментарий
03.08.2020 19:44 Ответить
а от репортаж з місця попереднього, полтавського перформенсу

...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
показать весь комментарий
03.08.2020 19:02 Ответить
А по ногам нельзя было преступнику шмальнуть - жизнь бы сохранили ...
показать весь комментарий
03.08.2020 19:03 Ответить
Кому? У него в руках граната была без чеки!
показать весь комментарий
03.08.2020 19:15 Ответить
а зелі? він же тримав все під контролем!
показать весь комментарий
03.08.2020 19:04 Ответить
каждаму по 7 миндалей и по 5 героев
показать весь комментарий
03.08.2020 19:04 Ответить
пошла жара! щас полицайские будут не успевать нанимать злоумышленников, шоб повысить обезвреживаемость в отчётностях. ))
показать весь комментарий
03.08.2020 19:04 Ответить
Позорище!
показать весь комментарий
03.08.2020 19:09 Ответить
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7372
показать весь комментарий
03.08.2020 19:10 Ответить
Под просмотр Джентельменов удачи.
показать весь комментарий
03.08.2020 19:22 Ответить
В шаурменной "У Рафшана" (на правах политической рекламы).
показать весь комментарий
04.08.2020 13:45 Ответить
Спасибо нашей доблестной полиции за наше спокойное: детство, юношество, старость
А почему морды "героев" затушеваны(а извините типа других случайных "лица" нормальные) , Есть много вопросов, насчет кукурудзы, и прочих случайных жертв этого милицейского террора...в комментах много правды и домыслов и главное наградить, случайных.
показать весь комментарий
03.08.2020 19:11 Ответить
Чого "героям" фейси прикрили?
показать весь комментарий
03.08.2020 19:11 Ответить
Родина не должна знать "героев" в лицо, иначе будут бить, возможно, ногами!)
показать весь комментарий
03.08.2020 19:23 Ответить
Тяперича и авакяну мядалька , как со-сценаристу и артисту 95-го положена! Поцан к успеху пришел!)
показать весь комментарий
03.08.2020 19:15 Ответить
Номінанти на Оскар 2020: -Квентін Тарантіно -Мартін Скорсезе -Тодд Філліпс -Сем Мендес -Арсен Аваков
показать весь комментарий
03.08.2020 19:16 Ответить
Аваков и до 95-го на шоколадном квартале успешно трудился)
показать весь комментарий
03.08.2020 19:17 Ответить
Стріляв УНСОвців і калічив добровольців аж криваві бризки розліталися.
показать весь комментарий
03.08.2020 19:25 Ответить
Опішня на короткій дорозі Київ-Харків.
Мабуть, правди йшов шукати до Києва.
показать весь комментарий
03.08.2020 19:23 Ответить
Без эмоций.
Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно, 1 подставился стал заложником(вообще на месте ГБР я бы поворушил осиное гнездо в этом городе, помоему убили свидетеляили соучастника, 2 молодец, но не наградили(полковник УГРО Ш.В.), 3 непонятно как и зачем очутился рядом с терриком, начал диалог но стратил потому что закончилось убийством, 4 и 5 не берусь судить или осуждать(выполняли приказ).
показать весь комментарий
03.08.2020 19:29 Ответить
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 2048
показать весь комментарий
03.08.2020 19:30 Ответить
Только рюкзаки не вспоминай. Сабакян очен не любит это кино.
показать весь комментарий
03.08.2020 20:31 Ответить
Бравий солдат Аваков
показать весь комментарий
03.08.2020 19:30 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1290227355466727429 7 ч

Московськи политтехнологи використовують схеми "хвиля криміналу" та "терористична навала" без жодної адаптації.
Тільки скинувши шмаркатих мародерів можна припинити цей щоденний кривавий цирк.
показать весь комментарий
03.08.2020 20:25 Ответить
Устроили представление с тупым нариком, а теперь награды раздают своим собутыльникам.
показать весь комментарий
03.08.2020 20:29 Ответить
Який би і собі "подвіг" савєршить , бо дуже пісталєтік потрібен ?... ну ду-у-же потрібен !
показать весь комментарий
03.08.2020 20:41 Ответить
Да этому чёрту авакяну, не привыкать раздавать оружие направо и налево, сколько сотен, а может тысяч он уже раздавал. Всех бывших министров если собрать, не наберётся такого количества, как этот черт за свою карьеру раздал.
показать весь комментарий
03.08.2020 20:42 Ответить
віслюку сіна, снайперу з заручником хоч хату дайте
показать весь комментарий
03.08.2020 21:09 Ответить
цирк идиотов
показать весь комментарий
03.08.2020 21:17 Ответить
И для идиотов.
показать весь комментарий
03.08.2020 21:24 Ответить
цирк, цирк, цирк......)))))
мусорня обгадилась по самые не балуй, а главный мусорок их еще и наградил ))))
вместо того что бы сделать оргвыводы и отправить мусорню на отработку до автоматизма действия по задержанию преступников, учится работать грамотно и профессионально, главмусор награждает оружием)))))
показать весь комментарий
03.08.2020 21:25 Ответить
Парни, конечно молодцы, проявили мужество и достойны наград
Но... Почему не награждают, а тем более активно, медиков за их самопожертвование во имя людей и их жизней? Врачи давали присягу украинскому народу (не Гиппократу!!!) также, как и военные, и сотрудники СБУ, МВД и т.д. Медики "должны", а остальные, получается что нет. Хотя это их основная работа, как и у медиков. Думайте, люди, думайте...
показать весь комментарий
03.08.2020 21:35 Ответить
Мені цікаво, в чому ці хлопці проявили мужність? Вони вийшли віч на віч зі "злочинцем"? Вони вступили у відкритий бій з озброєним до зубів "терористом"? Хлопнули із засідки незасуджену людину. Без жодних невідворотніх доказів про її "терористичні та небезпечні" наміри. Так можна хлопнути і дитину, яка кричить, що вб"є всіх, хто доторкнеться до її матері, тощо. Мені цікаво, чому ці хлопці "молодці". А якщо вони прийдуть завтра до вас і вб"ють вас тому, що Аваков скаже що ви терорист? Вони теж будуть "молодці"? Мені здається, що ментяри просто вбили свідка, який мав не дуже зручні для аваківців свідчення. Саме тому його так довго "шукали". Саме тому його вбили, зробивши все, щоб це вбивство було схоже на "останню" міру і надію при затриманні. Ну, не вірю я жодному слову Авакова і його поплічникам. А тим, кого сьгодні "нагородили" скажу, як значно старший по званню. Нехай вам ця нагорода сниться у снах, нехай вона вам навіває запах могил тих, кого ви вбиваєте не на полі бою без суду і слідства. Кати мають спати у ві снах зі своїми жертвами. Бо тільки кати знають, хто із цих жертв - справжні злочинці.
показать весь комментарий
04.08.2020 00:00 Ответить
Мрази они , падаль , не даром лица замазаны,
Убили человека и получили свои ублюдочные награды
показать весь комментарий
04.08.2020 10:00 Ответить
А ... показать страшно. Правоохоронцы, бл....
показать весь комментарий
03.08.2020 22:36 Ответить
не маю ніяких доказів. але є сумніви.
сумніви зародилися від наче епідемії "терору", як за замовленням .
мости в Київі, луцький автобус, казна-що в полтавському лісі, тепер ще банк...
не хочу нікого образити, але вищий кордівець наче на зріст як Скрипник...
показать весь комментарий
03.08.2020 22:52 Ответить
Аваков, виховані чоловіки нижче пряжки свого ремінця на брюках краватку не спускають. Жлобяра ментовська!!! По-друге, такі нагороди публічно не робляться. Кати (палачі) ніколи публічних нагород не отримували. Аваков, бажаєш катівню зробити галереєю героїв? Ні, Аваков, це не снайпери на війні. Це просто професійні вбивці. Такі ж самі, як були на Майдані в лютому 2014-го. Комусь така робота подобається? Це їх справа. Але, якщо твоя ряха закрита чорним, червоним, розмитим не на полі бою..., то публіку ти боїшся. Якщо ти боїшся публіку, то твоя робота є не дуже, м"яко кажучи, правильною. Деяких розстрільних катів людство шукає до кінця їх життя, а їх злочини вважає без термінів на прощення. Аваков, не треба героїзувати розстрільників. Наприклад, тебе і твоїх розстрільників очікує суд за розстріл Сашка Білого. Думаєш, забули? Думаєш, забули інші твої злочини? Буде суд над тобою, буде суд над тими, хто за твоїм наказом розстрілював незасуджених людей. Щось дуже багато тероризма утворилося біля тебе. Ти на себе в дзеркало дивився останнім часом? Ти ж у двері вже не входиш. Твої мізки запаморочені жадобою до влади і створенням обставин для своєї безкарності. Ти думаєш, що ти досяг безсмертя? Аваков, ти смертний. На тебе розповсюджується суд, як на землі, так і на небі. Але боюся, що до небесного суду тобі не дійти, як веблюду не пролізти у вушко швейної голки. Наслідки твого суду будуть дуже тяжкими для тебе і для твоєї родини у поколіннях. Чомусь мені так здається.
показать весь комментарий
03.08.2020 23:33 Ответить
мусора-не люди(с)бэбэбэков
показать весь комментарий
04.08.2020 09:10 Ответить
Убийца аваков наградил своих наёмников подонков
показать весь комментарий
04.08.2020 09:59 Ответить
Армянская мафия убивает украинцев руками грязных наёмников
показать весь комментарий
04.08.2020 10:02 Ответить
Яки пачки...Що вони їдять? В 90х такі пачки в качалках у підвалах качались.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:47 Ответить
за убийство безоружного человека не предствляющего угрозы населению, аваакян выдает награды мусорам! это дно - или еще нет?!
показать весь комментарий
04.08.2020 12:12 Ответить
На фото все награжденные, хотя рядом с террористом был всего один и стрелял всего второй. Кто эти лишние трое? Я так понял, что самый большой орден выковывали типу в гражданке?
показать весь комментарий
04.08.2020 13:42 Ответить
Таке враження,що тут всі 73 % зе-дебілів зібрались. А тоді дивуємось,що в нас такий президент. Ну так які виборці, (дебіли),такий і президент...
показать весь комментарий
04.08.2020 13:59 Ответить
За вбивство ветерана з ПТСР.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:09 Ответить
 
 