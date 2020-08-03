Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор". ФОТО

Автомобиль изготовлен из шведской стали и оборудован системой пожаротушения, которая может погасить возгорание за 2,5 секунды. Он разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства обороны в Фейсбуке.

"Новатор" изготовлена ​​из стали шведской компании ARMOX и соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5.

Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности, а в экстренной ситуации их можно открыть снаружи.

"Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд", - сказано в сообщении.

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"Новатор" весит 9 тонн и при этом может разогнаться до 120 км/час.

"На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров", - добавили в Минобороны.

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