Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор". ФОТО
Автомобиль изготовлен из шведской стали и оборудован системой пожаротушения, которая может погасить возгорание за 2,5 секунды. Он разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства обороны в Фейсбуке.
"Новатор" изготовлена из стали шведской компании ARMOX и соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5.
Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности, а в экстренной ситуации их можно открыть снаружи.
"Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд", - сказано в сообщении.
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"Новатор" весит 9 тонн и при этом может разогнаться до 120 км/час.
"На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров", - добавили в Минобороны.
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ти, певно, не зе дебіл
https://uprom.info/news/vpk/armiya-otrymala-odrazu-40-novitnih-broneavtomobiliv-novator-vid-************-bronetehniky/ Армія отримала одразу 40 новітніх бронеавтомобілів "Новатор" від "Української бронетехніки"
И про свинарчуков, по которым в результате только громкий выперд Бигуса остался,
и про обогащение барыги в 82 раза
и про грабительский роттердам +
и про убиенного брата
а просто докажи хоть один отдельный факт
или у кого ты спрашивал ?
ЭтимологияПроисходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/novator#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 novator «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C обновитель , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 реставратор », из гл. https://ru.wiktionary.org/wiki/novo novare «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C обновлять », далее от https://ru.wiktionary.org/wiki/novus novus «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый », далее из праиндоевр. *newos «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9 молодой ».
Найкраща броньована автівка у свому класі, побільш б таких у військових