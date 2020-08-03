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Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор". ФОТО

Автомобиль изготовлен из шведской стали и оборудован системой пожаротушения, которая может погасить возгорание за 2,5 секунды. Он разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства обороны в Фейсбуке.

"Новатор" изготовлена ​​из стали шведской компании ARMOX и соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5.

Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности, а в экстренной ситуации их можно открыть снаружи.

Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили Новатор 01

"Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд", - сказано в сообщении.

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"Новатор" весит 9 тонн и при этом может разогнаться до 120 км/час.

"На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров", - добавили в Минобороны.

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Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили Новатор 02
Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили Новатор 03

Автор: 

авто (4220) 28 отдельная механизированная бригада (189)


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Топ комментарии
+26
тільки тепер у повній мірі починаєш усвідомлювати масштаб зробленого для армії при Порошенку
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03.08.2020 18:55 Ответить
+11
є 2 типи дебілів: зедебіли і не зе дебіли
ти, певно, не зе дебіл
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03.08.2020 19:09 Ответить
+8
Об этом лучше не вспоминайте тут, а то мигом в "зедебилы" запишут
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03.08.2020 19:01 Ответить
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Не лишними будут....
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03.08.2020 18:52 Ответить
это плюс!
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03.08.2020 18:55 Ответить
тільки тепер у повній мірі починаєш усвідомлювати масштаб зробленого для армії при Порошенку
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03.08.2020 18:55 Ответить
Об этом лучше не вспоминайте тут, а то мигом в "зедебилы" запишут
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03.08.2020 19:01 Ответить
є 2 типи дебілів: зедебіли і не зе дебіли
ти, певно, не зе дебіл
показать весь комментарий
03.08.2020 19:09 Ответить
ооо!. ты новое лицо на сайте!.. мы тебя изучим..
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03.08.2020 19:03 Ответить
тебе прігожен не попередив, що не можна всю методичку за один раз видавати?
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03.08.2020 19:11 Ответить
А шо, ахметкина сталь фуфло?
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03.08.2020 18:58 Ответить
Так на шведской баксами наварить стырить сразу---а тут если, потом гонцов по обменкам посылай. Каждому дай---не комильфо!
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03.08.2020 19:03 Ответить
На вёдра - годится.
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03.08.2020 19:03 Ответить
ахметка не вміє робити сталь, тільки залізо-напівфабрикат.
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03.08.2020 19:06 Ответить
Если уж быть точным, то 2.5 секунды это 2,500 милисекунд...
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03.08.2020 19:14 Ответить
а если кто-то закурит в салоне? датчики тупы, засёк - потушил )). однажды пожарники приехали только потому, шо тётка дезодорантиком круто пырснула в сторону датчика. и 380 ойро как с куста за приезд ))).
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03.08.2020 19:18 Ответить
автомобили Новатор в кол-ве 1 штук? Еще и небось это отремонтировали тот, который недавно в Харьковской области в аварию попал. А таких нужно по десятку каждый месяц.
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03.08.2020 19:21 Ответить
А тебе общее количество нужно для информации врага Украины РФ?
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03.08.2020 19:49 Ответить
в ноябре прошлого года в ВСУ передано 40 штук

https://uprom.info/news/vpk/armiya-otrymala-odrazu-40-novitnih-broneavtomobiliv-novator-vid-************-bronetehniky/ Армія отримала одразу 40 новітніх бронеавтомобілів "Новатор" від "Української бронетехніки"
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03.08.2020 20:38 Ответить
Помню, как писали про эту закупку, что вместо того что нужно для армии закупили эти бронеавтомобили, которые на передовой не используют вообще, зато стоят они много твоих почек.
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03.08.2020 20:48 Ответить
Тогда много чего писали.

И про свинарчуков, по которым в результате только громкий выперд Бигуса остался,

и про обогащение барыги в 82 раза

и про грабительский роттердам +

и про убиенного брата
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03.08.2020 20:50 Ответить
Вот умиляют меня шоколадные дегенераты - почти все о чем ты высрался соответствует действительности (и про свинарчуков которые поставляли армии МАЗы под видом Богаднов вместо Кразов, и про поставки ранее списанных и украденных деталей к военной технике под видом новых, и про обогащение барыги и смотрящих на всех денежных потоках, и про роттердам+ который вводился для того чтобы не покупать уголь у террористов, а на самом деле он продолжал закупаться у них, только в 1,5-2 раза дороже, ну про убитого барат и я понятие не имею о чем ты) Но ты ведь порохосос. а значит и дальше будешь наяривать на шоколадного, так что доказывать тебе что-либо бесполезно.
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04.08.2020 22:33 Ответить
так а ты попробуй брать не количеством брехни на один коммент,

а просто докажи хоть один отдельный факт
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04.08.2020 22:36 Ответить
Поищи расследования Бигуса и других журналистов на эти темы и посмотри, если тебе интересно, но боюсь что такие как ты читают только заголовки. да и то не всегда.
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04.08.2020 22:39 Ответить
Дятел, поищи, чем закончились расследования по выпердам Бигуса
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04.08.2020 22:40 Ответить
Ну как бы тебе дебилу разъяснить такую простую вещь - то что у нас не наказывают за преступления и грабеж страны не означает что нас не грабят, иначе мы бы не были бы нищей аграрной страной управляемой криминально-олигархическими кланами уничтожившими практически всю нашу промышленность. Так что, что что все это ничем не закончилось всего лишь доказывает, что у нас продажная прокурорская и судебная системы, ну и то, что как и всякие современные махинаторы шоколадная банда умеет хорошо заметать следы (точно так же как и рыги, а теперь и зебилы)
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06.08.2020 22:03 Ответить
Те кто думает что армия держалась исключительно на могучих плечах Порошенко ошибаются.
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03.08.2020 19:36 Ответить
Она держалась на могучих плечах Павла Шпонька?
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03.08.2020 19:43 Ответить
(д)оватор...
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03.08.2020 19:37 Ответить
Генерал Доватор: шашки нагололо і дайооошш!
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03.08.2020 19:57 Ответить
для чего?
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03.08.2020 20:05 Ответить
Ну и сколько такой автомобиль стоит?
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03.08.2020 20:34 Ответить
а сколько твоя почка стоит ?
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03.08.2020 20:39 Ответить
А причем тут моя почка, или ты все почками меряешь? Тогда напишу понятным тебе языком - сколько в гривнах или долларах стоит твоя почка и сколько почек стоит Новатор.
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03.08.2020 20:46 Ответить
ты реально тут на форуме надеялся встретить бухгалтера ТОВ "Українська бронетехніка" ?

или у кого ты спрашивал ?
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03.08.2020 20:53 Ответить
Ну вообще-то я спрашивал у людей которые интересуются подобными вопросами и в курсе дела, а не у быдла какое высерается просто так, по приколу. А так как ты именно такое быдло, т вопрос адресован явно не к тебе, так что расслабься и возьми с полки сосательную конфетку рошен.
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04.08.2020 22:37 Ответить
дятел, ты вообще не отдупляешь, на каких сайтах какие вопросы спрашивать ?
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04.08.2020 22:42 Ответить
Ну вообще-то если ты тупое быдло не в курсе, то на Цензоре частенько в комментариях проскакивает дополнительная информация на тему цены, качества изделий и т.д. Ну ведь ты же быдло, которое ходит сюда насрать в комментах и ни за чем больше, так что твой тупой вскукарек понятен.
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06.08.2020 22:05 Ответить
" Новатор" какое-то кацапское название как на меня
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03.08.2020 21:35 Ответить
Чисто англо-саксонское слово: innovator
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04.08.2020 08:21 Ответить
совсем чистое )))

ЭтимологияПроисходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/novator#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 novator «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C обновитель , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 реставратор », из гл. https://ru.wiktionary.org/wiki/novo novare «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C обновлять », далее от https://ru.wiktionary.org/wiki/novus novus «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый », далее из праиндоевр. *newos «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9 молодой ».
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04.08.2020 22:44 Ответить
Автомобиль изготовлен из шведской стали и оборудован системой пожаротушения, которая может погасить возгорание за 2,5 секунды. Он разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом. Источник: https://censor.net/p3211681

Найкраща броньована автівка у свому класі, побільш б таких у військових
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04.08.2020 10:28 Ответить
Такі авто рятують життя... побільше б у ВСУ та добробатах їх треба.
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04.08.2020 11:12 Ответить
 
 