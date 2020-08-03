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Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі "Новатор". ФОТО

Автомобіль виготовлено зі шведської сталі й обладнано системою пожежогасіння, яка може погасити займання за 2,5 секунди. Він розганяється до 120 км/год і може 50 км проїхати з пробитим колесом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Міністерства оборони у фейсбуці.

"Новатор" виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX і відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.

Усі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності, а в екстреній ситуації їх можна відчинити зовні.

Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі Новатор 01

"Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його за 250 мілісекунд", - зазначено в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині. ФОТОрепортаж

"Новатор" важить 9 тонн і при цьому може розігнатися до 120 км/год.

"На бронеавтомобіль "Новатор" встановлено шини підвищеної прохідності. Якщо колесо буде сильно пошкоджене чи повністю зруйноване, він усе одно зможе рухатися та евакуювати екіпаж на відстань до 50 кілометрів", - додали в Міноборони.

Дивіться: У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою. ФОТО

Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі Новатор 02
Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі Новатор 03

Автор: 

авто (6237) 28 окрема механізована бригада (190)


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Топ коментарі
+26
тільки тепер у повній мірі починаєш усвідомлювати масштаб зробленого для армії при Порошенку
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03.08.2020 18:55 Відповісти
+11
є 2 типи дебілів: зедебіли і не зе дебіли
ти, певно, не зе дебіл
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03.08.2020 19:09 Відповісти
+8
Об этом лучше не вспоминайте тут, а то мигом в "зедебилы" запишут
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03.08.2020 19:01 Відповісти
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Не лишними будут....
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03.08.2020 18:52 Відповісти
это плюс!
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03.08.2020 18:55 Відповісти
тільки тепер у повній мірі починаєш усвідомлювати масштаб зробленого для армії при Порошенку
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03.08.2020 18:55 Відповісти
Об этом лучше не вспоминайте тут, а то мигом в "зедебилы" запишут
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03.08.2020 19:01 Відповісти
є 2 типи дебілів: зедебіли і не зе дебіли
ти, певно, не зе дебіл
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03.08.2020 19:09 Відповісти
ооо!. ты новое лицо на сайте!.. мы тебя изучим..
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03.08.2020 19:03 Відповісти
тебе прігожен не попередив, що не можна всю методичку за один раз видавати?
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03.08.2020 19:11 Відповісти
А шо, ахметкина сталь фуфло?
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03.08.2020 18:58 Відповісти
Так на шведской баксами наварить стырить сразу---а тут если, потом гонцов по обменкам посылай. Каждому дай---не комильфо!
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03.08.2020 19:03 Відповісти
На вёдра - годится.
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03.08.2020 19:03 Відповісти
ахметка не вміє робити сталь, тільки залізо-напівфабрикат.
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03.08.2020 19:06 Відповісти
Если уж быть точным, то 2.5 секунды это 2,500 милисекунд...
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03.08.2020 19:14 Відповісти
а если кто-то закурит в салоне? датчики тупы, засёк - потушил )). однажды пожарники приехали только потому, шо тётка дезодорантиком круто пырснула в сторону датчика. и 380 ойро как с куста за приезд ))).
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03.08.2020 19:18 Відповісти
автомобили Новатор в кол-ве 1 штук? Еще и небось это отремонтировали тот, который недавно в Харьковской области в аварию попал. А таких нужно по десятку каждый месяц.
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03.08.2020 19:21 Відповісти
А тебе общее количество нужно для информации врага Украины РФ?
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03.08.2020 19:49 Відповісти
в ноябре прошлого года в ВСУ передано 40 штук

https://uprom.info/news/vpk/armiya-otrymala-odrazu-40-novitnih-broneavtomobiliv-novator-vid-************-bronetehniky/ Армія отримала одразу 40 новітніх бронеавтомобілів "Новатор" від "Української бронетехніки"
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03.08.2020 20:38 Відповісти
Помню, как писали про эту закупку, что вместо того что нужно для армии закупили эти бронеавтомобили, которые на передовой не используют вообще, зато стоят они много твоих почек.
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03.08.2020 20:48 Відповісти
Тогда много чего писали.

И про свинарчуков, по которым в результате только громкий выперд Бигуса остался,

и про обогащение барыги в 82 раза

и про грабительский роттердам +

и про убиенного брата
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03.08.2020 20:50 Відповісти
Вот умиляют меня шоколадные дегенераты - почти все о чем ты высрался соответствует действительности (и про свинарчуков которые поставляли армии МАЗы под видом Богаднов вместо Кразов, и про поставки ранее списанных и украденных деталей к военной технике под видом новых, и про обогащение барыги и смотрящих на всех денежных потоках, и про роттердам+ который вводился для того чтобы не покупать уголь у террористов, а на самом деле он продолжал закупаться у них, только в 1,5-2 раза дороже, ну про убитого барат и я понятие не имею о чем ты) Но ты ведь порохосос. а значит и дальше будешь наяривать на шоколадного, так что доказывать тебе что-либо бесполезно.
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04.08.2020 22:33 Відповісти
так а ты попробуй брать не количеством брехни на один коммент,

а просто докажи хоть один отдельный факт
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04.08.2020 22:36 Відповісти
Поищи расследования Бигуса и других журналистов на эти темы и посмотри, если тебе интересно, но боюсь что такие как ты читают только заголовки. да и то не всегда.
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04.08.2020 22:39 Відповісти
Дятел, поищи, чем закончились расследования по выпердам Бигуса
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04.08.2020 22:40 Відповісти
Ну как бы тебе дебилу разъяснить такую простую вещь - то что у нас не наказывают за преступления и грабеж страны не означает что нас не грабят, иначе мы бы не были бы нищей аграрной страной управляемой криминально-олигархическими кланами уничтожившими практически всю нашу промышленность. Так что, что что все это ничем не закончилось всего лишь доказывает, что у нас продажная прокурорская и судебная системы, ну и то, что как и всякие современные махинаторы шоколадная банда умеет хорошо заметать следы (точно так же как и рыги, а теперь и зебилы)
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06.08.2020 22:03 Відповісти
Те кто думает что армия держалась исключительно на могучих плечах Порошенко ошибаются.
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03.08.2020 19:36 Відповісти
Она держалась на могучих плечах Павла Шпонька?
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03.08.2020 19:43 Відповісти
(д)оватор...
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03.08.2020 19:37 Відповісти
Генерал Доватор: шашки нагололо і дайооошш!
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03.08.2020 19:57 Відповісти
для чего?
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03.08.2020 20:05 Відповісти
Ну и сколько такой автомобиль стоит?
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03.08.2020 20:34 Відповісти
а сколько твоя почка стоит ?
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03.08.2020 20:39 Відповісти
А причем тут моя почка, или ты все почками меряешь? Тогда напишу понятным тебе языком - сколько в гривнах или долларах стоит твоя почка и сколько почек стоит Новатор.
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03.08.2020 20:46 Відповісти
ты реально тут на форуме надеялся встретить бухгалтера ТОВ "Українська бронетехніка" ?

или у кого ты спрашивал ?
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03.08.2020 20:53 Відповісти
Ну вообще-то я спрашивал у людей которые интересуются подобными вопросами и в курсе дела, а не у быдла какое высерается просто так, по приколу. А так как ты именно такое быдло, т вопрос адресован явно не к тебе, так что расслабься и возьми с полки сосательную конфетку рошен.
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04.08.2020 22:37 Відповісти
дятел, ты вообще не отдупляешь, на каких сайтах какие вопросы спрашивать ?
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04.08.2020 22:42 Відповісти
Ну вообще-то если ты тупое быдло не в курсе, то на Цензоре частенько в комментариях проскакивает дополнительная информация на тему цены, качества изделий и т.д. Ну ведь ты же быдло, которое ходит сюда насрать в комментах и ни за чем больше, так что твой тупой вскукарек понятен.
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06.08.2020 22:05 Відповісти
" Новатор" какое-то кацапское название как на меня
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03.08.2020 21:35 Відповісти
Чисто англо-саксонское слово: innovator
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04.08.2020 08:21 Відповісти
совсем чистое )))

ЭтимологияПроисходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/novator#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 novator «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C обновитель , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 реставратор », из гл. https://ru.wiktionary.org/wiki/novo novare «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C обновлять », далее от https://ru.wiktionary.org/wiki/novus novus «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый », далее из праиндоевр. *newos «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9 молодой ».
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04.08.2020 22:44 Відповісти
Автомобиль изготовлен из шведской стали и оборудован системой пожаротушения, которая может погасить возгорание за 2,5 секунды. Он разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом. Источник: https://censor.net/p3211681

Найкраща броньована автівка у свому класі, побільш б таких у військових
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04.08.2020 10:28 Відповісти
Такі авто рятують життя... побільше б у ВСУ та добробатах їх треба.
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04.08.2020 11:12 Відповісти
 
 