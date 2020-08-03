Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі "Новатор". ФОТО
Автомобіль виготовлено зі шведської сталі й обладнано системою пожежогасіння, яка може погасити займання за 2,5 секунди. Він розганяється до 120 км/год і може 50 км проїхати з пробитим колесом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Міністерства оборони у фейсбуці.
"Новатор" виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX і відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.
Усі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності, а в екстреній ситуації їх можна відчинити зовні.
"Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його за 250 мілісекунд", - зазначено в повідомленні.
"Новатор" важить 9 тонн і при цьому може розігнатися до 120 км/год.
"На бронеавтомобіль "Новатор" встановлено шини підвищеної прохідності. Якщо колесо буде сильно пошкоджене чи повністю зруйноване, він усе одно зможе рухатися та евакуювати екіпаж на відстань до 50 кілометрів", - додали в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ти, певно, не зе дебіл
https://uprom.info/news/vpk/armiya-otrymala-odrazu-40-novitnih-broneavtomobiliv-novator-vid-************-bronetehniky/ Армія отримала одразу 40 новітніх бронеавтомобілів "Новатор" від "Української бронетехніки"
И про свинарчуков, по которым в результате только громкий выперд Бигуса остался,
и про обогащение барыги в 82 раза
и про грабительский роттердам +
и про убиенного брата
а просто докажи хоть один отдельный факт
или у кого ты спрашивал ?
ЭтимологияПроисходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/novator#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 novator «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C обновитель , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 реставратор », из гл. https://ru.wiktionary.org/wiki/novo novare «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C обновлять », далее от https://ru.wiktionary.org/wiki/novus novus «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый », далее из праиндоевр. *newos «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 новый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9 молодой ».
Найкраща броньована автівка у свому класі, побільш б таких у військових