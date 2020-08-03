Парк 28-ї ОМБр поповнили бронеавтомобілі "Новатор". ФОТО

Автомобіль виготовлено зі шведської сталі й обладнано системою пожежогасіння, яка може погасити займання за 2,5 секунди. Він розганяється до 120 км/год і може 50 км проїхати з пробитим колесом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Міністерства оборони у фейсбуці.

"Новатор" виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX і відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.

Усі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності, а в екстреній ситуації їх можна відчинити зовні.

"Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його за 250 мілісекунд", - зазначено в повідомленні.

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"Новатор" важить 9 тонн і при цьому може розігнатися до 120 км/год.

"На бронеавтомобіль "Новатор" встановлено шини підвищеної прохідності. Якщо колесо буде сильно пошкоджене чи повністю зруйноване, він усе одно зможе рухатися та евакуювати екіпаж на відстань до 50 кілометрів", - додали в Міноборони.

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