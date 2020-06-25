Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині. ФОТОрепортаж
28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу завершила чергову ротацію у зоні проведення ООС і повернулася в пункт постійної дислокації - селище Чорноморське Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Бригада провела на фронті понад десять місяців. "Одесити" захищали донецький напрямок - район Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки і Таранчука. На жаль, повернулися не всі. За час цієї ротації бригада втратила вбитими 8 військовослужбовців, 19 зазнали поранень.
З поверненням бригаду привітали командувач військами оперативного командування "Південь" Ігор Палагнюк, голова облдержадміністрації Максим Куций, інші представники місцевої влади, родичі військовослужбовців і волонтери. Нагороди за доблесну службу і пам'ятні грамоти від ОДА та обласної ради отримали 126 військовослужбовців.
Військовослужбовці вшанували пам'ять загиблих на російсько-українській війні і поклали квіти до пам'ятника героям АТО/ООС.
Після двомісячного відпочинку бригада займеться відновленням боєздатності, щоб наприкінці осені знову повернутися на Донбас.
У російсько-українській війні підрозділи 28-ї ОМБр беруть участь із весни 2014 року. Однією з найуспішніших операцій з'єднання стала оборона Мар'їнки в серпні 2015 року. За шість років бригада втратила загиблими 174 військовослужбовців.
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https://youtu.be/tI5jFOaARmc Одесса.Автопробег. Разговор с командиром части.
а у... зе - спідниця на сідницях )))
Но он сыпется ему на пятки...
а у... зе - вазелін між сідниць )))
валодю от их эмблемы типает..
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто,
тут свої дими і синдроми,
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.
Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами, поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться житии… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.
Автор Роман Семисал
Но он сыпется ему на пятки...