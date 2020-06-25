Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині. ФОТОрепортаж

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу завершила чергову ротацію у зоні проведення ООС і повернулася в пункт постійної дислокації - селище Чорноморське Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Бригада провела на фронті понад десять місяців. "Одесити" захищали донецький напрямок - район Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки і Таранчука. На жаль, повернулися не всі. За час цієї ротації бригада втратила вбитими 8 військовослужбовців, 19 зазнали поранень.





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З поверненням бригаду привітали командувач військами оперативного командування "Південь" Ігор Палагнюк, голова облдержадміністрації Максим Куций, інші представники місцевої влади, родичі військовослужбовців і волонтери. Нагороди за доблесну службу і пам'ятні грамоти від ОДА та обласної ради отримали 126 військовослужбовців.





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Військовослужбовці вшанували пам'ять загиблих на російсько-українській війні і поклали квіти до пам'ятника героям АТО/ООС.







Після двомісячного відпочинку бригада займеться відновленням боєздатності, щоб наприкінці осені знову повернутися на Донбас.

У російсько-українській війні підрозділи 28-ї ОМБр беруть участь із весни 2014 року. Однією з найуспішніших операцій з'єднання стала оборона Мар'їнки в серпні 2015 року. За шість років бригада втратила загиблими 174 військовослужбовців.