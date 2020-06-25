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Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині. ФОТОрепортаж

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу завершила чергову ротацію у зоні проведення ООС і повернулася в пункт постійної дислокації - селище Чорноморське Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 01

Бригада провела на фронті понад десять місяців. "Одесити" захищали донецький напрямок - район Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки і Таранчука. На жаль, повернулися не всі. За час цієї ротації бригада втратила вбитими 8 військовослужбовців, 19 зазнали поранень.

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 02
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 03

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Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 04

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 05
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 06

З поверненням бригаду привітали командувач військами оперативного командування "Південь" Ігор Палагнюк, голова облдержадміністрації Максим Куций, інші представники місцевої влади, родичі військовослужбовців і волонтери. Нагороди за доблесну службу і пам'ятні грамоти від ОДА та обласної ради отримали 126 військовослужбовців.

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 07
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 08

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Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 09
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 10
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 11
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 12

Військовослужбовці вшанували пам'ять загиблих на російсько-українській війні і поклали квіти до пам'ятника героям АТО/ООС.

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 13
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 14
Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 15

Після двомісячного відпочинку бригада займеться відновленням боєздатності, щоб наприкінці осені знову повернутися на Донбас.

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 16

Воїни 28-ї ОМБр повернулися із зони проведення ООС у пункт дислокації на Одещині 17

У російсько-українській війні підрозділи 28-ї ОМБр беруть участь із весни 2014 року. Однією з найуспішніших операцій з'єднання стала оборона Мар'їнки в серпні 2015 року. За шість років бригада втратила загиблими 174 військовослужбовців.

Автор: 

армія (3771) Одеська область (3226) 28 окрема механізована бригада (188) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 8603
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25.06.2020 17:26
+21
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 5142
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25.06.2020 17:15
+17
Президент їх зустрів як Порох, чи ні ?
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25.06.2020 17:13
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Президент їх зустрів як Порох, чи ні ?
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25.06.2020 17:13 Відповісти
Вважаєш воно ім тре ??Для воякив головне що б кохана зустрічала чи наречена чи діти з дружиною , а Зеля чи Порох чи ще хтось з високого начальства це якщо і тре то в останню чергу
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25.06.2020 17:30 Відповісти
А порошенко коли їх зустрічав? Коли порошенко був під Одесою в Гвардійському, де базується 28 бригада? Коли порошенко дивився умови життя військовослужбовців в Гвардійському, яке роками жило без газу та опалення, без води та електрики, бо все повідключали за борги! 28 бригада це мабуть сама забута Богом бригада України! Облізлі нефарбовані 100 років стіни казарм та будівель, потрісканий ще радянський асфальт на плацу, ворота ще радянські, вбита матеріально-технічна база, знищені полігони, повна деградація інфраструктури! Не дивно що посадили командира 1 батальйона 28 бригади, колишнього комбрига-сепаратиста який приймав антиукраїнські автопробіги в частині весною 2014 року досі підозрюють в махінаціях та зраді, купа випадків махінацій, крадіжок та злочинів в бригаді. 28 бригада має бути під найбільшою увагою військової служби правопорядку, бо в бригаді повно людей які до України відносяться м'яко кажучі вороже! Щоб зрозуміти які настрої панують в бригаді і хто колишні командири цієї бригади пропоную переглянути відео весни 2014 року, де колишні офіцери бригади закликали повернути зброю проти України! Досі цим закликам СБУ не дало правової оцінки, бо СБУ в Одесі як і в Криму - антиукраїнське!
https://youtu.be/tI5jFOaARmc Одесса.Автопробег. Разговор с командиром части.
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25.06.2020 18:01 Відповісти
Та я не стежу і не стежив хто з влади кого коли зустричав , для мене важливіше і цікавіше коли наприклад дівчина бійця біжить до нього назустріч із сльозами радості на очах ( бачив якось прекрасну фотографію ) ось це мені цікаво і важливе (!) головне що в цьому випадку (за визначенням) немає місця а ні піару а ні політичним понтам
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25.06.2020 20:07 Відповісти
пгт Чорноморське колись в часи СРСР мало назву Гвардєйскоє і було закритою зоною з генеральськими дачами, батареями ППО С-300 та розташуванням 28-ї гвардійської мотострілкової дивізії, там були і досі є різні полігони для тренування механізованих частин та артлерійських стрільб. Це цілій військовий комплекс який в часи СРСР був потужним закритим адмінстративним центром. Всі ці колишні радянські війскві які марять радянськими часами нікуди не поїхали - вони приватизували службове житло біля моря і живуть в військовому містечку поруч з розташуванням 28 бригади і є потенційно небезпечними сепаратистами, що і показало блокування в/ч в 2014 році! Тому держава має виселити цих сепаратистів, викупити їх кварири і розселити їх подалі від військової бригади, а житло має бути передано діючим військовим в якості службового житла!
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26.06.2020 12:23 Відповісти
бо у Пороха - є порох в порохівницях
а у... зе - спідниця на сідницях )))
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25.06.2020 17:36 Відповісти
бо у Пороха - є порох в порохівницях

Но он сыпется ему на пятки...
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25.06.2020 17:45 Відповісти
та не...то песок...золотой )))))
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25.06.2020 17:46 Відповісти
бо у Пороха - є порох в порохівницях
а у... зе - вазелін між сідниць )))
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25.06.2020 18:24 Відповісти
та не..
валодю от их эмблемы типает..
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25.06.2020 17:39 Відповісти
Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 5142
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25.06.2020 17:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны проведения ООС в пункт дислокации на Одесчине - Цензор.НЕТ 8603
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25.06.2020 17:26 Відповісти
З поверненням........🇺🇦
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25.06.2020 17:29 Відповісти
Дякуємо Вам,дівчата та хлопці!
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25.06.2020 17:38 Відповісти
***
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто,
тут свої дими і синдроми,
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.

Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами, поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться житии… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.

Автор Роман Семисал
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25.06.2020 17:43 Відповісти
бо у Пороха - є порох в порохівницях

Но он сыпется ему на пятки...
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25.06.2020 17:47 Відповісти
парнокопытное, тебя заклинило?
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28.06.2020 07:27 Відповісти
Отдохните хлопцы.Погоняйте местную вату и сепаров.Подлечитесь.вы нам очень нужны.Героям Слава.
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25.06.2020 17:55 Відповісти
А самим слабо вату местную погонять. а не перекладывать все проблемы на наших бойцов? Как известно без крепкого тыла сильной армии не бывает.
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25.06.2020 22:54 Відповісти
Держаться и не расслабляться.Так взводный говорил,пока не был уверен,шо группа в безопасности.А Украина,сегодня не в безопасности.Тому,держаться и не расслабляться
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25.06.2020 19:02 Відповісти
а документы фотать имена это не секретная инфа тем более у военного и есть закон про распространение личных данных??
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25.06.2020 20:29 Відповісти
 
 