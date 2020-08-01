Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15. Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских компонентов. В будущем они должны полностью заменить автоматы Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм уже находятся на вооружении спецназа.

"Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - сказано в сообщении.

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Газовая система "Carbine" в этой модели обеспечивает плавную работу автоматики, а модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов, пояснили в Госпогранслужбе.

"Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense", - сказано в сообщении.

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