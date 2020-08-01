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Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15. Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских компонентов. В будущем они должны полностью заменить автоматы Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм уже находятся на вооружении спецназа.

"Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Депутат Госдумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине

Газовая система "Carbine" в этой модели обеспечивает плавную работу автоматики, а модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов, пояснили в Госпогранслужбе.

"Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15, - Нацгвардия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15 01
Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15 02
Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15 03

Автор: 

Госпогранслужба (6583) оружие (10266) спецназ (619)


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Топ комментарии
+15
О! Нарешті гарна новина.
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01.08.2020 13:04 Ответить
+14
нам полкан на военной кафедре эту зрень рассказывал в 1983 году.

Методичка одна - поколения разные
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01.08.2020 13:31 Ответить
+14
Калаш тоже чувствителен к чистоте... У нас были часты случаи клина у него "затворов", из-за не своевременной чистки после интенсивной эксплуатации (в АТО)... При чём, мы нарочно не чистили несколько калашей, что бы понять - есть ли чувствительность и насколько она существенна... ЕСТЬ и ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННА !
И это касается не только калашей, а большинства оружия совка, в том числе и КПВТ ...
Рассказы о надежности и неприхотливости советского вооружения и техники - это МИФ !
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01.08.2020 14:57 Ответить
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Страница 2 из 2
Ромчику, а ти знаєш, що означає, в українській мові, ідіоматичний вислів "вертіть сракою"? Я нічого не писав про те, що АК - хороша зброя. Я порівнював АК-47(АКМ) і АК-74, і пояснював, що за бойовими якостями АК-47 (АКМ), кращий, ніж АК-74... Я не знаю, наскільки ти кращий мене "експерт" в області зброї, однак ти в логіці і вмінні читать тексти і розуміть, що там написано - "ніякий"... Тільки я ніяк не зрозумію одного - ти "з теми з"їжджаєш" просто "по недоумству", чи дійсно, "крутиш сракою", бо "язик до столу виделкою прикололи", і тобі "крить нічим"?
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04.08.2020 10:37 Ответить
Шановний, що я незрозуміло сказав ? КАЛАШИ це ГІВНО і минуле сторіччя, AR 15 це добре для України.
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04.08.2020 17:32 Ответить
"Для тих, хто в танку...". Я порівнював між собою РІЗНІ МОДИФІКАЦІЇ автомата Калашникова, а не автомати Калашникова з американською зброєю!!! Ти ж сам "срач" розвів саме про це!!! А я тобі пояснив різницю між калібрами АК та специфіку їх дії в бойових умовах... Що тобі ще не зрозуміло? Читай уважніше, що написано, "спіціліст з логіки"...
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04.08.2020 17:41 Ответить
Шановний ви зрозуміло що я казав з першого поста - Калаш це гівно, нові штурмові гвинтівки з США це гарно. Все, що ви там і як ви там - не хворати ))
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04.08.2020 21:16 Ответить
При влучанні наприклад в твоє тіло буде кувиркатись де хош, доки не вийде з тіла. Це тобі не акуратна дірка з АК 47
https://censor.net/comments/locate/3211401/019214ce-b75b-71a5-8e8f-08ad6c2986d9https://censor.net/user/420666

Ти по кущах "зеленки" чи очерету з АК-74, не стріляв? 5, 45мм рикошетять і летять, куди-попало, але не в ціль... Тому хлопці старалися їх замінить на АКМ...

Так що можеш поцілувать мене в зад!...
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04.08.2020 21:27 Ответить
І я - про це... Розумна людина, перед тим, як щось сказать, думає, що саме вона хоче сказать, формулює свою думку у вигляді фраз і речень, що об"єдані однією темою, а потім каже... А ти сам пишеш, сам відповіді даєш, сам робиш висновки і у своїх висновках звинувачуєш опонента...
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04.08.2020 22:00 Ответить
на сегодняшний день имеет актуальность лишь переход на более мощный патрон...а ароид ли это будет или калашоид не принципиально...калашоид даже болоо предпочтительней...а наивным слоупокам орущим шо калашоид кака открою существование швейцарского Зига 500-й серии - чистый калашоид точнее любого стоунерского наследия...
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01.08.2020 14:57 Ответить
Дурень в шапочке, и гиде же ты в Зиг СГ калаша то нашел?
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01.08.2020 16:28 Ответить
ну если ты в 500-м Зиге увидешь что-то другое, кроме калашоида, то дурнем будешь именно ты...впрочем, те кто мелет языком не зная, уже ими являются...
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01.08.2020 18:04 Ответить
То, что ты понимаешь, что мелешь языком, со всеми вытекающими - уже хорошо. Итак, по поводу оружия, ты вообще о чем мелешь? О SIG SG 550? Или о SIG SG 510? Пятисотая серия. Идиот в шапочке.
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01.08.2020 21:06 Ответить
Слышь, бестолочь!!! Ты что, думаешь, что тут сидят идиоты, не только не державшие оружия в руках, но и не умеющие пользоваться Интернет?!!!... Ну, хоть открой и сравни конструкции той же системы запирания ствола, автоматики перезаряжания (а они - одни из важнейших особенностей!!!). "В середине 1950- х годов на швейцарской фабрике SIG началась работа над автоматической винтовкой, возглавленная Рудольфом Амслером. Разработанная штурмовая винтовка марки AM 55 (также известная под названием SIG 510-0) была спроектирована на базе немецкой экспериментальной штурмовой винтовки https://ru.wikipedia.org/wiki/StG45 StG45 (M) .(StG 45(M) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. SturmGewehr 45 - штурмовая винтовка 45 года), также известный как MP 45(M) - немецкий прототип автомата, разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Mauser Mauser для нужд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахта в конце Второй мировой войны. Автомат использовал новую систему свободного затвора с роликовой задержкой...).

Автоматика SIG SG 550 основана на отводе пороховых газов из канала ствола, запирание осуществляется поворотом затвора на два боевых упора. Возвратная пружина находится над стволом вокруг штока газового поршня. При стрельбе она сжимается между специальным воротником на штоке и передней стенкой ствольной коробки."

Да, похожа на АК... Но ведь у многих автоматических систем оружия, имеется подобная система... Та же "Галиль", например... Вы мне, "внутриМКАДовские", нравитесь своей тупостью - нахально строчите то, в чём ни хрена не понимаете... Спецпризначенці Держприкордонслужби отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15 - Цензор.НЕТ 6172Тут твой "коллега", под ником https://censor.net/user/472805, "умничал" насчёт АК... А я сижу и думаю - если ты такой "супереврей", почему ты не упоминаешь о "Галиль"?... Ведь должен похвалиться своим оружием, глубокой модернизацией Валмета" (а он, в свою очередь, глубокая модернизация АК). Но молчит "супереврей"... А почему? Да потому что вы - "птенцы гнезда лахтинского", и об оружии иностранном не имеете никакого понятия!!!
(Вот так вы и "палитесь", кацапы!!!).
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03.08.2020 09:21 Ответить
во тебя подорвало... ну ладно, в чем-то ты частично прав - не все так однозначно...но вообще, отличие мелких деталей в конструкции, отличие в системе запирания и пр..., не отрицают общего заимствования калашовской конструкции...а Галил это вообще прямая реплика Финского Валмета М76...
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04.08.2020 06:38 Ответить
Меня не "подорвало", а просто бесит, когда дилетант начинает "с умным видом" рассуждать о том, о чём не имеет ни малейшего понятия... И чему вас там, на "Лахте", учат?
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04.08.2020 06:55 Ответить
о чем я не имею понятия? О значении боевых упоров затвора, схемах запирания канала ствола, и что такое шептало?... и да, Зиг-550-й серии таки калашоид, невзирая на все его отличия...
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04.08.2020 07:07 Ответить
Помнится, ты "трындеть" начал о "500-м" (которого, в принципе, нет в природе). Когда "мордой в говно ткнули", что есть "550-й" и "510-й", "закрутил хвостом"... Тебя послушать, так и "Коричневая Бесс" ничем не отличается от стержневой винтовки Тувенена - обе "дульнозарядные"... Когда-то смотрел старый фильм советский, о Гражданской войне. Дело в Молдове. Досталась пушка партизанам. Трёхдюймовка русская. А снарядов нет. Ну, они и натырили снарядов со склада австрийского. Заряжать - снаряд не лезет... Ну, кузнец и взял молот в руки... Результат, думаю, известен...
К чему веду? Ты мне этого кузнеца напоминаешь...
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04.08.2020 07:22 Ответить
ну забыл про Зиг, что 550 отличается от 510, сейчас вот обновился...нет, а к чему все дискуссия - что позорно иметь автоматику длинного хода,или что?...
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04.08.2020 07:27 Ответить
Всё... Иди куй подковы... Может, это у тебя лучше получится...
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04.08.2020 07:32 Ответить
А какой смысл? Более крупный чем 7.62 это что, на 30.06 переходить?)) В современной войне мало ситуаций где 5.56 бы не хватило, а 7.62 было бы в самый раз. Просто производство надо наладить.
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01.08.2020 17:20 Ответить
ну я 7.62 и имел в виду...финны с чехами вон мутили что-то с 7.62х45 и вроде тоже что-то получалось...
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01.08.2020 18:07 Ответить
А вы в курсе почему перешли с калибра 7.62 на 5.56(5.45)? Насколько я помню дебаты у военных и оружейников идут возле калибра 6.5 для индивидуального стрелкового оружия(винтовок, штурмовых винтовок).
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01.08.2020 18:28 Ответить
о 6.5 идут дебаты в тех странах, где 7.62х39 не родной. А на постсоветском пространстве он самое то, пусть и проигрывая тому же Гренделю в настильности уже после 150 метров...все оравно нормальный патрон с потенциалом актуальности лет на 20? пока весь мир не обзаведется брониками из твэрона...
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01.08.2020 19:00 Ответить
Ты прежде чем ахинею писать, справочник ГРАУ почитай на досуге. Узнаешь много нового, относительно поражающей способности патрона 7,62х39. А то, я так понимаю, о характеристиках данного боеприпаса, ты судишь из пьяных бредней, о том как из АК пробивают рельс.
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02.08.2020 15:57 Ответить
Так они, на "Лахте", слышали звон, да не знают, где он... Пробивает пуля АК рельс... Вот только в средней части "двутавра", в самом тонком месте, и то с пары метров... У нас в "караулке", около места заряжания оружия, кусок такого висел... И как "колокол тревоги", и как напоминание дуракам об опасности оружия...(В "учебке" стоял Як-28. В нижнем бронестекле кабины штурмана - выбоина, глубиной сантиметра полтора-два. Часовой ночью, "мандражируя", дослал патрон в патронник, на предохранитель не поставил. Полез, какого-то хрена, под нос самолёта. Ну и пальнул, с полуметра... "Это не потому, что у нас бронестёкла хорошие, а потому, что патроны хреновые...".).
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03.08.2020 09:32 Ответить
А 7, 62 на 51 тоже не родной наверно в этих странах?Куда ж им без 7,62 на 39 то?
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02.08.2020 21:39 Ответить
Ты такой умный, череп не жмёт?
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02.08.2020 21:37 Ответить
Странное дело. В комментариях не наблюдается Igor L .
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01.08.2020 15:47 Ответить
Его за плохое поведение пристегнули к спинке койки
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02.08.2020 00:25 Ответить
Гарна зброя. Давно пора замінювати металобрухт під гордою назвою "калашмат"
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01.08.2020 15:57 Ответить
Клас! Бийте кацапа в глаз!
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01.08.2020 17:03 Ответить
Надо все вооружение переводить под калибры и стандарты нато.
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01.08.2020 17:28 Ответить
Надо полностью перевооружаться на эту винтовку, а не только спецназ.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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01.08.2020 19:54 Ответить
Что я не догоняю.У нас м16 дают всем подряд .А Тавор ( Форт) только супер боевым подразделениям типа ,,Голани,, ,,Дувдуван,,Как по мне Тавор (Форт) намного круче.
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01.08.2020 21:45 Ответить
Тавор действительно круче, чем М16. Но тут может быть вопрос в цене вопроса. Тавор (Форт) у нас производят по лицензии. На АР-15 лицензионное соглашение не нужно.
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02.08.2020 09:42 Ответить
Тебе круче а другим нет
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02.08.2020 21:41 Ответить
10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15. Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских компонентов. В будущем они должны полностью заменить автоматы Калашникова. Источник: https://censor.net/v3211401

Ну хоч військові почали отримувати гарну зброю і то слава Богу
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01.08.2020 23:57 Ответить
ствол это класс.но новая квартира,хорошая зарплата и соц.пакет это во много раз круче.
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02.08.2020 13:30 Ответить
Спасибо Порошенко,что хоть по инерции мы продолжаем получать нужное нам вооружение!
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02.08.2020 17:49 Ответить
Ага, а порохоботы по инерции целуют его попу !
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02.08.2020 17:56 Ответить
Да они так всосали,что оторваться не могут.
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02.08.2020 21:33 Ответить
Спецпризначенці Держприкордонслужби отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15 - Цензор.НЕТ 1976
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03.08.2020 02:28 Ответить
и магазин аккураси?
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03.08.2020 03:52 Ответить
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