Спецназ Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15. Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских компонентов. В будущем они должны полностью заменить автоматы Калашникова.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм уже находятся на вооружении спецназа.
"Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - сказано в сообщении.
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Газовая система "Carbine" в этой модели обеспечивает плавную работу автоматики, а модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов, пояснили в Госпогранслужбе.
"Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense", - сказано в сообщении.
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https://censor.net/comments/locate/3211401/019214ce-b75b-71a5-8e8f-08ad6c2986d9https://censor.net/user/420666
Ти по кущах "зеленки" чи очерету з АК-74, не стріляв? 5, 45мм рикошетять і летять, куди-попало, але не в ціль... Тому хлопці старалися їх замінить на АКМ...
Так що можеш поцілувать мене в зад!...
Автоматика SIG SG 550 основана на отводе пороховых газов из канала ствола, запирание осуществляется поворотом затвора на два боевых упора. Возвратная пружина находится над стволом вокруг штока газового поршня. При стрельбе она сжимается между специальным воротником на штоке и передней стенкой ствольной коробки."
Да, похожа на АК... Но ведь у многих автоматических систем оружия, имеется подобная система... Та же "Галиль", например... Вы мне, "внутриМКАДовские", нравитесь своей тупостью - нахально строчите то, в чём ни хрена не понимаете... Тут твой "коллега", под ником https://censor.net/user/472805, "умничал" насчёт АК... А я сижу и думаю - если ты такой "супереврей", почему ты не упоминаешь о "Галиль"?... Ведь должен похвалиться своим оружием, глубокой модернизацией Валмета" (а он, в свою очередь, глубокая модернизация АК). Но молчит "супереврей"... А почему? Да потому что вы - "птенцы гнезда лахтинского", и об оружии иностранном не имеете никакого понятия!!!
(Вот так вы и "палитесь", кацапы!!!).
К чему веду? Ты мне этого кузнеца напоминаешь...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Ну хоч військові почали отримувати гарну зброю і то слава Богу