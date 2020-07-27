Харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15, - Нацгвардия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ, отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины получили новые штурмовые винтовки UAR-15 под под патрон 5,56×45 мм.

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