Харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15, - Нацгвардия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии со стандартами НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ, отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины получили новые штурмовые винтовки UAR-15 под под патрон 5,56×45 мм.
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+39 Игорь Монахов
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+36 wake up-UA
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+22 Харьков Сумской
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Там очень много любителей винтажного оружия или оружия "милитари".
Или "Калашников" юзают как то по особенному?
трошки не встигли
а взагалі-то гвинтівочка нічогенька
а що нового і корисного у сфері озброєнь зробила зедрисня?
это уже вопросы к министру обороны(тарану) чего не покупает
Отличительная черта немецкого оружия - высокая точность на максимальных дальностях действительного огня. Однако, это преимущество невозможно реализовать с малоимпульсным патроном (в современных условиях боя, когда цель защищена средствами индивидуальной защиты). Тем более, для НГ с ее специфическими условиями: цель зачастую не защищена, но малокалиберные пули склонны к рикошетам, что повышает опасность случайного поражения.
Я, по совести говоря, вообще не понимаю, что у вас происходит в управлениях боевой подготовки (что армии, что НГ), кто там служит и какие мысли обитают в их головах.
Те шараханья, которые у вас в деле оснащения стрелковым оружием происходят, больше всего напоминают стремление совершить тот или иной очередной "гешефт".
Но к их ОСНОВНЫМ рекомендациям НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ.
Писать много.
2 с М-16 (М-4)
2 с дробовиками (притом разных калибров)
2 с пулеметами ( притом один М-60 2-й ПКМ)
Пара челровек с АК (притом тоже разнокалиберными).................
Вопрос:
1. Сколько различных боеприпасов должна таскать с собою такая группа???
2.Где их взять, если "война" происходит не в крупном городе, притом вокруг хорошего оружейного магазина??????????
Патроны купим в комплекте с вооружением???
- ручного перезаряжения;
- самозарядные (без возможности вести автоматический огонь);
- автоматические (с возможностью вести автоматический огонь).
Ни каких "полу-автоматических" винтовок в природе не существует.
UAR-15 способна вести автоматический огонь. Что в ней "полуавтоматического"?
Это правильно. Никто из военных не рискнет их взять. Пусть сначала хотя бы опробуют на ментах.
https://youtu.be/BMig1260HsI?t=217 ТЕХНІКА ВІЙНИ №135. Зброя снайперів ООС. Гідроавіація
https://youtu.be/OBWFU2hg-rQ?t=49 ТЕХНІКА ВІЙНИ №86. Гвинтівки Z-10 та Z-008. Цвинтарі кораблів
ось и 15 згадують
https://youtu.be/6KJXoxbjWQY?t=539 ТЕХНІКА ВІЙНИ №17. Стрілецький турнір. Гвинтівка Z-15
)))
певен ваша конспіративна теорія отримає новий поштовх!