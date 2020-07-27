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Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Національній гвардії почали переозброєння деяких підрозділів відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ, окремий загін спеціального призначення Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм.

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Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 01
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 02
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 03
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО працює над новою концепцією "Стримування та оборона для євроатлантичного простору", - заступник голови Альянсу

Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 05
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 06
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 07
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 08
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 09

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Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 10
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 11
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 12
Харківські спецпризначенці отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15, - Нацгвардія 13

Автор: 

НАТО (6530) зброя (7526) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+39
Конечно ! Не на фронтовые же подразделения отдавать. Родным нужно, ментовским, харьковским ... Аваков, у тебя еще хоть крупица совести осталась? (с)
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27.07.2020 23:17 Відповісти
+36
І з якого дива саме вони, а не бойові частини?
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27.07.2020 23:17 Відповісти
+22
Але в АК ствол так мотиляє, що хєр влучиш.
А ця рушниця майже снайперка на коротку відстань.
PS. Я ще при совку стріляв з AK-74, а тут в Німеччині спробував HK33 - так я думав, що це - інопланетна зброя. Куди цілишся - туди й влучаєш...
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27.07.2020 23:35 Відповісти
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На англійському типу - Лет мі спік фром май харт, Калашніков і зе бест вепон ін зе ворлд. Летс прауд оф іт.
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28.07.2020 11:41 Відповісти
В штатах, юзают много чего: винтовки "Кентукки" конца 18-го века, Кольты 1873 года, карабины системы Шарпса 1849 года и т.д.
Там очень много любителей винтажного оружия или оружия "милитари".
Или "Калашников" юзают как то по особенному?
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28.07.2020 20:46 Відповісти
Ну и, дальше что? А мы юзаем в 99% только Калашников, да именно тот, который в Совке сделан, и который не нуждается в рекомендациях и обсуждениях мамкиных ваивателей, 90% которых им и не овладеют на все 100. А продвинутые юзеры всевозможного оружия из Штатов только подтверждают его качества и актуальность. И при чём тут Кольты 1873 года?
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28.07.2020 21:21 Відповісти
15 штук. В реале кому не давай---а толку что? Пора давно признать---оборонпром не работает. Там 27, здесь 43 в год, на поток не поставлено ничего. Совковым и воевать---что кстати и делается.
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27.07.2020 23:54 Відповісти
ех, такий можна б було відосик запилять про звільнення заручників!
трошки не встигли
а взагалі-то гвинтівочка нічогенька
а що нового і корисного у сфері озброєнь зробила зедрисня?
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27.07.2020 23:59 Відповісти
ГАРНА ЗБРОЯ, СЛАВА УКРАЇНІ
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28.07.2020 00:00 Відповісти
А зачем на фронте??скоро и АК заберут а то ещё нечайно сепара завалят
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28.07.2020 00:32 Відповісти
аваков для чогось все більше озброює свою банду
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28.07.2020 02:19 Відповісти
Все конечно прут на авакова..но он за нгу отвечает.и у мвс(нгу)отдельный бюджет.он армию не обеспечивает.а как раз должен нгу.так что зраду тут не вижу
это уже вопросы к министру обороны(тарану) чего не покупает
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28.07.2020 02:38 Відповісти
Вряд ли эта модель нужна НГ вообще, а уж отряду специального назначения - тем паче.
Отличительная черта немецкого оружия - высокая точность на максимальных дальностях действительного огня. Однако, это преимущество невозможно реализовать с малоимпульсным патроном (в современных условиях боя, когда цель защищена средствами индивидуальной защиты). Тем более, для НГ с ее специфическими условиями: цель зачастую не защищена, но малокалиберные пули склонны к рикошетам, что повышает опасность случайного поражения.
Я, по совести говоря, вообще не понимаю, что у вас происходит в управлениях боевой подготовки (что армии, что НГ), кто там служит и какие мысли обитают в их головах.
Те шараханья, которые у вас в деле оснащения стрелковым оружием происходят, больше всего напоминают стремление совершить тот или иной очередной "гешефт".
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28.07.2020 03:41 Відповісти
Я бы Вам ответил, чем занимаются управления боевой подготовки.
Но к их ОСНОВНЫМ рекомендациям НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ.
Писать много.
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28.07.2020 09:10 Відповісти
Скоро будем по типу Американских боевиков)))
2 с М-16 (М-4)
2 с дробовиками (притом разных калибров)
2 с пулеметами ( притом один М-60 2-й ПКМ)
Пара челровек с АК (притом тоже разнокалиберными).................
Вопрос:
1. Сколько различных боеприпасов должна таскать с собою такая группа???
2.Где их взять, если "война" происходит не в крупном городе, притом вокруг хорошего оружейного магазина??????????
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28.07.2020 09:41 Відповісти
Нет дорогой! Переходим на стандарты НАТО. 223-тий для штурмовых винтовок и легких пулеметов и 308-ой для пулеметов и маркмастерских винтовок.
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28.07.2020 18:47 Відповісти
Успехов Вам)) Начинайте переходить.
Патроны купим в комплекте с вооружением???
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29.07.2020 11:08 Відповісти
Естественно. Зброяр делает винтовки, закупил линию по производству патронов. Винтовки и патроны от одного производителя. Что не нравится?
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29.07.2020 18:19 Відповісти
Красивые игрушки, не более.
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28.07.2020 04:47 Відповісти
Кацап, завидуй молча.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
отверстия на цевье прикольные. Можно на гвоздик вешать.
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28.07.2020 07:58 Відповісти
У тебя в башке тоже прикольные отверстия, правда от них сквозняк.
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28.07.2020 16:43 Відповісти
Так що з Фортами ?
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28.07.2020 08:31 Відповісти
В любой непонятной ситуации вызывайте спецназ...https://t.me/c/1498303038/3037
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28.07.2020 08:46 Відповісти
Полуавтоматические винтовки, хорошая замена калашу
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28.07.2020 09:08 Відповісти
украинского производства?
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28.07.2020 10:54 Відповісти
Прикинь! Зброяр, http://zbroyar.ua/
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28.07.2020 16:45 Відповісти
И что же в них "полу автоматического"?
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Папа ar-15 у сына был полу автоматический просто. По этому сын uar-15 он же Zbroyar Z-15 тоже получился таким
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28.07.2020 17:06 Відповісти
Запомни сынок, винтовки бывают:
- ручного перезаряжения;
- самозарядные (без возможности вести автоматический огонь);
- автоматические (с возможностью вести автоматический огонь).
Ни каких "полу-автоматических" винтовок в природе не существует.
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28.07.2020 17:21 Відповісти
Да ты вумный, пля!
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28.07.2020 19:51 Відповісти
Да уж не такой дурак как ты.
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29.07.2020 18:17 Відповісти
Ну хоть не ******** забаненый.
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30.07.2020 20:00 Відповісти
Пусть конкретно для тебя ветеран первой мировой оно будет называться самозарядным, просвещу, это одно и то же
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29.07.2020 08:07 Відповісти
Серьезно? Одно и тоже? Ну ты и баран.
UAR-15 способна вести автоматический огонь. Что в ней "полуавтоматического"?
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29.07.2020 18:16 Відповісти
пока на фронте разоружают армию и отводят в глубь тыла, мусоров вооружают по стандартам нато, так с кем тогда воюет цирк зе-вавки, наверно не с оккупантом, а со своим народом, а может и не своим, но с народом Украины.
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28.07.2020 10:53 Відповісти
Навіщо ***** писати? Ніхто нікуди нікого не відводить. І не роззброює. Не треба пороходрочерські байки поширювати.
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28.07.2020 11:25 Відповісти
Изготавливается UAR-15 ООО «Зброяр» по лицензии из отечественных и американских комплектующих...

Это правильно. Никто из военных не рискнет их взять. Пусть сначала хотя бы опробуют на ментах.
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28.07.2020 11:33 Відповісти
UAR-10 використовують чому так не буде з 15?
https://youtu.be/BMig1260HsI?t=217 ТЕХНІКА ВІЙНИ №135. Зброя снайперів ООС. Гідроавіація
https://youtu.be/OBWFU2hg-rQ?t=49 ТЕХНІКА ВІЙНИ №86. Гвинтівки Z-10 та Z-008. Цвинтарі кораблів
ось и 15 згадують
https://youtu.be/6KJXoxbjWQY?t=539 ТЕХНІКА ВІЙНИ №17. Стрілецький турнір. Гвинтівка Z-15
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28.07.2020 15:54 Відповісти
У меня гражданская ARка производства Zbroyar - нет с ними проблем, нормальное качественное оружие.
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28.07.2020 22:19 Відповісти
Сотни лет все лучшее сначала шло в армию,( даже охотничье, после него разрабатывали) - тут все через другое место, как и РОДИНА!!! Опять не тем молоком "вскармливали"!
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28.07.2020 11:01 Відповісти
Украинский производитель. Надо хорошенько проверить, прежде чем идти с ними на противника. Хоть и отверточная сборка, может у них отвертки кривые.
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28.07.2020 11:27 Відповісти
Ствол и ударно-спусковой механизм штатовские, остальное наше.
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28.07.2020 12:21 Відповісти
Понятно... передовую разоружают против орков, а ментов вооружают против народных протестов.
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28.07.2020 13:12 Відповісти
Это чисто мусоркой полуавтомат
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28.07.2020 17:10 Відповісти
Харьковский ! Аваков - он же харьковчанин... То есть личная гвардия авакова вооружена до зубов.
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28.07.2020 13:25 Відповісти
дотепно ви все пов'язали, а що буде як ви дізнаєтеся що генпрокурорша теж з Харкова?

)))
певен ваша конспіративна теорія отримає новий поштовх!
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28.07.2020 15:59 Відповісти
Это происки Авакова
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28.07.2020 18:24 Відповісти
https://censor.net/user/460569 Ви мене недооцінюєте. Я знаю звідки всі. Щодо "конспіративнх теорій" - раджу Вам не плутати їх з конспірологічними. Щоб в мене не було привіду повертати вАм Вашу недолучну посмішку ))) бо реально смішна така недолугість за такими понтами... Чи в вас в Ольгиному україньска тільки з допомогою транслітера ?
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28.07.2020 20:01 Відповісти
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