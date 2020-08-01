Спецпризначенці Держприкордонслужби отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
10-й окремий загін оперативного реагування "Дозор" отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15. Ці гвинтівки виробляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. У майбутньому вони мають повністю замінити автомати Калашникова.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Штурмові гвинтівки UAR-15 під набій 5,56×45 мм вже є на озброєнні спецназу.
"Це найпоширеніший калібр зброї у країнах Північноатлантичного альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу "Пікатіні" для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів", - сказано в повідомленні.
Газова система "Carbine" в цій моделі забезпечує плавну роботу автоматики, а модульна конструкція дозволяє легко робити заміну різних компонентів, пояснили в Держприкордонслужбі.
"Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлено в США компанією "Daniel Defense", - сказано в повідомленні.
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https://censor.net/comments/locate/3211401/019214ce-b75b-71a5-8e8f-08ad6c2986d9https://censor.net/user/420666
Ти по кущах "зеленки" чи очерету з АК-74, не стріляв? 5, 45мм рикошетять і летять, куди-попало, але не в ціль... Тому хлопці старалися їх замінить на АКМ...
Так що можеш поцілувать мене в зад!...
Автоматика SIG SG 550 основана на отводе пороховых газов из канала ствола, запирание осуществляется поворотом затвора на два боевых упора. Возвратная пружина находится над стволом вокруг штока газового поршня. При стрельбе она сжимается между специальным воротником на штоке и передней стенкой ствольной коробки."
Да, похожа на АК... Но ведь у многих автоматических систем оружия, имеется подобная система... Та же "Галиль", например... Вы мне, "внутриМКАДовские", нравитесь своей тупостью - нахально строчите то, в чём ни хрена не понимаете... Тут твой "коллега", под ником https://censor.net/user/472805, "умничал" насчёт АК... А я сижу и думаю - если ты такой "супереврей", почему ты не упоминаешь о "Галиль"?... Ведь должен похвалиться своим оружием, глубокой модернизацией Валмета" (а он, в свою очередь, глубокая модернизация АК). Но молчит "супереврей"... А почему? Да потому что вы - "птенцы гнезда лахтинского", и об оружии иностранном не имеете никакого понятия!!!
(Вот так вы и "палитесь", кацапы!!!).
К чему веду? Ты мне этого кузнеца напоминаешь...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Ну хоч військові почали отримувати гарну зброю і то слава Богу