Спецпризначенці Держприкордонслужби отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10-й окремий загін оперативного реагування "Дозор" отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15. Ці гвинтівки виробляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. У майбутньому вони мають повністю замінити автомати Калашникова.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Штурмові гвинтівки UAR-15 під набій 5,56×45 мм вже є на озброєнні спецназу.

"Це найпоширеніший калібр зброї у країнах Північноатлантичного альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу "Пікатіні" для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів", - сказано в повідомленні.

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Газова система "Carbine" в цій моделі забезпечує плавну роботу автоматики, а модульна конструкція дозволяє легко робити заміну різних компонентів, пояснили в Держприкордонслужбі.

"Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлено в США компанією "Daniel Defense", - сказано в повідомленні.

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