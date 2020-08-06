Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские отрабатывали действия при задержании преступников, передвигающихся на автомобиле - как вооруженных, так и без оружия. Среди навыков, которые закрепляли: избежание выхода под перекрестный огонь, коммуникация между напарниками, надежное прикрытие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.

В сообщении отмечается: "Бронежилет, шлем, оружие - занятие проходит в полной экипировке. Обязательно, как и перед каждым выездом, - инструктаж и правила личной безопасности.

Автомобиль условных бандитов КОРД блокировал на трассе двумя машинами. В результате точных и согласованных действий спецназовцы за несколько минут обезвредили преступников. Бойцы также смоделировали вариант, когда один из злоумышленников выбегает из машины и пытается убежать.

Для реагирования на экстренные ситуации спецподразделение имеет соответствующие алгоритмы мероприятий, в которых определено каждое движение полицейского. Во время ежедневных тренировок КОРДивци доводят свои действия до автоматизма.

А еще такие учения сплачивают коллектив. Бойцы говорят, что работа в штурмовой группе невозможна без доверия и взаимопонимания. Бывают ситуации, когда нужно быстро сориентироваться и понять друг друга без слов - буквально по глазам.

Напоминаем, Корпус оперативно-внезапной действия предоставляет силовую поддержку оперативным службам, участвует в задержании особо опасных преступников и освобождении заложников".

