РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5380 посетителей онлайн
Новости Фото
3 589 13

Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские отрабатывали действия при задержании преступников, передвигающихся на автомобиле - как вооруженных, так и без оружия. Среди навыков, которые закрепляли: избежание выхода под перекрестный огонь, коммуникация между напарниками, надежное прикрытие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ. 

В сообщении отмечается: "Бронежилет, шлем, оружие - занятие проходит в полной экипировке. Обязательно, как и перед каждым выездом, - инструктаж и правила личной безопасности.

Автомобиль условных бандитов КОРД блокировал на трассе двумя машинами. В результате точных и согласованных действий спецназовцы за несколько минут обезвредили преступников. Бойцы также смоделировали вариант, когда один из злоумышленников выбегает из машины и пытается убежать.

Для реагирования на экстренные ситуации спецподразделение имеет соответствующие алгоритмы мероприятий, в которых определено каждое движение полицейского. Во время ежедневных тренировок КОРДивци доводят свои действия до автоматизма.

А еще такие учения сплачивают коллектив. Бойцы говорят, что работа в штурмовой группе невозможна без доверия и взаимопонимания. Бывают ситуации, когда нужно быстро сориентироваться и понять друг друга без слов - буквально по глазам.

Напоминаем, Корпус оперативно-внезапной действия предоставляет силовую поддержку оперативным службам, участвует в задержании особо опасных преступников и освобождении заложников".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах. ВИДЕО

Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 01
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 02
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 03
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 04
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 05
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 06
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 07
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 08
Спецподразделение КОРД Донецкой области провело учения по задержанию преступников, передвигающихся на автомобиле 09

Автор: 

военные учения (3494) КОРД (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ага! особенно круто мне понравилось как брали в Луцке
показать весь комментарий
06.08.2020 17:30 Ответить
+2
порадовали бубочку зрелищем?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:10 Ответить
+2
Наконец то ты начал петьку вислюком называть, все-таки даже у порохоботов наступает прозрение
показать весь комментарий
06.08.2020 17:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кортеж вiслюка тренируются тормозить?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:07 Ответить
Наконец то ты начал петьку вислюком называть, все-таки даже у порохоботов наступает прозрение
показать весь комментарий
06.08.2020 17:29 Ответить
Из тебя стрелочник, как из твоего зеленосопельного кумира военнослужащий.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:31 Ответить
іншим разом більш якісний відосик запиляють про штурм терориста
показать весь комментарий
06.08.2020 17:09 Ответить
А если преступники будут двигаться в городе по оживленной улице?
Ведь под перекрестный огонь могут попасть не только полицейские но и прохожие...
показать весь комментарий
06.08.2020 17:09 Ответить
А якщо по кукурудзі?))
показать весь комментарий
06.08.2020 17:11 Ответить
Тут, на думку Авакова, потрібна ланка швидкісних кукурудзозбірних комбайнів на електричному ходу, бажано виробництва Японії або Франції.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:30 Ответить
порадовали бубочку зрелищем?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:10 Ответить
ага! особенно круто мне понравилось как брали в Луцке
показать весь комментарий
06.08.2020 17:30 Ответить
Автобус вже відпрацювали. Автомобіль - теж. На черзі або паровоз, або пароход.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:09 Ответить
руки вверх!!!!
ай-ай девченки...(с)
(и это УКРАИНСКАЯ спецура млядь)
показать весь комментарий
06.08.2020 23:11 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
07.08.2020 01:58 Ответить
 
 