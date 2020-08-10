Автозак прорывает цепь протестующих в Минске. ФОТОрепортаж
Автомобиль силовиков блокировали протестующие в Минске, но он прорвался.
Фото прорыва автозака сквозь толпу опубликовало издание Наша Ніва, информирует Цензор.НЕТ.
На них видно, что люди стояли цепью. Автомобиль прорывался сквозь нее, "выхватив" несколько человек, которые позже упали.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1292565654839668738 2 ч
а наш шмаркаль (чи шмигаль, бо і так і так говорять) вже кордон з БССР перекрив?
Бо не здивуюся, якщо на плечах "біженців" пукінський спецназ в Україну в'їде
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.
Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
Горіть у пеклі москалі
Point of no return.
Коли вже немає права на відступ та замирення.
Все. Понеслася. Або перемога, або рабство. Компромісу нема.
Бажаю біларуським протестувальникам ескалації до перемоги. Це бій не тільки проти вусатого диктатора. Це битва Цивілізації Заходу проти антисвіту Євразії.
***** у 2014 швидко загарбало Крим і потім хотіло так само захопити підлогу України ("проект Новоросія"). Але отримало лише сухорляву чверть Донецької та Луганської областей.
Біларуси теж у змозі зупинити кацапів. До того ж Біларусь - це навіть не наші лісостепи. Це дрімучі, заболочені лісові масиви, де свинособакам можна влаштувати пекло партизанського терору.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
https://twitter.com/food__junta
Починаємо о 10.05 am
@food__junta
Схоже на те, що русня походу не тільки Вітєбську, а і Гомельську диряві репсублікі мутить.
Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер...."
Чем больше жестокости тем больше ненависти к нему...
А сколько родственников, друзей у избитых и посаженных!
Таракан в капкане, ему уже ничего не поможет!