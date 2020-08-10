РУС
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске. ФОТОрепортаж

Автомобиль силовиков блокировали протестующие в Минске, но он прорвался.

Фото прорыва автозака сквозь толпу опубликовало издание Наша Ніва, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно, что люди стояли цепью. Автомобиль прорывался сквозь нее, "выхватив" несколько человек, которые позже упали.

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 01

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 02
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 03
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 04

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 05
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске 06

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) протест (5906) Минск (1564)
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser

https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1292565654839668738 2 ч

а наш шмаркаль (чи шмигаль, бо і так і так говорять) вже кордон з БССР перекрив?
Бо не здивуюся, якщо на плечах "біженців" пукінський спецназ в Україну в'їде
10.08.2020 02:20 Ответить
+13
Лукашенко недооценил со своими мордатыми холуями молодое поколение Беларусов.
10.08.2020 02:23 Ответить
+10
Війна двох сортів ВАТИ.... Проросійська вата (для яких москалі - це братушки) воює із совковою, закостенілою ватою БРСР....

Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
10.08.2020 02:29 Ответить
а кста хороший вопросик...
10.08.2020 02:23 Ответить
Не приедут, им там под контроль надо будет брать государственные институты, это займёт какое-то время.
10.08.2020 02:24 Ответить
Ты опять ждешь что власти перекроют дорогу окупантам? После 2014 ты еще на власть и мусоров надеешься? Все как всегда ляжет на плечи народа. А власть только подать собирать и карманы себе набивать может.
10.08.2020 02:29 Ответить
Легетимный 2.0
10.08.2020 02:22 Ответить
Лукашенко недооценил со своими мордатыми холуями молодое поколение Беларусов.
10.08.2020 02:23 Ответить
Думаю вы недооцениваете Лукашенко. Дай бог чтоб я ошибся, но я не думаю, что он уйдет...
10.08.2020 02:34 Ответить
Вы не ошиблись. И это хорошо!
10.08.2020 02:46 Ответить
Мы, беларусы - мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.
10.08.2020 02:23 Ответить
_Народ имеет полное право (в Конституции США обязанность) разорвать на клочки агрессора против народа, его прав и свод, узурпатора и людоеда. Какой-то мерзкий недочеловечишка решил что может нагибать целый народ?! Таких мразей нужно рвать на куски в назидание всем последующим - тем, кто попытается превратить народ в бесправных рабов!
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 4715
10.08.2020 02:25 Ответить
Війна двох сортів ВАТИ.... Проросійська вата (для яких москалі - це братушки) воює із совковою, закостенілою ватою БРСР....

Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
10.08.2020 02:29 Ответить
так и есть - лука за 26 лет убил весь национализм - по сути протесты - за скорейшее вхождение в рашку
10.08.2020 08:13 Ответить
Совковый "хозяйственник" решил поиграть в "сильную руку". Не понимает дурень, что борется он не с себе подобными пионерами воспитанными по заветам Ильича-боящимися и уважающими власть свыше, а с новым, свободным поколением, которые не обременены комплексами дать пинка "всегда справедливому", и про всё лучше "знающему" руководству.
10.08.2020 02:31 Ответить
Кв сутичці ***** і луки пострадали нівчому не винні білоруси.
Горіть у пеклі москалі
10.08.2020 02:36 Ответить
_Беларусы пытаются отобрать у бандитов и людоедов и вернуть себе свою страну. Ибо это именно их страна, а не личная собственность лукашонки и его псов, стреляющих сейчас по беларусам!
10.08.2020 02:40 Ответить
О! Тепер біларуси перейшли ту лінію, яка була у нас взимку 2013-14.
Point of no return.
Коли вже немає права на відступ та замирення.
Все. Понеслася. Або перемога, або рабство. Компромісу нема.

Бажаю біларуським протестувальникам ескалації до перемоги. Це бій не тільки проти вусатого диктатора. Це битва Цивілізації Заходу проти антисвіту Євразії.
10.08.2020 02:38 Ответить
На плечах протестующих и возникающей сумятицы в Беларусь войдет *****. Тихановские, Цекало и Бабарико -- обычные ставленники *****.
10.08.2020 02:48 Ответить
Є така загроза. Тому для біларусів зараз момент істини.
***** у 2014 швидко загарбало Крим і потім хотіло так само захопити підлогу України ("проект Новоросія"). Але отримало лише сухорляву чверть Донецької та Луганської областей.
Біларуси теж у змозі зупинити кацапів. До того ж Біларусь - це навіть не наші лісостепи. Це дрімучі, заболочені лісові масиви, де свинособакам можна влаштувати пекло партизанського терору.
10.08.2020 03:13 Ответить
такі речі і призвіща як раSSія, навароSSія, пшонка, табачнік, труханов, партнов, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
10.08.2020 08:51 Ответить
к сожалению именно так и есть - беларусы борются за рашкино ярмо
10.08.2020 08:18 Ответить
рашкіно ярмо вони отримають у будь якому разі, бо послаблений лукашенко вже не матиме змоги так віляти хвостом, на заході його легітимність не визнають, а гроші щоб годувати силовиків та озлоблений нарід потрібні. Мацква як раз боїться повалення лукашенка протестувальниками, бо наступним буде путлєр.
10.08.2020 09:27 Ответить
Удивляюсь как укросми нагнетают обстановку вместе с москалями словно сговорились.Одного человека сбил автозак,а вонизма на весь мир.Скорее всего здесь автозак прорывает пердаки фашиствующих молодчиков а не цепь протестующих.
10.08.2020 02:41 Ответить
ну шо, посмєйомся..?

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 9599
10.08.2020 02:44 Ответить
https://twitter.com/food__junta
https://twitter.com/food__junta

Починаємо о 10.05 am

@food__junta


Схоже на те, що русня походу не тільки Вітєбську, а і Гомельську диряві репсублікі мутить.
10.08.2020 02:53 Ответить
Лидеры протеста Тихеновские --- "клиенты" Миротворца. " ...Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.
Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер...."

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 8015
10.08.2020 02:57 Ответить
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 732
10.08.2020 02:58 Ответить
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 7672
10.08.2020 02:59 Ответить
только посочувствовать - тут не над чем смеяться
10.08.2020 08:19 Ответить
Деякі українські військові експерти висловили думку: "Якби в Україні вище керівництво країни було з яйцями, то б вони повинні були виступити з ініціативою підписати договір з "непрокацапленим " військовим керівництвом або з ким ще небудь такого рангу в Білорусі, про спільне відбиття можливої агресії Росії, щоб діяти на випередження щодо збереження цілісності Білорусі та унеможливлення взяти Київ в кільце" (зараз олйух нажаль відпрацьовує дуже багато різних сценаріїв включаючи переділ Білорусі знаючи що люди на сході більш тяжіють до Росії, ніж регіони на заході які висловлюєть хоч якусь нейтральність або прозахідний вектор розвитку країни).

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 2671
10.08.2020 02:49 Ответить
Белоруссия сегодня - это Румыния конца 80-х, не нужно ей помогать, пусть белорусы сами свою судьбу решат.
10.08.2020 03:54 Ответить
там лука так промыл мозги что они практически все за вхождение в рашку
10.08.2020 08:20 Ответить
Бацька свою миссию выполнил,сдал кремлевское быдло по полному тарифу...
10.08.2020 03:58 Ответить
Александр Григорьевич много чего знает о темных делах КГБшной банды....,думаю еще много чего расскажет о Крысах Кремля....Дай Бог ему здоровья....
10.08.2020 04:03 Ответить
Ця пропутінська братва воює за московське ярму і правління московських вошей, а влада колаборантів з України допомагає Путіну. Коли Лукашенко переможе йому потрібно вичистити країну від агентури Кремля, ввести офіційну білоруську мову, відмовитись від імперських амбіцій кремля і вирощувати національну еліту та готовити її на президенство. Бо масони, імперці розшматують і знищать країну і її еколноміку. Білорусь як кіста в горлянці і Заходу і Сходу!
10.08.2020 08:48 Ответить
що ти верзеш. Таке вже було у СРСР, називалося ГУЛАГ
10.08.2020 18:45 Ответить
братья белорусы держитесь!
10.08.2020 10:33 Ответить
Беларусы! О вас вытерает ноги де-факто нелегитимная власть. За то, что вы не согласны быть быдлом (типа рассейского), и вас идут убивать. Поймите это. Будут жертвы. Если ваши ряды дрогнут из-за посадок и избиений - вам хана! Эта усатая мразь должна уйти к чаушеску. Займитесь логистикой, летучими отрядами, связью. Любо-дорого было смотреть, как пацаны слетались к омоновцам на выручку своим и давали этим скотам 3,14зды. Помните, они идут вас убивать и забирать будущее. Ни шагу назад!
10.08.2020 11:46 Ответить
70% населения в тюрьму не посадишь...
Чем больше жестокости тем больше ненависти к нему...
А сколько родственников, друзей у избитых и посаженных!
Таракан в капкане, ему уже ничего не поможет!
10.08.2020 18:33 Ответить
Беларусы мы за вас держим кулаки,у вас все получится только не сдавайтесь!
10.08.2020 18:36 Ответить
 
 