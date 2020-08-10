Автозак прорывает цепь протестующих в Минске. ФОТОрепортаж

Автомобиль силовиков блокировали протестующие в Минске, но он прорвался.

Фото прорыва автозака сквозь толпу опубликовало издание Наша Ніва, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно, что люди стояли цепью. Автомобиль прорывался сквозь нее, "выхватив" несколько человек, которые позже упали.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

