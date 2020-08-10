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Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську. ФОТОрепортаж
Автомобіль силовиків блокували протестувальники в Мінську, але він прорвався.
Фото прориву автозаку крізь натовп опублікувало видання Наша Ніва, інформує Цензор.НЕТ.
На них видно, що люди стояли ланцюгом. Автомобіль проривався крізь нього, "вихопивши" кілької людей, які пізніше впали.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Топ коментарі
+17 olele
показати весь коментар10.08.2020 02:20 Відповісти Посилання
+13 Otec Pigidiy
показати весь коментар10.08.2020 02:23 Відповісти Посилання
+10 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар10.08.2020 02:29 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
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а наш шмаркаль (чи шмигаль, бо і так і так говорять) вже кордон з БССР перекрив?
Бо не здивуюся, якщо на плечах "біженців" пукінський спецназ в Україну в'їде
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.
Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
Горіть у пеклі москалі
Point of no return.
Коли вже немає права на відступ та замирення.
Все. Понеслася. Або перемога, або рабство. Компромісу нема.
Бажаю біларуським протестувальникам ескалації до перемоги. Це бій не тільки проти вусатого диктатора. Це битва Цивілізації Заходу проти антисвіту Євразії.
***** у 2014 швидко загарбало Крим і потім хотіло так само захопити підлогу України ("проект Новоросія"). Але отримало лише сухорляву чверть Донецької та Луганської областей.
Біларуси теж у змозі зупинити кацапів. До того ж Біларусь - це навіть не наші лісостепи. Це дрімучі, заболочені лісові масиви, де свинособакам можна влаштувати пекло партизанського терору.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
https://twitter.com/food__junta
Починаємо о 10.05 am
@food__junta
Схоже на те, що русня походу не тільки Вітєбську, а і Гомельську диряві репсублікі мутить.
Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер...."
Чем больше жестокости тем больше ненависти к нему...
А сколько родственников, друзей у избитых и посаженных!
Таракан в капкане, ему уже ничего не поможет!