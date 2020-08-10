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Новини Фото Революція в Білорусі
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Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську. ФОТОрепортаж

Автомобіль силовиків блокували протестувальники в Мінську, але він прорвався.

Фото прориву автозаку крізь натовп опублікувало видання Наша Ніва, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно, що люди стояли ланцюгом. Автомобіль проривався крізь нього, "вихопивши" кілької людей, які пізніше впали.

Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%

Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 02
Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 03
Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 04

Також дивіться: Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені. ФОТОрепортаж

Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 05
Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську 06

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Дивіться: Автозак силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6725) протест (2411) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+17
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https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1292565654839668738 2 ч

а наш шмаркаль (чи шмигаль, бо і так і так говорять) вже кордон з БССР перекрив?
Бо не здивуюся, якщо на плечах "біженців" пукінський спецназ в Україну в'їде
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10.08.2020 02:20 Відповісти
+13
Лукашенко недооценил со своими мордатыми холуями молодое поколение Беларусов.
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10.08.2020 02:23 Відповісти
+10
Війна двох сортів ВАТИ.... Проросійська вата (для яких москалі - це братушки) воює із совковою, закостенілою ватою БРСР....

Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
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10.08.2020 02:29 Відповісти
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https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser

https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1292565654839668738 2 ч

а наш шмаркаль (чи шмигаль, бо і так і так говорять) вже кордон з БССР перекрив?
Бо не здивуюся, якщо на плечах "біженців" пукінський спецназ в Україну в'їде
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10.08.2020 02:20 Відповісти
а кста хороший вопросик...
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10.08.2020 02:23 Відповісти
Не приедут, им там под контроль надо будет брать государственные институты, это займёт какое-то время.
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10.08.2020 02:24 Відповісти
Ты опять ждешь что власти перекроют дорогу окупантам? После 2014 ты еще на власть и мусоров надеешься? Все как всегда ляжет на плечи народа. А власть только подать собирать и карманы себе набивать может.
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10.08.2020 02:29 Відповісти
Легетимный 2.0
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10.08.2020 02:22 Відповісти
Лукашенко недооценил со своими мордатыми холуями молодое поколение Беларусов.
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10.08.2020 02:23 Відповісти
Думаю вы недооцениваете Лукашенко. Дай бог чтоб я ошибся, но я не думаю, что он уйдет...
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10.08.2020 02:34 Відповісти
Вы не ошиблись. И это хорошо!
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10.08.2020 02:46 Відповісти
Мы, беларусы - мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.
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10.08.2020 02:23 Відповісти
_Народ имеет полное право (в Конституции США обязанность) разорвать на клочки агрессора против народа, его прав и свод, узурпатора и людоеда. Какой-то мерзкий недочеловечишка решил что может нагибать целый народ?! Таких мразей нужно рвать на куски в назидание всем последующим - тем, кто попытается превратить народ в бесправных рабов!
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 4715
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10.08.2020 02:25 Відповісти
Війна двох сортів ВАТИ.... Проросійська вата (для яких москалі - це братушки) воює із совковою, закостенілою ватою БРСР....

Білорусь занадто звязана всякими ОДКБ, Євразес, Союзними договорами, російською державною, СНД, Шанхайськими договорами і т.д.... щоб це називати протестами за СВОБОДУ БІЛОРУСІ....
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10.08.2020 02:29 Відповісти
так и есть - лука за 26 лет убил весь национализм - по сути протесты - за скорейшее вхождение в рашку
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10.08.2020 08:13 Відповісти
Совковый "хозяйственник" решил поиграть в "сильную руку". Не понимает дурень, что борется он не с себе подобными пионерами воспитанными по заветам Ильича-боящимися и уважающими власть свыше, а с новым, свободным поколением, которые не обременены комплексами дать пинка "всегда справедливому", и про всё лучше "знающему" руководству.
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10.08.2020 02:31 Відповісти
Кв сутичці ***** і луки пострадали нівчому не винні білоруси.
Горіть у пеклі москалі
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10.08.2020 02:36 Відповісти
_Беларусы пытаются отобрать у бандитов и людоедов и вернуть себе свою страну. Ибо это именно их страна, а не личная собственность лукашонки и его псов, стреляющих сейчас по беларусам!
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10.08.2020 02:40 Відповісти
О! Тепер біларуси перейшли ту лінію, яка була у нас взимку 2013-14.
Point of no return.
Коли вже немає права на відступ та замирення.
Все. Понеслася. Або перемога, або рабство. Компромісу нема.

Бажаю біларуським протестувальникам ескалації до перемоги. Це бій не тільки проти вусатого диктатора. Це битва Цивілізації Заходу проти антисвіту Євразії.
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10.08.2020 02:38 Відповісти
На плечах протестующих и возникающей сумятицы в Беларусь войдет *****. Тихановские, Цекало и Бабарико -- обычные ставленники *****.
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10.08.2020 02:48 Відповісти
Є така загроза. Тому для біларусів зараз момент істини.
***** у 2014 швидко загарбало Крим і потім хотіло так само захопити підлогу України ("проект Новоросія"). Але отримало лише сухорляву чверть Донецької та Луганської областей.
Біларуси теж у змозі зупинити кацапів. До того ж Біларусь - це навіть не наші лісостепи. Це дрімучі, заболочені лісові масиви, де свинособакам можна влаштувати пекло партизанського терору.
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10.08.2020 03:13 Відповісти
такі речі і призвіща як раSSія, навароSSія, пшонка, табачнік, труханов, партнов, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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10.08.2020 08:51 Відповісти
к сожалению именно так и есть - беларусы борются за рашкино ярмо
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10.08.2020 08:18 Відповісти
рашкіно ярмо вони отримають у будь якому разі, бо послаблений лукашенко вже не матиме змоги так віляти хвостом, на заході його легітимність не визнають, а гроші щоб годувати силовиків та озлоблений нарід потрібні. Мацква як раз боїться повалення лукашенка протестувальниками, бо наступним буде путлєр.
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10.08.2020 09:27 Відповісти
Удивляюсь как укросми нагнетают обстановку вместе с москалями словно сговорились.Одного человека сбил автозак,а вонизма на весь мир.Скорее всего здесь автозак прорывает пердаки фашиствующих молодчиков а не цепь протестующих.
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10.08.2020 02:41 Відповісти
ну шо, посмєйомся..?

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 9599
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10.08.2020 02:44 Відповісти
https://twitter.com/food__junta
https://twitter.com/food__junta

Починаємо о 10.05 am

@food__junta


Схоже на те, що русня походу не тільки Вітєбську, а і Гомельську диряві репсублікі мутить.
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10.08.2020 02:53 Відповісти
Лидеры протеста Тихеновские --- "клиенты" Миротворца. " ...Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.
Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер...."

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 8015
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10.08.2020 02:57 Відповісти
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 732
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10.08.2020 02:58 Відповісти
Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 7672
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10.08.2020 02:59 Відповісти
только посочувствовать - тут не над чем смеяться
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10.08.2020 08:19 Відповісти
Деякі українські військові експерти висловили думку: "Якби в Україні вище керівництво країни було з яйцями, то б вони повинні були виступити з ініціативою підписати договір з "непрокацапленим " військовим керівництвом або з ким ще небудь такого рангу в Білорусі, про спільне відбиття можливої агресії Росії, щоб діяти на випередження щодо збереження цілісності Білорусі та унеможливлення взяти Київ в кільце" (зараз олйух нажаль відпрацьовує дуже багато різних сценаріїв включаючи переділ Білорусі знаючи що люди на сході більш тяжіють до Росії, ніж регіони на заході які висловлюєть хоч якусь нейтральність або прозахідний вектор розвитку країни).

Автозак прорывает цепь протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 2671
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10.08.2020 02:49 Відповісти
Белоруссия сегодня - это Румыния конца 80-х, не нужно ей помогать, пусть белорусы сами свою судьбу решат.
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10.08.2020 03:54 Відповісти
там лука так промыл мозги что они практически все за вхождение в рашку
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10.08.2020 08:20 Відповісти
Бацька свою миссию выполнил,сдал кремлевское быдло по полному тарифу...
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10.08.2020 03:58 Відповісти
Александр Григорьевич много чего знает о темных делах КГБшной банды....,думаю еще много чего расскажет о Крысах Кремля....Дай Бог ему здоровья....
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10.08.2020 04:03 Відповісти
Ця пропутінська братва воює за московське ярму і правління московських вошей, а влада колаборантів з України допомагає Путіну. Коли Лукашенко переможе йому потрібно вичистити країну від агентури Кремля, ввести офіційну білоруську мову, відмовитись від імперських амбіцій кремля і вирощувати національну еліту та готовити її на президенство. Бо масони, імперці розшматують і знищать країну і її еколноміку. Білорусь як кіста в горлянці і Заходу і Сходу!
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10.08.2020 08:48 Відповісти
що ти верзеш. Таке вже було у СРСР, називалося ГУЛАГ
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10.08.2020 18:45 Відповісти
братья белорусы держитесь!
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10.08.2020 10:33 Відповісти
Беларусы! О вас вытерает ноги де-факто нелегитимная власть. За то, что вы не согласны быть быдлом (типа рассейского), и вас идут убивать. Поймите это. Будут жертвы. Если ваши ряды дрогнут из-за посадок и избиений - вам хана! Эта усатая мразь должна уйти к чаушеску. Займитесь логистикой, летучими отрядами, связью. Любо-дорого было смотреть, как пацаны слетались к омоновцам на выручку своим и давали этим скотам 3,14зды. Помните, они идут вас убивать и забирать будущее. Ни шагу назад!
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10.08.2020 11:46 Відповісти
70% населения в тюрьму не посадишь...
Чем больше жестокости тем больше ненависти к нему...
А сколько родственников, друзей у избитых и посаженных!
Таракан в капкане, ему уже ничего не поможет!
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10.08.2020 18:33 Відповісти
Беларусы мы за вас держим кулаки,у вас все получится только не сдавайтесь!
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10.08.2020 18:36 Відповісти
 
 