Автозак прориває ланцюг протестувальників у Мінську. ФОТОрепортаж

Автомобіль силовиків блокували протестувальники в Мінську, але він прорвався.

Фото прориву автозаку крізь натовп опублікувало видання Наша Ніва, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно, що люди стояли ланцюгом. Автомобіль проривався крізь нього, "вихопивши" кілької людей, які пізніше впали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%







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Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

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