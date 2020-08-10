Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко. ВИДЕО
Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко присутствовал на пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Петр Симоненко присутствовал на первой после президентских выборов и массовых протестов в Беларуси пресс-конференции Александра Лукашенко.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Тут кто то врет. Эта прес конференция была вчера во время выборов. Ее транслировал телеканал Беларусь24. Я еще удивился, как это в день выборов кандидат может делать прес конференцию? А Шо там присутствовалО это губатое чмо, правда.
ума не приложу
куда ж вы **** все лезите и лезите
тьфу, гидота...
где золото партии? товарищи с тройки спросят
взгляд с прищуром устремленньій вдаль....