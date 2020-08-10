Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко. ВИДЕО

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко присутствовал на пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Петр Симоненко присутствовал на первой после президентских выборов и массовых протестов в Беларуси пресс-конференции Александра Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.