Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко. ВИДЕО

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко присутствовал на пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Петр Симоненко присутствовал на первой после президентских выборов и массовых протестов в Беларуси пресс-конференции Александра Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Симоненко Петр (1643) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+38
10.08.2020 13:44 Ответить
+22
Продажная русская подстилка, отрабатывает бабки
10.08.2020 13:36 Ответить
+19
Подобное к подобному, ничего необычного. Когда они уже передохнут? такое впечатление, что пьют кровь и живут вечно...
10.08.2020 13:37 Ответить
А шо це падло комуняцьке і недобите там робить? А ну бігом в ТГК, до Кравчука і Фокіна....))))
10.08.2020 14:00 Ответить
По возрасту не подходит, молодой ещё. Туда надо 85+.
10.08.2020 14:16 Ответить
)))) Буде знову ПІОНЄРОМ, серед старших ТОВАРИШІВ КОМУНІСТІВ.....
10.08.2020 14:30 Ответить
Хіба що нічні горщики від цих товаришів виносити.
10.08.2020 14:39 Ответить
Полюс мерзости и подлости перемещается в Беларусь?
10.08.2020 14:07 Ответить
Требовать выдачи вместе с вагнеровцами.. ( шутка)
10.08.2020 14:08 Ответить
Петро симоненко не отработал путлеррвское бабло, должок надо отдавать, здесь работает закон джунглей.
10.08.2020 14:09 Ответить
зараза липне до зарази... пеця липне до бацьки в надії щоб увірвати кусок пожирніше від китайських траншів-подачок для краснопузої нечисті.
10.08.2020 14:10 Ответить
Петя губошлеп захотел о себе напомнить...
10.08.2020 14:27 Ответить
Ему нужно время!!!! Путин поможет!!!! Варвары!!! Хорошо Господь вам больше одного срока не даст!!! И ОМОН ваш конченый вас не спасет!!!!
10.08.2020 14:51 Ответить
Интересно, почему этот гандон еще жив?
10.08.2020 15:03 Ответить
А я так думаю. Если бьі такие как Симоненко, Рабинович, Медведчук бьіли бьі в Беларус, то они давно сидели бьі на киче. У нас демократия в Украине, а у Лукашенко они бьі лес валили
10.08.2020 15:05 Ответить
Тоже думал что эта мразь коммунистическая уже сдохла...а оно еще ползает...
10.08.2020 15:11 Ответить
А корову свою,разрушительницу социалистической ячейки общества ,куда дел?
10.08.2020 15:43 Ответить
Ещё не сдох?
10.08.2020 15:44 Ответить
комуняку на гіляку!
10.08.2020 16:01 Ответить
Подрабатывает в массовке.
10.08.2020 16:19 Ответить
Навіщо взагалі згадувати про цей непотріб?
10.08.2020 16:39 Ответить
Хороший коммунист - мертвый коммунист
10.08.2020 17:05 Ответить
Тут кто то врет. Эта прес конференция была вчера во время выборов. Ее транслировал телеканал Беларусь24. Я еще удивился, как это в день выборов кандидат может делать прес конференцию? А Шо там присутствовалО это губатое чмо, правда.
10.08.2020 18:27 Ответить
тихо стояв, як миша.
10.08.2020 18:36 Ответить
оно ещё живое?
10.08.2020 18:38 Ответить
Блііііііін !!! Точно !!! Симона ще в ТКГ не вистачає! Як це зе ще його туди не вплів. Правда трохи замолодий...
10.08.2020 18:46 Ответить
ОЦЕ ЩЕ ЧУЧЕЛО!!!!
10.08.2020 19:55 Ответить
ТАМ Симоненку и место, пусть он там ячейки коммунистические собирает.
10.08.2020 20:14 Ответить
почему до сих пор не взорвали с куском дороги?
ума не приложу
10.08.2020 21:19 Ответить
и когда ж гребаные совкодрочеры повыздыхают
куда ж вы **** все лезите и лезите
10.08.2020 22:12 Ответить
************ краснозадая. губастая москальская подстилка.
тьфу, гидота...
10.08.2020 22:25 Ответить
куда кассу партийную распределили, петя?
где золото партии? товарищи с тройки спросят
11.08.2020 00:31 Ответить
класика жанра..
взгляд с прищуром устремленньій вдаль....
11.08.2020 08:31 Ответить
а чё там "губошлёп" делает?.Пришел "бацьке" "мин.ет" политпропаганды колхозов провести?
11.08.2020 09:36 Ответить
хороший коммунист - мертвый коммунист!
11.08.2020 09:56 Ответить
Нашли событие которое следует освещать. Главное это то, что народ разгромно турнул "оппозицию" и проголосовал за Лукашенко, при всех его недостатках. Народ считает что "оппозиция" несравнимо хуже чем он. Народ здесь конечно прав.
11.08.2020 11:20 Ответить
