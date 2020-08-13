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Морпехи отработали действия при попадании в засаду. ФОТО

Морские пехотинцы ВМС ВСУ отработали ведение разведывательных действий в составе взводов и малых групп на тактико-специальных учениях с боевой стрельбой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информационное агентство Минобороны "Армия Информ".

Морпехи оттачивали навыки по ориентированию на местности, наблюдению, идентификации объектов условного противника и передаче информации.

"Каждый из этих элементов пытались отработать подробно. Особое внимание уделяли обученности личного состава, умению использовать имеющиеся технические средства и действовать слаженно. Сценарии использовали разные - от поиска диверсионной группы условного противника к отработке действий при попадании в засаду", - рассказал командир взвода старший лейтенант Леонид Диденко.

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Учения проходили под руководством опытных офицеров из состава подразделения, которые прошли соответствующую программу подготовки по стандартам НАТО.

"Такие учения проводим достаточно часто, что дает "ветеранам" возможность поддерживать и совершенствовать навыки и умения, а тем морпехам, которые недавно пришли к нам, приобретать знания и опыт", - добавил Диденко.

Завершились учения выполнением упражнений стрельб из штатного вооружения.

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Морпехи отработали действия при попадании в засаду 01
Морпехи отработали действия при попадании в засаду 02

Автор: 

военные учения (3466) ВСУ (6738)


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Топ комментарии
+7
По фото уже могу сказать - ЧТО ОНИ ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУПЫ !
При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !

А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
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13.08.2020 21:39 Ответить
+7
Каким, су.ка образом, они оказались друг возле друга !? Почему всего лишь присели, почему "не ведется огонь" , а потом кто выжил или у кого появилась возможность - не сменили позиции на более выгодные ! И т,д. !?

И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
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13.08.2020 21:42 Ответить
+6
І щоб не як тоді....коли двоє загинули, а трус отримав нагороду від ЗЕ.
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13.08.2020 21:15 Ответить
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Чисто теоретически отряд из восьми человек должен иметь пулемет и винтовку с оптикой...
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13.08.2020 21:13 Ответить
Миколаївську бригаду потрібно тренувати день і ніч, поки вони не стануть професіоналами. Те що сталось під час спроби евакуації пораненого - це повна дискваліфікація. Потікали як зайці деякі члени евакуаційної команди після вогневого контакту з ворогом. Морпіхи не мають втікати, вони мають атакувати, інакше що це за морпіхі!
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13.08.2020 22:35 Ответить
І щоб не як тоді....коли двоє загинули, а трус отримав нагороду від ЗЕ.
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13.08.2020 21:15 Ответить
А судя по ЭТИМ "учениям" - в будущем это (загинули, а трус отримав нагороду) будет повторятся и не раз... !
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14.08.2020 11:50 Ответить
В результате действий все в плену.
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13.08.2020 21:16 Ответить
По фото уже могу сказать - ЧТО ОНИ ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУПЫ !
При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !

А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
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13.08.2020 21:39 Ответить
Каким, су.ка образом, они оказались друг возле друга !? Почему всего лишь присели, почему "не ведется огонь" , а потом кто выжил или у кого появилась возможность - не сменили позиции на более выгодные ! И т,д. !?

И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
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13.08.2020 21:42 Ответить
Снова, вместо того, чем учится...Нам впаривают тупую , да еще не правильную показуху !
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13.08.2020 21:44 Ответить
Извините меня за мою бурную реакцию... Но сколько можно заниматься показухой и ерундой... Это снова принесет только потери !
Я ФИГЕЮ !
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13.08.2020 21:48 Ответить
а засада вооон там, за возвышеностью. и слева в зеленке. С левой стороны пулеметный шквальный огонь будет, а с возвышенности -гранатометчики
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13.08.2020 22:05 Ответить
В статье написано чётко : "Морпехи отработали действия при попадании в засаду" !!!
Не обнаружение засады, а ПОПАДАНИЕ В НЕЁ !!!

И даже если бы она (засада) была х.р знает где - скопление - недопустимо !
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13.08.2020 22:19 Ответить
та ну да, лучше всего была бы картинка, чтоб на ней ни одного пехотинца ,и куча дымовых шашек горит
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13.08.2020 22:59 Ответить
Лучше - не устраивать цирк, а учится воевать и побеждать ! И воевать и победждать в реальности !
А не утаивать тупую показуху !
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14.08.2020 02:01 Ответить
Фактически, данной показухой они очередной раз подтвердили то, что было уже ясно...
Морпехи не имеют рзведки ! Они не способны выполнять задачи ДАЖЕ НА УЧЕНИЯХ !
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13.08.2020 22:37 Ответить
фиг его знает, а может их командующий именно так себе и представляет действия при попадании в засаду, а они умные , и сыграли спектакль, заодно и противника ввели в оману
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13.08.2020 23:04 Ответить
Ага, "умные" - и своих бросать они прекрасно умеют... И к награде - своих трусов представлять...
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14.08.2020 02:00 Ответить
Готуються?
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13.08.2020 23:10 Ответить
Мдаа... это засада... Это *** не засада и не действия в обороне... Это попадалово бача! зависли мужики...
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14.08.2020 00:05 Ответить
Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку - Цензор.НЕТ 5640
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14.08.2020 07:29 Ответить
 
 