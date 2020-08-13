Морпехи отработали действия при попадании в засаду. ФОТО
Морские пехотинцы ВМС ВСУ отработали ведение разведывательных действий в составе взводов и малых групп на тактико-специальных учениях с боевой стрельбой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информационное агентство Минобороны "Армия Информ".
Морпехи оттачивали навыки по ориентированию на местности, наблюдению, идентификации объектов условного противника и передаче информации.
"Каждый из этих элементов пытались отработать подробно. Особое внимание уделяли обученности личного состава, умению использовать имеющиеся технические средства и действовать слаженно. Сценарии использовали разные - от поиска диверсионной группы условного противника к отработке действий при попадании в засаду", - рассказал командир взвода старший лейтенант Леонид Диденко.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области. ФОТОрепортаж
Учения проходили под руководством опытных офицеров из состава подразделения, которые прошли соответствующую программу подготовки по стандартам НАТО.
"Такие учения проводим достаточно часто, что дает "ветеранам" возможность поддерживать и совершенствовать навыки и умения, а тем морпехам, которые недавно пришли к нам, приобретать знания и опыт", - добавил Диденко.
Завершились учения выполнением упражнений стрельб из штатного вооружения.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ. ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !
А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
Я ФИГЕЮ !
Не обнаружение засады, а ПОПАДАНИЕ В НЕЁ !!!
И даже если бы она (засада) была х.р знает где - скопление - недопустимо !
А не утаивать тупую показуху !
Морпехи не имеют рзведки ! Они не способны выполнять задачи ДАЖЕ НА УЧЕНИЯХ !