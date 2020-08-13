Морпехи отработали действия при попадании в засаду. ФОТО

Морские пехотинцы ВМС ВСУ отработали ведение разведывательных действий в составе взводов и малых групп на тактико-специальных учениях с боевой стрельбой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информационное агентство Минобороны "Армия Информ".

Морпехи оттачивали навыки по ориентированию на местности, наблюдению, идентификации объектов условного противника и передаче информации.

"Каждый из этих элементов пытались отработать подробно. Особое внимание уделяли обученности личного состава, умению использовать имеющиеся технические средства и действовать слаженно. Сценарии использовали разные - от поиска диверсионной группы условного противника к отработке действий при попадании в засаду", - рассказал командир взвода старший лейтенант Леонид Диденко.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Учения проходили под руководством опытных офицеров из состава подразделения, которые прошли соответствующую программу подготовки по стандартам НАТО.

"Такие учения проводим достаточно часто, что дает "ветеранам" возможность поддерживать и совершенствовать навыки и умения, а тем морпехам, которые недавно пришли к нам, приобретать знания и опыт", - добавил Диденко.

Завершились учения выполнением упражнений стрельб из штатного вооружения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ. ФОТОрепортаж



