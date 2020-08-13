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Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку. ФОТО

Морські піхотинці ВМС ЗСУ відпрацювали ведення розвідувальних дій у складі взводів і малих груп на тактико-спеціальних навчаннях із бойовою стрільбою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформаційне агентство Міноборони "Армія Інформ".

Морпіхи вдосконалювали навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника і передачі інформації.

"Кожен із цих елементів намагалися відпрацювати детально. Особливу увагу приділяли навченості особового складу, вмінню використовувати наявні технічні засоби і діяти злагоджено. Сценарії використовували різні - від пошуку диверсійної групи умовного противника до відпрацювання дій при потраплянні в засідку", - розповів командир взводу старший лейтенант Леонід Діденко.

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Навчання проходили під керівництвом досвідчених офіцерів зі складу підрозділу, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.

"Такі навчання проводимо досить часто, що дає "ветеранам" можливість підтримувати і вдосконалювати навички та вміння, а тим морпіхам, які недавно прийшли до нас, здобувати знання і досвід", - додав Діденко.

Завершилися навчання виконанням вправ стрільб зі штатного озброєння.

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Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку 01
Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку 02

військові навчання (2775) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+7
По фото уже могу сказать - ЧТО ОНИ ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУПЫ !
При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !

А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
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13.08.2020 21:39
+7
Каким, су.ка образом, они оказались друг возле друга !? Почему всего лишь присели, почему "не ведется огонь" , а потом кто выжил или у кого появилась возможность - не сменили позиции на более выгодные ! И т,д. !?

И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
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13.08.2020 21:42
+6
І щоб не як тоді....коли двоє загинули, а трус отримав нагороду від ЗЕ.
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13.08.2020 21:15
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Чисто теоретически отряд из восьми человек должен иметь пулемет и винтовку с оптикой...
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13.08.2020 21:13 Відповісти
Миколаївську бригаду потрібно тренувати день і ніч, поки вони не стануть професіоналами. Те що сталось під час спроби евакуації пораненого - це повна дискваліфікація. Потікали як зайці деякі члени евакуаційної команди після вогневого контакту з ворогом. Морпіхи не мають втікати, вони мають атакувати, інакше що це за морпіхі!
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13.08.2020 22:35 Відповісти
І щоб не як тоді....коли двоє загинули, а трус отримав нагороду від ЗЕ.
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13.08.2020 21:15 Відповісти
А судя по ЭТИМ "учениям" - в будущем это (загинули, а трус отримав нагороду) будет повторятся и не раз... !
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14.08.2020 11:50 Відповісти
В результате действий все в плену.
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13.08.2020 21:16 Відповісти
По фото уже могу сказать - ЧТО ОНИ ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУПЫ !
При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !

А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
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13.08.2020 21:39 Відповісти
Каким, су.ка образом, они оказались друг возле друга !? Почему всего лишь присели, почему "не ведется огонь" , а потом кто выжил или у кого появилась возможность - не сменили позиции на более выгодные ! И т,д. !?

И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
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13.08.2020 21:42 Відповісти
Снова, вместо того, чем учится...Нам впаривают тупую , да еще не правильную показуху !
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13.08.2020 21:44 Відповісти
Извините меня за мою бурную реакцию... Но сколько можно заниматься показухой и ерундой... Это снова принесет только потери !
Я ФИГЕЮ !
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13.08.2020 21:48 Відповісти
а засада вооон там, за возвышеностью. и слева в зеленке. С левой стороны пулеметный шквальный огонь будет, а с возвышенности -гранатометчики
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13.08.2020 22:05 Відповісти
В статье написано чётко : "Морпехи отработали действия при попадании в засаду" !!!
Не обнаружение засады, а ПОПАДАНИЕ В НЕЁ !!!

И даже если бы она (засада) была х.р знает где - скопление - недопустимо !
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13.08.2020 22:19 Відповісти
та ну да, лучше всего была бы картинка, чтоб на ней ни одного пехотинца ,и куча дымовых шашек горит
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13.08.2020 22:59 Відповісти
Лучше - не устраивать цирк, а учится воевать и побеждать ! И воевать и победждать в реальности !
А не утаивать тупую показуху !
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14.08.2020 02:01 Відповісти
Фактически, данной показухой они очередной раз подтвердили то, что было уже ясно...
Морпехи не имеют рзведки ! Они не способны выполнять задачи ДАЖЕ НА УЧЕНИЯХ !
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13.08.2020 22:37 Відповісти
фиг его знает, а может их командующий именно так себе и представляет действия при попадании в засаду, а они умные , и сыграли спектакль, заодно и противника ввели в оману
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13.08.2020 23:04 Відповісти
Ага, "умные" - и своих бросать они прекрасно умеют... И к награде - своих трусов представлять...
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14.08.2020 02:00 Відповісти
Готуються?
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13.08.2020 23:10 Відповісти
Мдаа... это засада... Это *** не засада и не действия в обороне... Это попадалово бача! зависли мужики...
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14.08.2020 00:05 Відповісти
Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку - Цензор.НЕТ 5640
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14.08.2020 07:29 Відповісти
 
 