Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку. ФОТО
Морські піхотинці ВМС ЗСУ відпрацювали ведення розвідувальних дій у складі взводів і малих груп на тактико-спеціальних навчаннях із бойовою стрільбою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформаційне агентство Міноборони "Армія Інформ".
Морпіхи вдосконалювали навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника і передачі інформації.
"Кожен із цих елементів намагалися відпрацювати детально. Особливу увагу приділяли навченості особового складу, вмінню використовувати наявні технічні засоби і діяти злагоджено. Сценарії використовували різні - від пошуку диверсійної групи умовного противника до відпрацювання дій при потраплянні в засідку", - розповів командир взводу старший лейтенант Леонід Діденко.
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Навчання проходили під керівництвом досвідчених офіцерів зі складу підрозділу, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.
"Такі навчання проводимо досить часто, що дає "ветеранам" можливість підтримувати і вдосконалювати навички та вміння, а тим морпіхам, які недавно прийшли до нас, здобувати знання і досвід", - додав Діденко.
Завершилися навчання виконанням вправ стрільб зі штатного озброєння.
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При попадании в засаду ВСЕ МГНОВЕННО ДОЛЖНЫ ЗАЛЕЧЬ с одновременным открытием сплошного огня "в сектор своей ответственности" - БЕЗ ВЫЦЕЛИВАНИЯ !
А эти как тупые бараны сбились в кучу да еще торчать как последние мудаки - будучи на мушке у противника! "На мушке" - так засада, это заблаговременно приготовленный "тир" для отстрела всех в нее попавших. Фактически каждый изначально - НА МУШКЕ !
И вообще - учения им проводить рано ! Для начала пусть НАУЧАТЬСЯ !
Так как "учения" - это фактически показуха.... На учениях НЕ УЧАТСЯ, а уже показывают то чему научились !
Я ФИГЕЮ !
Не обнаружение засады, а ПОПАДАНИЕ В НЕЁ !!!
И даже если бы она (засада) была х.р знает где - скопление - недопустимо !
А не утаивать тупую показуху !
Морпехи не имеют рзведки ! Они не способны выполнять задачи ДАЖЕ НА УЧЕНИЯХ !