Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку. ФОТО

Морські піхотинці ВМС ЗСУ відпрацювали ведення розвідувальних дій у складі взводів і малих груп на тактико-спеціальних навчаннях із бойовою стрільбою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформаційне агентство Міноборони "Армія Інформ".

Морпіхи вдосконалювали навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника і передачі інформації.

"Кожен із цих елементів намагалися відпрацювати детально. Особливу увагу приділяли навченості особового складу, вмінню використовувати наявні технічні засоби і діяти злагоджено. Сценарії використовували різні - від пошуку диверсійної групи умовного противника до відпрацювання дій при потраплянні в засідку", - розповів командир взводу старший лейтенант Леонід Діденко.

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Навчання проходили під керівництвом досвідчених офіцерів зі складу підрозділу, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.

"Такі навчання проводимо досить часто, що дає "ветеранам" можливість підтримувати і вдосконалювати навички та вміння, а тим морпіхам, які недавно прийшли до нас, здобувати знання і досвід", - додав Діденко.

Завершилися навчання виконанням вправ стрільб зі штатного озброєння.

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