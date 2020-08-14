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Минское метро готовится к забастовке. ФОТО

Работники минского метрополитена заявляют о начале забастовки сегодня в 12:30.

Их обращение опубликовал канал Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"Рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен") готовятся к забастовке, от сотрудников дэпо до инженерных служб: движение, снабжение, эм, путей и тоннельных сооружений, тч-1 и тч-2, рмс, безопасность, эко, автоматизация, обходчики, монтеры, эстэпэшники. Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом", - говорится в сообщении.

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Начало забастовки запланировано на 12:30.

Пассажиров просят присоединится 

Минское метро готовится к забастовке 01
Минское метро готовится к забастовке 02

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Минское метро готовится к забастовке 03

Беларусь (7937) Метрополитен (1017)


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Топ комментарии
+21
Тебе етого не понять. Ты даже пройдешь мимо кода твою мать и жену будут насиловать, чтобы на работу не опоздать. Ты РАБ,
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14.08.2020 10:10 Ответить
+11
Петрович, лучше на рыбалку. Там попустит и отдохнещь.
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14.08.2020 10:11 Ответить
+7
Каанєчна, а щє ОМОНівці не отримають зряплату, бо вони її теж з бюджету отримують. Як тобі така логіка?
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14.08.2020 10:27 Ответить
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Ну конечно, господа Никто лучше всех знают про забастовки. Вообще довольно смешно про них читать, типа Жабинковский сахзавод один из лидеров забастовочного движения, при том, что запуск в этом году ожидается в средине сентября. Там действительно сильные антилукашенковские настроения, но забастовки с серьезными последствиями в ремонтный период быть не может. В основном недовольство от развала работы в этом году, когда Лука посадил всех директоров сах. заводов и одновременно возник кризис сбыта и частичная занятость работяг с падением зарплат и ухудшением перспектив надолго, т.к. свеклы в этом году посеяли очень мало.
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14.08.2020 12:07 Ответить
Взагалі коли не хочуть протестів, то перше, що роблять це відключають Інтернет, зв1язок і зупиняють метро. Агент СЗР РФ запропонував, а одноклітинні підтримали.
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14.08.2020 13:52 Ответить
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