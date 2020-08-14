Минское метро готовится к забастовке. ФОТО

Работники минского метрополитена заявляют о начале забастовки сегодня в 12:30.

Их обращение опубликовал канал Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"Рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен") готовятся к забастовке, от сотрудников дэпо до инженерных служб: движение, снабжение, эм, путей и тоннельных сооружений, тч-1 и тч-2, рмс, безопасность, эко, автоматизация, обходчики, монтеры, эстэпэшники. Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом", - говорится в сообщении.

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Начало забастовки запланировано на 12:30.

Пассажиров просят присоединится





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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.