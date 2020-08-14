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Мінське метро готується до страйку. ФОТО

Працівники мінського метрополітену заявляють про початок страйку сьогодні о 12:30.

Їхнє звернення опублікував канал Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"Робочі мінського метро (ДП "Мінський метрополітен") готуються до страйку, від співробітників ДЕПО до інженерних служб: рух, постачання, колій і тунельних споруд, тч-1 і тч-2, РМС, безпека, еко, автоматизація, обхідники, монтери та ін. Їх тисячі, вони всі розбиті на невеликі групи, зміни і станції, але вони єдині з народом", - йдеться в повідомленні.

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Початок страйку заплановано на 12:30.

Пасажирів просять долучатися.

Мінське метро готується до страйку 01
Мінське метро готується до страйку 02

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Мінське метро готується до страйку 03

Автор: 

Білорусь (7931) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+21
Тебе етого не понять. Ты даже пройдешь мимо кода твою мать и жену будут насиловать, чтобы на работу не опоздать. Ты РАБ,
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14.08.2020 10:10
+11
Петрович, лучше на рыбалку. Там попустит и отдохнещь.
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14.08.2020 10:11
+7
Каанєчна, а щє ОМОНівці не отримають зряплату, бо вони її теж з бюджету отримують. Як тобі така логіка?
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14.08.2020 10:27
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Ну конечно, господа Никто лучше всех знают про забастовки. Вообще довольно смешно про них читать, типа Жабинковский сахзавод один из лидеров забастовочного движения, при том, что запуск в этом году ожидается в средине сентября. Там действительно сильные антилукашенковские настроения, но забастовки с серьезными последствиями в ремонтный период быть не может. В основном недовольство от развала работы в этом году, когда Лука посадил всех директоров сах. заводов и одновременно возник кризис сбыта и частичная занятость работяг с падением зарплат и ухудшением перспектив надолго, т.к. свеклы в этом году посеяли очень мало.
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14.08.2020 12:07 Відповісти
Взагалі коли не хочуть протестів, то перше, що роблять це відключають Інтернет, зв1язок і зупиняють метро. Агент СЗР РФ запропонував, а одноклітинні підтримали.
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14.08.2020 13:52 Відповісти
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