Мінське метро готується до страйку. ФОТО

Працівники мінського метрополітену заявляють про початок страйку сьогодні о 12:30.

Їхнє звернення опублікував канал Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"Робочі мінського метро (ДП "Мінський метрополітен") готуються до страйку, від співробітників ДЕПО до інженерних служб: рух, постачання, колій і тунельних споруд, тч-1 і тч-2, РМС, безпека, еко, автоматизація, обхідники, монтери та ін. Їх тисячі, вони всі розбиті на невеликі групи, зміни і станції, але вони єдині з народом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Початок страйку заплановано на 12:30.

Пасажирів просять долучатися.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення - це не фейк, а поклик сумління: журналісти держЗМІ Білорусі підготували звернення до міністра інформації

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.