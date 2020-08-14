Мінське метро готується до страйку. ФОТО
Працівники мінського метрополітену заявляють про початок страйку сьогодні о 12:30.
Їхнє звернення опублікував канал Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.
"Робочі мінського метро (ДП "Мінський метрополітен") готуються до страйку, від співробітників ДЕПО до інженерних служб: рух, постачання, колій і тунельних споруд, тч-1 і тч-2, РМС, безпека, еко, автоматизація, обхідники, монтери та ін. Їх тисячі, вони всі розбиті на невеликі групи, зміни і станції, але вони єдині з народом", - йдеться в повідомленні.
Початок страйку заплановано на 12:30.
Пасажирів просять долучатися.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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