Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии. ФОТО

Обнародовано новое фото Александра Тарайковского, погибшего 10 августа возле станции метро "Пушкинская" в Минске.

На снимке, опубликованном Associated Press, на груди мужчины видно красное пятно, хотя по официальной версии он погиб от взрыва пиротехнического предмета, который якобы планировал бросить в сторону силовиков, передает Цензор.НЕТ.

"На этом изображении, взятом из видеозаписи Associated Press Television, снятой в понедельник, 10 августа 2020 года, запечатлен митингующий, в котором узнают Александра Тарайковского, с ранением во время митинга после президентских выборов в Беларуси в Минске, Беларусь, в воскресенье, 9 августа. В понедельник оператор Associated Press зафиксировал, как протестующий упал, а затем лежал неподвижно", - говорится в описании к фото.

Мужчина в шортах и белой футболке стоит на дороге, а напротив него - несколько человек в форме. На груди видно красное пятно. Каких-либо признаков "пиротехнического предмета" не видно.

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Издание отмечает, что обнародует видео с места происшествия.

Напомним, вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

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