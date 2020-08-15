Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии. ФОТО
Обнародовано новое фото Александра Тарайковского, погибшего 10 августа возле станции метро "Пушкинская" в Минске.
На снимке, опубликованном Associated Press, на груди мужчины видно красное пятно, хотя по официальной версии он погиб от взрыва пиротехнического предмета, который якобы планировал бросить в сторону силовиков, передает Цензор.НЕТ.
"На этом изображении, взятом из видеозаписи Associated Press Television, снятой в понедельник, 10 августа 2020 года, запечатлен митингующий, в котором узнают Александра Тарайковского, с ранением во время митинга после президентских выборов в Беларуси в Минске, Беларусь, в воскресенье, 9 августа. В понедельник оператор Associated Press зафиксировал, как протестующий упал, а затем лежал неподвижно", - говорится в описании к фото.
Мужчина в шортах и белой футболке стоит на дороге, а напротив него - несколько человек в форме. На груди видно красное пятно. Каких-либо признаков "пиротехнического предмета" не видно.
Издание отмечает, что обнародует видео с места происшествия.
Напомним, вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.
По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.
Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.
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Побиттям людей та затриманнями у Мінську 10 серпня командував відставний командир так званого "ескадрону смерті" Дмитро Павліченко. ... Саме Дмитра Павліченка підозрюють в створенні "ескадрону смерті", який знищував у 1999-2000 роках політичних опонентів Олександра Лукашенка. Точніше, у виконанні наказів, які віддавали тодішні глава Ради безпеки Віктор Шейман і міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков.
Вірний пес засмороділого "бацьки".
пика відморозка. павліченко дімка.
Врешті: вище по гілці заходила мова про Жизневського... справжнього білоруського націоналіста, який переховувався в Україні від переслідувань Луки...
Еврокомиссия готовит санкционный список относительно виновных в силовом разгоне протестов в Беларуси.
В нем фигурирует старший сын (...) Лукашенко, Виктор Лукашенко( имеет высокий чин военного)
Это Витёк отдавал приказы бить мирных митингующих!
Нагло и с перепугу..
Полтора десятка ментов и..один..безоружный..
Какие мотивы его были, можно только гадать/ванговать..
НО, любого из нас посадили бы за "превышение" самообороны..
даже в собственном помешканні..
Фуфло менты гонят!
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что президент России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимир Путин окажет «всестороннюю помощь» по обеспечению безопасности Беларуси.
Об этом сообщает агентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-dogovorilsja-s-putinym-rossija-pri-pervom-zaprose-okazhet-pomosch-po-obespecheniju-402964-2020/ БЕЛТА .
«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Как раз эти моменты подходят под этот договор.
Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации.
Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит», - заявил Лукашенко.
Он добавил, что пришел к договоренности с Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси.
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Ранее сегодня СМИ уже сообщали о телефонном разговоре Лукашенко и Путина, но информации об обещании Путина помочь в обеспечении безопасности Беларуси не было.
Впрочем, наверняка в их разговоре были и такие моменты, о которых не рассказал ни один уз диктаторов.
Например, о вероятном скором бегстве Лукашенко в Россию, о чем сегодня передали западные СМИ:
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Бывшие кандидаты в президенты все сплошь пророссийские. И раскачав страну они потеряли над ней контроль так же, как и Саня. Они изначально стихийными протестами не руководили, а теперь пытаются заскочить в уходящий поезд.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
на ранок урядові будинки будуть зайняті москалями,
перед будинками - мішки з піском і на них кулемети
А здесь кисть руки прижата и цела...и уже течет кровь..значит либо дробовик, либо пуля которыми убивали на майдане для разрушения двигателей авто..но устоял бы он после такого попадания?
Получается что дробовик...((((