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Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Мужчина зарегистрировался на сайте объявлений и якобы продавал от своего имени товары жителям Чернигова и области.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В полицию поступило несколько похожих заявлений от жителей Чернигова и области. Все пострадавшие при осуществлении Интернет-покупок на популярном сайте бесплатных объявлений потеряли деньги со своих банковских карточек. И хотя суммы убытков были разные, пострадавших объединяло одно - все они имели дело с одним и тем же продавцом", - рассказали полицейские.

Следователи вышли на группу злоумышленников, которые действовали от имени продавца.

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"В ее состав входит житель Чернигова, который сейчас отбывает восьмилетний срок наказания в исправительной колонии в Киевской области за нанесение тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

В колонии во время обыска изъяли несколько мобильных телефонов, около 2 десятков сим-карт и черновые записи. Дома у сообщников нашли банковские карточки, на которые пострадавшие перечисляли деньги.

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"По предварительным подсчетам следствия, мужчина причастен к нескольким десяткам правонарушений, в результате которых граждане потеряли со своих банковских карточек около 150 000 гривен", - добавили в полиции.

Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция 01
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция 02
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция 03
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция 04

Автор: 

киберпреступление (763) мошенничество (1255) Нацполиция (16610) Черниговщина (1486) карта (183) киберполиция (328) 107 полк реактивной артиллерии (10)


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Топ комментарии
+10
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 2941
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18.08.2020 20:39 Ответить
+8
Как хорошо, что этот индивид действовал в одиночку!
Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
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18.08.2020 20:25 Ответить
+7
это только у нас может быть .. вы ещё зэкам компы выдавайте. дебилы *** !
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18.08.2020 20:25 Ответить
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это только у нас может быть .. вы ещё зэкам компы выдавайте. дебилы *** !
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18.08.2020 20:25 Ответить
смартфон и есть полноценный комп
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18.08.2020 20:46 Ответить
Как хорошо, что этот индивид действовал в одиночку!
Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
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18.08.2020 20:25 Ответить
Малюска отстает с вип-камерами, вон у людей уже интернет есть
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18.08.2020 20:28 Ответить
нормально так...
все условия чтоб не скучно провести время и заработать деньги на "ВИП-камеры малюськи" для себя и не только
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18.08.2020 20:37 Ответить
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 2941
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18.08.2020 20:39 Ответить
Администрации тюрем эти процессы ставят на поток
Слили козла отпущения
Раньше контингент концентрировался на продавцах дорогого товара (выпытывал CVV коды карт), а теперь все больше сам в продажи (фиктивные) пошел
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18.08.2020 20:45 Ответить
Покупала фен. Теперь я знаю кто им сушит лысую голову...
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18.08.2020 20:48 Ответить
Не ну а VIP камеру как то оплачивать надо?
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18.08.2020 21:25 Ответить
Мы им звонили, они говорят при разводе: "служба безопасности банков Украины". Сейчас мы проверим как разблокировать вашу карту или какие операции вы делали последнее время. В каком банке у вас карта, скажите номер карты и ...
Два "сотрудника" из разных колоний общались на русском, один продвинутый варяг - на укр.
Берегите нервы и не перезванивайте на смски!
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18.08.2020 22:46 Ответить
Для тупеньких - им не нужен пин карты, им нужен номер, дата и код сзади карты.
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18.08.2020 22:47 Ответить
"потеря" денежных средств - это повод для обвинения?
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19.08.2020 00:26 Ответить
 
 