Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Мужчина зарегистрировался на сайте объявлений и якобы продавал от своего имени товары жителям Чернигова и области.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В полицию поступило несколько похожих заявлений от жителей Чернигова и области. Все пострадавшие при осуществлении Интернет-покупок на популярном сайте бесплатных объявлений потеряли деньги со своих банковских карточек. И хотя суммы убытков были разные, пострадавших объединяло одно - все они имели дело с одним и тем же продавцом", - рассказали полицейские.

Следователи вышли на группу злоумышленников, которые действовали от имени продавца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ. ФОТО

"В ее состав входит житель Чернигова, который сейчас отбывает восьмилетний срок наказания в исправительной колонии в Киевской области за нанесение тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

В колонии во время обыска изъяли несколько мобильных телефонов, около 2 десятков сим-карт и черновые записи. Дома у сообщников нашли банковские карточки, на которые пострадавшие перечисляли деньги.

Также на Цензор.НЕТ: Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция

"По предварительным подсчетам следствия, мужчина причастен к нескольким десяткам правонарушений, в результате которых граждане потеряли со своих банковских карточек около 150 000 гривен", - добавили в полиции.







