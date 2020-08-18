Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция. ФОТО
Мужчина зарегистрировался на сайте объявлений и якобы продавал от своего имени товары жителям Чернигова и области.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.
"В полицию поступило несколько похожих заявлений от жителей Чернигова и области. Все пострадавшие при осуществлении Интернет-покупок на популярном сайте бесплатных объявлений потеряли деньги со своих банковских карточек. И хотя суммы убытков были разные, пострадавших объединяло одно - все они имели дело с одним и тем же продавцом", - рассказали полицейские.
Следователи вышли на группу злоумышленников, которые действовали от имени продавца.
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"В ее состав входит житель Чернигова, который сейчас отбывает восьмилетний срок наказания в исправительной колонии в Киевской области за нанесение тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.
В колонии во время обыска изъяли несколько мобильных телефонов, около 2 десятков сим-карт и черновые записи. Дома у сообщников нашли банковские карточки, на которые пострадавшие перечисляли деньги.
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"По предварительным подсчетам следствия, мужчина причастен к нескольким десяткам правонарушений, в результате которых граждане потеряли со своих банковских карточек около 150 000 гривен", - добавили в полиции.
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Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
все условия чтоб не скучно провести время и заработать деньги на "ВИП-камеры малюськи" для себя и не только
Слили козла отпущения
Раньше контингент концентрировался на продавцах дорогого товара (выпытывал CVV коды карт), а теперь все больше сам в продажи (фиктивные) пошел
Два "сотрудника" из разных колоний общались на русском, один продвинутый варяг - на укр.
Берегите нервы и не перезванивайте на смски!